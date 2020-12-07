10 популярных фитнес-браслетов по версии hotline.ua





Фитнес-браслеты становятся умнее, функциональнее, красивее и дешевле. Но чтобы вы не запутались в названиях, отличиях и особенностях представленных на рынке моделей, мы собрали десять популярных фитнес-трекеров по данным сервиса hotline.ua.

Xiaomi Mi Smart Band 5

Xiaomi Mi Smart Band 5 Black Смарт-часы и фитнес-браслеты на от 745 грн Предложений: 104 Сравнить цены

Mi Smart Band 5 — самый новый фитнес-браслет китайской компании Xiaomi. Именно наручные гаджеты этого производителя сделали сегмент популярным по всему миру. По сравнению с прошлыми версиями, ему увеличили экран до 1,1 дюйма и это все еще яркий AMOLED. Из приятного: сделали внешнюю магнитную зарядку, поэтому теперь не придется вынимать капсулу. Обещают, что датчик измерения сердечных ритмов стал намного точнее, как и встроенный шагомер. Время автономной работы примерно две недели. Не забыли сделать защиту от воды, поэтому с Xiaomi Mi Smart Band 5 можно купаться и принимать душ.

Xiaomi Mi Smart Band 4

Смарт-часы и фитнес-браслеты на Линейка Xiaomi Mi Smart Band 4 Моделей в линейке: 6 Диапазон цен: 549 − 1 999 грн

Несмотря на популярность пятой версии, люди продолжают интересоваться прошлым поколением и здесь все логично: цена упала, а недавно в Украину привезли официальную модель с поддержкой NFC платежей. Благодаря этому некоторые обладатели еще более поздних версий переходят именно на четвертую, а не на пятую. Экран здесь цветной AMOLED, но немного меньше — 0,95 дюймов. При этом зарядку Xiaomi Mi Smart Band 4 держит дольше новой версии и его можно заряжать раз в три недели. Правда, для этого придется вытаскивать капсулу, но эта процедура легкая, главное знать с какой стороны это делать. По функциям все стандартно: уведомления, сменные экраны, шагомер, пульсометр, отслеживание сна и физической активности. Защита от воды тоже есть.

Xiaomi Mi Band 3

Смарт-часы и фитнес-браслеты на Линейка Xiaomi Mi Band 3 Моделей в линейке: 2 Диапазон цен: 299 − 999 грн

В нашем топе оказался и достаточно старый, но все еще востребованный Xiaomi Mi Band 3. Фитнес-браслет держит заряд до 20 дней, оснащен 0,78-дюймовым монохромным OLED-экраном, пульсометром и защитой от воды. После выхода двух обновленных версий с цветным дисплеем, эта модель подешевела и стоит меньше 500 грн. В целом, Mi Band 3 хорошо подойдет для тех, кто хочет следить за физической активностью, получать уведомления о сообщениях и звонках, отслеживать сон и сердцебиение, но при этом не переплачивать.

Honor Band 5

Смарт-часы и фитнес-браслеты на Линейка Honor Band 5 Моделей в линейке: 3 Диапазон цен: 799 − 1 009 грн

Honor Band 5 позиционируется, как конкурент Xiaomi Mi Smart Band 5. Выходит у компании Huawei неплохо, да и ценник тут доступнее. По возможностям этот фитнес-браслет ничем не уступает конкуренту, разве что экран чуть меньше (0,95 дюйма). В остальном это стильный современный гаджет с ярким AMOLED-экраном, сменными циферблатами, пульсометром, шагомером, отслеживанием сна, занятий спортом, физической активности и прочего. Зарядку встроили в ремешок, поэтому капсулу доставать не приходится. Время автономной работы — до 14 дней.

