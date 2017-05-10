VISA представила новый вариант бесконтактных платежей с помощью QR-кодов и создала крупнейшую 3D-проекцию в честь Евровидения 2017

9 мая VISA провела в Киеве презентацию, посвященную новым способам бесконтактных платежей. Речь идет о собственной разработке компании под названием mVISA, направленной на упрощение таких операций.

Основная идея технологии заключается в том, что она позволяет исключить из цепочки традиционный POS-терминал, а единственным требованием к смартфону пользователя является наличие камеры и доступа к интернету.

Инициализация платежа происходит с помощью специального QR-кода в торговой точке. Клиент сканирует код с помощью приложения, самостоятельно указывает сумму транзакции и проводит оплату, а продавец получает подтверждение.

Сейчас VISA ведет переговоры с украинскими банками, заинтересованными в введении mVISA. По словам компании, такой вариант оплаты уже успел хорошо зарекомендовать себя на рынках Индии, Египта и некоторых стран Африки.

Платежная система готова предоставить банкам как API, так и готовое приложение, а продавцам технология может быть интересна так как она исключает необходимость покупки POS-терминала и платы за его обслуживание.

Также в честь конкурса Евровидения 2017, совместно с Magic-Innovations, компания создала крупнейшую в Украине 3D-mapping проекцию. С 9 по 13 мая с 21:00 до полуночи Родина-мать будет «одеваться» в 12 национальных нарядов, характерных разным регионам Украины.

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