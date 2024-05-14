NVIDIA и MediaTek разрабатывают ARM-процессор для ПК — конкурент Apple M4 выйдет в 2025 году, официальное объявление будет в июне

Тайваньское издание Economic News Daily утверждает, что MediaTek объединит усилия с NVIDIA для разработки процессора ПК с поддержкой искусственного интеллекта. Новый чип будет конкурировать с процессорами Apple M4. Ожидается, что архитектура на базе Arm будет завершена в четвертом квартале этого года. Сотрудничество MediaTek и NVIDIA и появление последней на рынке процессоров ARM для ПК способно существенно изменить рынок.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг приедет в Тайвань на Тайбейской международной компьютерной выставке COMPUTEX 2 июня. Во время этого визита MediaTek планирует раскрыть детали по разработке процессора. В его создании обе стороны будут использовать собственные преимущества: сочетание мощных графических процессоров NVIDIA с опытом разработки архитектуры ARM от MediaTek позволит сократить время разработки процессора и получить энергоэффективное и производительное решение с поддержкой ИИ для ПК.

Процессор разработанный будет изготовлен по 3-нанометровому технологическому процессу TSMC. Ожидается, что завершение разработки состоится в третьем квартале, в следующем состоятся испытания, а массовое производство стартует в первой половине 2025 года.

Сайт Wccftech добавляет, что ориентировочная стоимость нового чипа — $300. Также он отмечает, что ранее финансовый аналитик Дэн Нистедт писал, что TSMC будет использовать упаковку CoWoS (Chip-on-wafer-on-substrate) для процессора, совместно разработанного MediaTek и NVIDIA.

От нового чипа можно ожидать выдающейся производительности в воспроизведении графики и ИИ, поскольку NVIDIA является откровенным лидером в обеих сферах. Последний процессор MediaTek для смартфонов имеет проблемы с охлаждением и троттлингом, но для ноутбуков и ПК с более мощными системами охлаждения это не такая большая проблема.

NVIDIA и MediaTek уже начали сотрудничество в автомобильной сфере почти год назад. Целью является создание автомобильного чипа с улучшенной графикой и возможностями ИИ.

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