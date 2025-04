Тизер сериала «Чужой: Земля» показал «беременную ксеноморфиню» и 4-х новых монстров

Культовый монстр с кислотой вместо крови — не единственная инопланетная угроза, с которой сталкиваются жители планеты Земля в новом сериале FX.

Новые тизеры сериала «Чужой: Земля», опубликованные ко Дню чужого 26 апреля в мире отмечают День Чужого (Alien Day). Этот праздник компания 20th Century Fox организовала в 2016 году. Тогда отмечали 30 лет с момента выхода «Чужих» Джеймса Кэмерона., кроме того, что показали «беременность» самого ксеноморфа (или уже ксеноморфини?) в графических деталях, еще и намекнули на появление новых видов инопланетных существ.

Incoming report from Weyland-Yutani: CRITICAL GESTATION COMPLETE. #AlienEarthFX premieres this Summer on FX | @Hulu pic.twitter.com/q4UlVDUEX5

— IGN (@IGN) April 26, 2025