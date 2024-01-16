Windows 11 вскоре будет поддерживать USB 4 v2 (80 Гбит/с). Первым станет ноутбук Razer Blade 18

Microsoft анонсировала сборку Windows 11 Build 23615 для инсайдеров на канале Dev Channel. Она интересна поддержкой стандарта USB 4 v2, который может обеспечивать скорость передачи данных до 80 Гбит/с. USB 4 Version 2 полностью совместим с предыдущими версиями.
Корпорация Microsoft объяснила важность USB 80 Гбит/с в своем блоге, посвященном последней сборке Dev Channel:
Мы рады сообщить о поддержке стандарта USB последнего поколения, USB 80 Гбит/с, в сборнике Windows. Поддержка USB 80 Гбит/с изначально появится на некоторых устройствах на базе мобильных процессоров Intel Core 14 поколения серии HX, таких как новый Razer Blade 18.
Это первое обновление версии стандарта USB4, которое повышает производительность с 40 Гбит/с до 80 Гбит/с. Это позволяет создать новое поколение высокопроизводительных дисплеев, накопителей и устройств связи. Он полностью совместим с периферийными устройствами, предназначенными для предыдущих поколений USB и Thunderbolt, и работает вместе со всеми другими функциями USB Type-C.
USB 4 Version 2.0 – это стандарт, который имеет вдвое большую пропускную способность, чем оригинальный USB 4. Благодаря этому увеличению пропускная способность USB 4 версии 2.0 достигает 80 Гбит/с.
Использование всей пропускной способности USB 4 версии 2.0 будет относительно редким явлением на устройствах в течение некоторого времени, сообщает Windows Central. Thunderbolt 4 ограничен скоростью 40 Гбит/с, но Thunderbolt 5 имеет скорость передачи данных 80 Гбит/с. Более новый Thunderbolt 5 также может достигать 120 Гбит/с в режиме Bandwidth Boost.
Кому нужна скорость передачи данных 80 Гбит/с? Улучшенная пропускная способность, скорее всего, будет использоваться для многомониторных систем и внешних графических процессоров. Поддержка USB 4 версии 2 также позволяет туннелировать DisplayPort и PCI Express. Пройдет некоторое время, прежде чем пользователи смогут полностью использовать увеличенную пропускную способность.
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Razer Blade 18 станет одним из первых устройств, поддерживающих скорость передачи данных через USB 80 Гбит/с. Razer пока только поделилась фототизером Blade 18 вместе с полным анонсом Blade 14 и Blade 16. Пока известно, что Blade 18 будет иметь 18-дюймовый дисплей с разрешением 4K 165 Гц и поддержку Thunderbolt 5.
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