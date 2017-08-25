Виталий Кличко пообещал закончить строительство Подольско-Воскресенского моста в ближайшие два года, так как «без него невозможно запустить метро на Троещину»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирается достроить Подольско-Воскресенский мост в ближайшие два года, для чего уже в сентябре отправится на инвестиционный форум в Германию на поиски средств в размере 400 млн евро. По его словам, без этого моста будет невозможно запустить обещанную ветку метро на Троещину.

«Когда я вступил в должность мэра, то был очень удивлен, узнав, что документация строительства моста датирована еще 1979 годом. То есть через 2 года будет уже 40 лет с начала строительства этого моста. Я поставил перед собой задачу отмечать через 2 года открытие, по крайней мере автомобильного сообщения между левым и правым берегом столицы», — подчеркнул Киевский городской голова.

По словам Виталия Кличко, для строительства моста и запуска метро необходимы средства в размере примерно 400 млн евро. Мэр также напомнил, что Германия уже выделила 200 тыс. евро на экспертную оценку состояния моста, которую немецкие специалисты представили в апреле.

Напомним, что в начале года сообщалось, что представители китайских инфраструктурных корпораций выразили заинтересованность в строительстве четвертой линии метрополитена в Киеве, включая Подольско-Воскресенский мост. Потенциальный инвестор предлагал профинансировать 85% стоимости проекта, остальные 15% должна вложить столица.

Позднее сообщалось, что четвертая линия киевского метро из 14 наземных станций свяжет жилой массив Троещина с Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом «Киев» (Жуляны), причем если необходимые для реализации средства будут найдены вовремя, то строительство может начаться уже в 2018 году.

Источник: КГГА