«Виндкрафт Таврия» заказала у датского производителя ветрогенераторов Vestas 12 турбин суммарной мощностью около 41 МВт для ВЭС в Херсонской области

Датская Vestas, один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов, выступит поставщиком ветроэлектрических установок V126-3.45 MW для ветряной электростанции в Херсонской области.

Сама электростанция разместится в селе Оверьяновка, Новотроицкого района. Она будет состоять из 12 турбин, которые обеспечат суммарную мощность около 41 МВт. Реализацией проекта ветряной электростанции в Херсонской области занимается компания «Виндкрафт Таврия», ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал этого года.

Глава «Виндкрафт Таврия» Карл Стурен с радостью сообщил о сотрудничестве с Vestas, отметив ценность технологий, опыта и высокого качества предоставления услуг последней. Он также выразил надежду на успешное завершение Новотроицкой ВЭС. Исполнительный директор Vestas в Центральной Европе Нильс де Цуг со своей стороны отметил желание компании и дальше участвовать в развитии украинского рынка возобновляемой энергетики.

Источник: Vestas