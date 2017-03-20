«Виндкрафт Таврия» заказала у датского производителя ветрогенераторов Vestas 12 турбин суммарной мощностью около 41 МВт для ВЭС в Херсонской области
Датская Vestas, один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов, выступит поставщиком ветроэлектрических установок V126-3.45 MW для ветряной электростанции в Херсонской области.
Сама электростанция разместится в селе Оверьяновка, Новотроицкого района. Она будет состоять из 12 турбин, которые обеспечат суммарную мощность около 41 МВт. Реализацией проекта ветряной электростанции в Херсонской области занимается компания «Виндкрафт Таврия», ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал этого года.
Глава «Виндкрафт Таврия» Карл Стурен с радостью сообщил о сотрудничестве с Vestas, отметив ценность технологий, опыта и высокого качества предоставления услуг последней. Он также выразил надежду на успешное завершение Новотроицкой ВЭС. Исполнительный директор Vestas в Центральной Европе Нильс де Цуг со своей стороны отметил желание компании и дальше участвовать в развитии украинского рынка возобновляемой энергетики.
Источник: Vestas
- «Виндкрафт Украины» занимается разработкой и инвестированием в проекты ветровой энергетики в Украине. С 2012 года владеет и управляет ветроэнергетическими станциями (ВЭС) общей мощностью 30 МВт, расположенными на юге Украины в Херсонской области.
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- Всего группа компаний «Виндкрафт» («Виндкрафт Украина» и «Виндкрафт Таврия») намерена построить два ветропарка в Новотроицком и Оверьяновке из 42 ветрогенераторов общей мощностью 140 МВт. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 220 млн евро, которые будут совместно профинансированы Укргазбанком, компаниями «Виндкрафт Украина», «Виндкрафт Таврия» и международными финансовыми организациями. Прогнозируемый годовой объем производства электроэнергии Новотроицкой и Оверьяновской ВЭС составляет около 470 ГВт⋅ч.
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- Ранее датский ветрогенератор MHI Vestas V164 побил мировой рекорд, выработав 216 МВтч электроэнергии за сутки.