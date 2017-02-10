Выпустив Galaxy S8, Samsung надеется восстановить свою репутацию, которая была подпорчена отзывом Galaxy Note7
Компания Samsung Electronics надеется отвлечь внимание потребителей от прошлогоднего фиаско смартфона Galaxy Note7 благодаря новому флагману Galaxy S8. Основным оружием успеха должны стать новый обтекаемый дизайн и виртуальный ассистент.
Как ожидается, смартфон Samsung Galaxy S8 лишится аппаратной кнопки Home на лицевой панели. При этом сканер отпечатков пальцев переместится на заднюю панель. Об этом сообщают осведомлённые источники. При этом они отмечают, что до официальной презентации устройства дизайн ещё может подвергнуться изменениям. В отличие от прошлогоднего флагмана, Galaxy S8 будет оснащаться исключительно изогнутым по краям дисплеем. Версия с плоским экраном не предусмотрена. Однако решено сохранить две модификации смартфона, отличающиеся размерами. В Samsung решили не отказываться от использования 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Вместе с тем, в Galaxy S8 будет реализован виртуальный ассистент под названием Bixby. Руководство Samsung полагает, что указанные новшества, а также повышенная безопасность новинки помогут пользователям забыть о провале модели Galaxy Note7.
Как ожидается, официальная презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 состоится в конце следующего месяца на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Продажи новинки стартуют в апреле.
Источник: The Wall Street Journal
- Смартфон Samsung Galaxy Note7 был представлен в августе 2016 года и был хорошо воспринят пользователями и обозревателями.
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- После старта продаж Galaxy Note7 начали появляться сообщения о возгораниях этого устройства, что иногда даже могло вызвать пожар. В результате, некоторые авиакомпании, Федеральное управление гражданской авиации США и Госавиаслужба Украины запретили проносить эту модель на борт самолёта, даже в багаже.
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- Причиной возгораний Galaxy Note7 была признана батарея, и компания Samsung отозвала уже проданные аппараты для замены аккумулятора.
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- После повторного старта продаж смартфона Galaxy Note7 проблемы с возгоранием не исчезли, и Samsung была вынуждена полностью прекратить производство этой модели и вывести устройство с рынка. Компания оценила потери от фиаско Galaxy Note7 в $5 млрд.
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- После длительного разбирательства Samsung опубликовала официальный отчёт о причинах возгорания смартфона Galaxy Note7. Было подтверждено, что причиной возгорания являлась батарея, хотя в первой и второй партиях были обнаружены различные дефекты аккумулятора.
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- Чтобы не допустить проблем в будущем, компания Samsung SDI заявила о намерении инвестировать $128 млн в программы, направленные на повышение надежности и безопасности аккумуляторных батарей.