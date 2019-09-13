Обзор фитнес-браслета Honor Band 5





Фитнес-трекер Honor Band 4 в свое время оказался довольно неплохой альтернативой другому очень известному браслету от китайской компании и теперь компания HUAWEI выпустила его обновленную версию — Honor Band 5. Новых функций немного, дизайн не изменился, а цена осталась на приемлемом уровне. Давайте посмотрим, что нового может предложить пятое поколение недорого фитнес-трекера.

Комплектация

Своего пользователя браслет встречает в компактной коробочке, в которой также поставляется короткий microUSB-кабель и крэдл для зарядки. Такой же используется для Honor Band 4 и HUAWEI Band 3 Pro. Кабель для зарядки вы можете использовать любой, но крэдл лучше не терять.

Дизайн

По сравнению с предыдущим поколением, с которым мы познакомились не так давно, Band 5 предлагает минимум изменений. Дизайн остался прежним, внешне это полная копия предыдущей модели. Нет смысла на нем останавливаться долго, поэтому расскажу вкратце.

Honor Band 5 — это компактный фитнес-браслет c сенсорным дисплеем, кнопкой под ним и резиновым ремешком. Не изменилась даже текстура ремешка. Он по-прежнему комфортный, вопросов к нему нет, на ремешке есть фиксатор, который не дает ему расстегнуться.

Что нового?

Главным новшеством является появление пульсоксиметра, который отслеживает насыщенность крови кислородом. Этот показатель полезен для понимания того, насколько хорошо работает дыхательная система. Конечно, это не медицинский прибор, но информация интересная. Стоит отметить, что в реальном времени замер не происходит и в приложении не отслеживается. Цифры можно получить только выбрав соответствующий пункт меню.

Меню получило новое оформление, иконки были заметно перерисованы и они выглядят ярко и сочно на AMOLED-дисплее. Меню немного подтормаживает в нашем экземпляре браслета, но есть надежда, что это будет исправлено в новых версиях прошивки.

Дисплей

Как я уже сказал выше, браслет оснащен AMOLED-матрицей с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240х120. По характеристикам это такой же дисплей, как и в Honor Band 4, но, на мой взгляд, максимальный уровень яркости стал выше. Изображение в солнечный день видно лучше. Дисплей прикрыт защитным стеклом с хорошим олеофобным покрытием, палец легко скользит по его поверхности.

Функциональность

Кроме уже упомянутого пульсоксиметра, Honor Band 5 умеет подсчитывать шаги, отслеживать качество сна и выводить уведомления о сообщениях и входящих звонках. Из дополнительных функций есть секундомер, таймер и поиск смартфона. Сила вибрации средняя, при входящих уведомлениях она хорошо ощущается.

Спортивные функции представлены бегом, плаванием, эллиптическим тренажером и велотренажером. GPS и барометрического альтиметра в браслете нет, поэтому трек на карте после тренировки на открытом воздухе или в открытой воде вы не увидите.

Во время пробежки вы можете видеть свой темп, дистанцию, пульс, время. Удивительно, но браслет без GPS вполне точно отслеживал темп и дистанцию. Расхождение было в пределах нескольких сотен метров на дистанции от 3 до 4 км, что для недорогого любительского устройства более чем удовлетворительно.

В отличие от старшего браслета в линейке HUAWEI — Band 3 Pro, Honor Band 5 не умеет отслеживать тренировочный эффект от занятий спортом и показатели максимального потребления кислорода VO2Max.

Отслеживание сна

Как и в других браслетах HUAWEI/Honor, Band 5 поддерживает расширенное отслеживание сна TruSleep, теперь с версией 3. После сна вы можете видеть в приложении Huawei Health диаграмму сна, где будет отображено время нахождения в глубоких и легких фазах сна, а также советы по его улучшению. Браслет также умеет отслеживать дневной сон. К сожалению, время погружения в сон как днем, так и ночью не всегда точно отслеживается. Например, иногда браслет считал, что я сплю, хотя я просто лежал и отдыхал, соответственно засчитывал в статистику более длительное время сна. Такая же проблема характерна и для Band 4, и для HUAWEI Band 3 Pro.

Есть функция умного будильника, она работает не всегда корректно и точно. Боятся, что браслет не будет вас будить не стоит, но, как правило, умный будильник срабатывал уже после того как я открывал глаза до времени подъема, либо же браслет просто будил в назначенное время.

Huawei Health

Нет никаких изменений и в приложении, которое используется для сохранения всех данных собираемых носимыми устройствами. В приложении вы можете видеть статистику физической активности, настраивать браслет в широких пределах и отслеживать тренировки. К примеру, если вы запустите режим бега в приложении на смартфоне, то в таком случае будет использован GPS, а данные по пульсу будут поступать из браслета.

Что касается локализации, то ситуация такова: если интерфейс вашего смартфона на русском языке, то и меню браслета будет русским. Если в смартфоне используется украинский язык, то браслет будет на английском. С текстом уведомлений проблем нет, русский и украинский языки отображаются корректно, шрифт мелкий, но читабельный.

Автономность Honor Band 5

Как и Band 4, пятое поколение браслета оснащено аккумулятором емкостью 100 мАч. Если выключить технологию расширенного отслеживания сна и круглосуточное измерение пульса в Smart-режиме, то максимальное время работы за время тестирования у меня составило 10 дней.

Если пользоваться Honor Band 5 на полную катушку, то браслет живет от 4 до 5 дней (при максимальной яркости). Понизив яркость можно добиться примерно 6 дней. Не выдающийся результат, особенно с учетом возможностей основного конкурента. Полностью браслет заряжается за полтора часа.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: неплохая функциональность, стоимость, дисплей, удобная конструкция Минусы: автономность, быстродействие меню Вывод: Honor Band 5 — это неплохой бюджетный фитнес-трекер, который умеет отслеживать пульс и содержание кислорода в крови. Он оснащен качественным дисплеем, а его набор функций вполне хорош. Относительно конкурентов в нем не хватает управления музыкой, но, возможно, это будет реализовано в последующих обновлениях. В принципе, к нему нет серьезных замечаний, кроме автономности. 4-5 дня для фитнес-браслета, даже с цветным экраном — это немного. Но, стоит учесть, что на тестировании побывала версия браслета для китайского рынка. Официальный старт продаж Band 5 в Украине намечен на 4 квартал 2019 года. Технические характеристики Honor Band 5 Black

825 − 1 899 грн

Сравнить цены Тип Фитнес-браслет iOS + Android + Windows 10 - Операционная система - Уведомления о входящих событиях + Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Типы физической активности ходьба, бег, плавание, велосипед Пульсометр + Подсчет шагов + Подсчет ступенек - Отслеживание сна + Дисплей, тип AMOLED Форма дисплея - Диагональ 0,95 Разрешение 120x240 Сенсорный + Размеры, мм 43x17,2x11,5мм Материал корпуса пластик Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + Вес, г (с ремешком) 22,70 Размеры, мм нет данных Материал ремешка резина Цвет ремешка черный Сменный + Тип аккумулятора встроенный Емкость, мАч 100 Время автономной работы до 14 дней Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth + Wi-Fi - NFC - GPS - Еще цветной дисплей, SMS, уведомления о звонках, умный будильник, функция измерения уровня кислорода в крови

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление Honor Band 5 на обзор