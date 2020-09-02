Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab A7, финтес-трекер Galaxy Fit2 и беспроводную зарядку для трёх устройств Wireless Charging Trio

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Одновременно с частичным анонсом смартфона Galaxy A42 5G компания Samsung рассказала и о некоторых других своих продуктах. В частности, компания поделилась сведениями о грядущем планшете Samsung Galaxy Tab A7, фитнес-трекере Samsung Galaxy Fit2 и беспроводном зарядном устройстве Wireless Charging Trio.

Samsung Galaxy Tab A7 является доступным планшетом с 10,4-дюймовым TFT дисплеем (разрешение 2000×1200 точек). Устройство содержит неназванный 8-ядерный процессор. При этом 3 вычислительных ядра работают на частоте 2,0 ГГц, остальные ядра – на частоте 1,8 ГГц. В новинке также доступны 3 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Планшет несёт на борту основную 8-мегапиксельную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Ёмкость батареи составляет 7040 мАч. В новинке доступны 4 динамика, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников, порт USB-C модули беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. В некоторых странах в продаже также будут доступны модификации с поддержкой мобильной связи LTE.

Фитнес-трекере Samsung Galaxy Fit2 также является доступным решением в линейке корейской компании. Устройство оснащено 1,1-дюймовым AMOLED дисплеем с изогнутым стеклом, сенсором сердечного ритма и батареей ёмкостью 159 мАч. В зависимости от интенсивности использования, батарея сможет обеспечивать от 15 до 21 дня автономной работы.

Samsung Wireless Charging Trio может одновременно заряжать до трёх отдельных устройств. Однако мощность зарядки пока не уточняется. В корпусе устройства имеется выемка, позволяющая точно разместить умные часы Galaxy Watch3.

Информация о сроках начала продаж и ориентировочных ценах анонсированных новинок пока не сообщается.

Источник: gsmarena