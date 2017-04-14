В Google Photos появилась функция стабилизации видео

Многие современные смартфоны обладают функцией оптической стабилизации изображения при съёмке видео. Благодаря этому удаётся плавно вести съёмку даже в тех случаях, когда руки дрожат или нужно двигаться во время съёмки.

Но теперь снимать плавные ролики могут не только владельцы смартфонов с оптической стабилизацией изображения. Исправить проблемные фрагменты поможет очередное обновление Google Photos, в котором появилась собственная программная функция стабилизации изображения. Чтобы исправить проблемное видео, нужно запустить необходимый ролик и нажать на иконку карандаша, а затем выбрать команду «Стабилизировать».

При использовании функции стабилизации в Google Photos ролики немного обрезаются по краям. Вместе с тем, оригинальные видео остаются в библиотеке, а не перезаписываются. Таким образом, пользователь может выбрать именно тот вариант, который ему больше понравится. По этой ссылке можно увидеть пример работы функции стабилизации для ролика и сравнить исходный материал с обработанным результатом.

Источник: The Verge