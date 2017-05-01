Во Львовской области запустили новую солнечную электростанцию на 9,9 МВт стоимостью $10 млн, еще одну за $12 млн строят в Одесской области

В конце прошлой недели в Яворовском районе Львовской области заработала наземная фотоэлектрическая солнечная электростанция «Озерна». Станция построена на участке площадью 14,6 га и характеризуется общей номинальной мощностью 9,9 МВт, сообщается на сайте Львовской ОГА.

Данная СЭС использует фотоэлектричекие модули JASolar китайского производства. Говоря точнее, станция состоит из 37 500 таких модулей. Стоимость проекта равна $10 млн. Ежегодно станция будет вырабатывать 11 ГВт⋅ч «зеленой» энергии и продавать их по зеленому тарифу госпредприятию Энергорынок.

На торжественной церемонии открытия «Озерна» первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив назвал станцию «талисманом энергосбережения в качестве инвестиций дорожной карты на Львовщине, в Украине, на перспективу».

Собственниками нового объекта является ООО Лиг Агро, которую связывают с народными депутатами Ярославом и Богданом Дубневичами. Они также присутствовали на открытии. В будущем планируется ввести в эксплуатацию еще две очереди электростанции. Известно, что компания Лиг Агро взяла в долгосрочную аренду земельный участок в Залузького сельсовета. Площадь участка – 41,7 га.

Одновременно стало известно о строительстве новой солнечной электростанции в Одесской области. Реализацией проекта, разговоры о котором ведутся уже более пяти лет, займется компания «Санвін 6». Исполняющий обязанности председателя районной администрации Иван Бельцик на своей странице Facebook сообщил о «фактическом старте строительства станции» на участке площадью 24 га. Под этим чиновник имеет в виду подписание двух соглашений: про инвестиционную деятельность и разработку проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций в объект оценивается в $12 млн.

Источник: Львовская ОГА, zaxid.net и Facebook