Microsoft выпустила Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 по цене от $1200 и Surface Pro Keyboard с улучшенными клавишами

Microsoft представила новые устройства Surface Pro 10 и Surface Laptop 6. Они имеют тот же дизайн, что и предыдущие модели, но теперь поддерживают функции искусственного интеллекта благодаря новым процессорам Intel Core Ultra. Эти новинки ориентированы на использование в сфере бизнеса. Surface Pro 10 и Laptop 6 оборудованы новой клавишей Copilot

Планшет Microsoft Surface Pro 10 оснащен процессором Intel Core Ultra 5 135U или Ultra 7 165U, до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD емкостью до 1 ТБ. Microsoft установила новую веб-камеру с разрешением 1440p и широким углом обзора 114 градусов. Она может использовать эффекты Windows Studio с помощью NPU Core Ultra для рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 6 доступен в виде двух версий с дисплеями диагональю 13,5 и 15 дюймов. Они могут быть оснащены более мощными процессорами Intel Core Ultra 5 135H и Ultra 7 165H. Конфигурация также может включать до 64 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 1 ТБ. Модель с 8 ГБ оперативной памяти имеет обычную графику Intel, а для конфигураций с большим объемом памяти предусмотрено более мощное графическое ядро Intel Arc. Surface Laptop 6 имеет встроенное устройство для считывания смарт-карт, но все еще не имеет слота для SD-карты. Ноутбук не получил улучшенной камеры, которая доступна в планшете, а ограничен стандартной камерой с разрешением 1080p.

Microsoft утверждает, что Surface Pro 10 на 53% быстрее Pro 9 в тесте 3DMark TimeSpy, тогда как Surface Laptop 6 вдвое быстрее предыдущей модели. В основном это связано с более мощной графикой Intel Arc.

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Обе новые системы имеют предписание «для бизнеса». Поэтому они не будут доступны для покупки в обычных магазинах. Приобрести их можно только на сайте Microsoft или у торговых посредников. Заинтересованные пользователи уже могут оформить предварительный заказ на Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 for Business по цене от $1200 за каждый. Они начнут поступать клиентам 9 апреля.

Вместе с тем Microsoft выпустила новую клавиатуру Surface Pro Keyboard с улучшенными клавишами. Они имеют более толстые надписи (жирный шрифт) и более яркую подсветку. Все это должно облегчить чтение с клавиатуры и уменьшить нагрузку на глаза. Эта клавиатура будет доступна только на английском языке и исключительно в США и Канаде.

Как и другие новые Windows-клавиатуры, эта имеет специальную клавишу Copilot. Чат-бот с искусственным интеллектом позволит включать функции доступности, не перебирая меню для поиска нужной опции. Можно попросить Copilot «включить живые субтитры» или «включить лупу», и он выполнит это действие за пользователя.

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Источник: Engadget 1, 2

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