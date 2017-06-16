Во Франции планируют начать эксплуатацию автономного высокоскоростного поезда к 2023 году

Национальный железнодорожный оператор Франции (SNCF) намерен к 2023 году запустить в эксплуатацию автономный высокоскоростной поезд TGV. Тестирование прототипа беспилотного поезда запланировано на 2019 год.

Новый поезд TGV будет оснащен датчиками, которые позволят ему обнаруживать препятствия и автоматически тормозить, если это необходимо. Он сможет развивать скорость до 200 миль в час (около 322 км/ч). Управлять движением поезда можно будет удалённо, но в краткосрочной перспективе проводники останутся на борту для разрешения аварийных ситуаций или непредвиденных событий. Если проект окажется успешным, то SNCF станет первой железнодорожной компанией, эксплуатирующей автономные высокоскоростные поезда.

Руководство SNCF сравнивает автономный поезд с существующими автопилотами, применяемыми на коммерческих самолётах. В компании полагают, что использование автономного поезда TGV позволит увеличить скорость и частоту поездок, особенно в Париже, где линии TGV пересекаются с различными местными и региональными железнодорожными линиями. Оператор считает, что автоматическая система увеличит количество поездок между Парижем и Лионом на 25%.

Источник: The Verge