Xiaomi Mi Smart Band 4c

Xiaomi Mi Smart Band 4C Black Смарт-часы и фитнес-браслеты на от 349 грн Предложений: 18 Сравнить цены

Xiaomi Mi Smart Band 4c — другое название Redmi Band. Это простой и недорогой фитнес-трекер с цветным TFT-дисплеем диагональю 1,08 дюйма, пульсометром и автономностью работы до двух недель. Несмотря на не самый яркий экран и дизайн из 2015 года, эта модель оснащена USB-зарядкой в ремешке, чего нет у прошлых и более дорогих моделей Xiaomi. Фитнес-функции тут базовые, включая шагомер, отслеживание сна и физических нагрузок. Не забыли об уведомлениях и прочих вещах, связанных с подключенным смартфоном.

Huawei Band 4

Смарт-часы и фитнес-браслеты на Линейка HUAWEI Band 4 Моделей в линейке: 3 Диапазон цен: 730 − 1 853 грн

Фитнес-трекер Huawei Band 4 вышел год назад, но уже тогда у него была встроенная в ремешок USB-зарядка, чего не видели многие другие модели конкурентов. Дизайн браслета минималистичный, но современный. Экран 0,96 дюймов TFT LCD, есть датчики сердечного ритма и определения уровня насыщения крови кислородом. Не забыли о фитнес-функциях, включая спортивные режимы и отслеживание сна, а еще добавили поиск смартфона и управление его камерой.

Samsung Galaxy Fit 2

Samsung Galaxy Fit2 Black (SM-R220NZKA) Смарт-часы и фитнес-браслеты на от 999 грн Предложений: 39 Сравнить цены

Самый свежий фитнес-браслет в нашей подборке — Samsung Galaxy Fit 2. Производитель позиционирует его как бюджетный вариант и конкурента для популярных моделей от китайских компаний, но если на счет последнего все верно, то цена оказалась заметно выше. В остальном, Samsung Galaxy Fit 2 простой по дизайну и многофункциональный внутри: 1,1-дюймовый AMOLED-экран с 70+ циферблатами, модуль Bluetooth 5.1, аккумулятор емкостью 159 мАч, который работает на одном заряде до трех недель, защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68, датчик сердечного ритма и полный набор фитнес-функций.

Honor Band 5i

Смарт-часы и фитнес-браслеты на Линейка Honor Band 5i Моделей в линейке: 3 Диапазон цен: 499 − 999 грн

Honor Band 5i — упрощенная версия пятой модели Honor. Экран сделали TFT вместо AMOLED, но он цветной, к тому же убрали NFC-модуль. Зато есть удобная зарядка от спрятанного в ремешке USB, датчики сердечного ритма и измерения насыщения крови кислородом. На одном заряде Honor Band 5i работает до девяти дней. У него есть защита от воды, 9 спортивных режимов, мониторинг сна, подсчет шагов и другие базовые фитнес-функции.

Honor Band 4

Смарт-часы и фитнес-браслеты на Линейка Honor Band 4 Моделей в линейке: 4 Диапазон цен: 359 − 1 999 грн

Как и в случае с фитнес-браслетами Xiaomi, люди продолжают покупать и прошлые модели Honor при наличии более новых. В частности это Honor Band 4. Эта модель была и остается конкурентом Xiaomi Mi Band 4. У нее 0,95-дюймовый AMOLED-экран с защитным стеклом, датчик сердечного ритма, полный набор фитнес-функции и защита от воды. Особенностью Honor Band 4 стал режим Scientific sleep, при котором наручный гаджет постоянно измеряет пульс и выдает более точные результаты с рекомендациями. Правда, эта функция быстрее разряжает аккумулятор (за шесть дней), при средней работе в обычном режиме до двух недель.

Realme Band

realme Band Black Смарт-часы и фитнес-браслеты на от 299 грн Предложений: 25 Сравнить цены

Realme Band выступает конкурентом сразу всем популярным в этом сегменте производителям: Xiaomi и Redmi, Huawei и Honor. При схожей с новыми моделями цене, у него стильный дизайн, яркий LCD-экран диагональю 0,96 дюймов, удобная USB-зарядка в ремешке и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Фитнес-браслет оснащен полным набором фитнес-возможностей, включая измерения пульса, сна, шагов, физической нагрузки, вывода уведомлений, звонков и так далее. Заявленное время автономной работы — 9 дней.