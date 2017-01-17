Видеообзор игрового комплекта Razer Turret

PC-гейминг на диване у большого телевизора — идея, которая реализовывалась ранее только с помощью геймпада или дополнительных столиков для мыши и клавиатуры. Но последнее время за это направление взялись крупные игроки рынка периферийных устройств. Сколь необычным был концепт от Roccat, с которым мы знакомились недавно, столь интересным оказался ответ Razer, который мы рассмотрим сегодня.

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