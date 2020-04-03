В Китае представили бюджетный фитнес-браслет Redmi Band с полноразмерным разъемом USB-A и двухнедельной автономностью стоимостью всего $14

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Китайская компания Redmi (суббренд Xiaomi) представила сегодня новый бюджетный фитнес-трекер Redmi Band стоимостью всего $14 (99 yuan). Новинка оснащается прямоугольным цветным дисплеем с диагональю 1,08 дюйма на который можно вывести любой из 72 предустановленных цифровых циферблатов.

Фитнес-браслет Redmi Band будет предлагаться в черном, коричневом, голубом и красном цвете. Основной дизайнерской особенностью является встроенный в корпус полноразмерный разъем USB-A, который позволяет заряжать браслет от любого ПК или ноутбука без использования док-станции. Полного заряда должно хватать на 14 дней использования при типичном уровне активности.

Модель располагает базовым набором функциональности, типичным для устройств подобного рода — датчик сердечного ритма, отслеживание активности и сна, напоминания о необходимости разминки, уведомления от смартфона и т.д. А вот модуля NFC нет, в отличие от того же Xiaomi Mi Band 4, что также легко объясняется минимальной стоимостью.

На протяжении Mi Fan Festival стоимость Redmi Band будет составлять $13 (95 yuan), начиная с 9 апреля она вырастет до $14 (99 yuan). Официальные поставки новинки в Украину пока не анонсированы, впрочем, никто не мешает заказать его из китайских онлайн-магазинов самостоятельно.

Источник: Gizchina