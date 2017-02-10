Выпустив Galaxy S8, Samsung надеется восстановить свою репутацию, которая была подпорчена отзывом Galaxy Note7

Компания Samsung Electronics надеется отвлечь внимание потребителей от прошлогоднего фиаско смартфона Galaxy Note7 благодаря новому флагману Galaxy S8. Основным оружием успеха должны стать новый обтекаемый дизайн и виртуальный ассистент.

Как ожидается, смартфон Samsung Galaxy S8 лишится аппаратной кнопки Home на лицевой панели. При этом сканер отпечатков пальцев переместится на заднюю панель. Об этом сообщают осведомлённые источники. При этом они отмечают, что до официальной презентации устройства дизайн ещё может подвергнуться изменениям. В отличие от прошлогоднего флагмана, Galaxy S8 будет оснащаться исключительно изогнутым по краям дисплеем. Версия с плоским экраном не предусмотрена. Однако решено сохранить две модификации смартфона, отличающиеся размерами. В Samsung решили не отказываться от использования 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Вместе с тем, в Galaxy S8 будет реализован виртуальный ассистент под названием Bixby. Руководство Samsung полагает, что указанные новшества, а также повышенная безопасность новинки помогут пользователям забыть о провале модели Galaxy Note7.

Как ожидается, официальная презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 состоится в конце следующего месяца на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Продажи новинки стартуют в апреле.

Источник: The Wall Street Journal