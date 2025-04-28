Тизер сериала «Чужой: Земля» показал «беременную ксеноморфиню» и 4-х новых монстров

Культовый монстр с кислотой вместо крови — не единственная инопланетная угроза, с которой сталкиваются жители планеты Земля в новом сериале FX.

Новые тизеры сериала «Чужой: Земля», опубликованные ко Дню чужого 26 апреля в мире отмечают День Чужого (Alien Day). Этот праздник компания 20th Century Fox организовала в 2016 году. Тогда отмечали 30 лет с момента выхода «Чужих» Джеймса Кэмерона., кроме того, что показали «беременность» самого ксеноморфа (или уже ксеноморфини?) в графических деталях, еще и намекнули на появление новых видов инопланетных существ.

Incoming report from Weyland-Yutani: CRITICAL GESTATION COMPLETE. #AlienEarthFX premieres this Summer on FX | @Hulu pic.twitter.com/q4UlVDUEX5 — IGN (@IGN) April 26, 2025

Закадровый голос во втором сообщает, что по меньшей мере «пять различных форм жизни, уникальных и смертоносных, из самых темных уголков Вселенной были выбраны для возвращения на Землю для ее изучения».

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Учитывая формулировку, можно предположить, что это не новые вариации или подвиды ксеноморфа, а совершенно новый инопланетный вид.

«Мне было действительно интересно внести некоторые собственные мысли в дизайн ксеноморфа, не касаясь силуэта, потому что это священно», — говорил шоураннер Ноа Хоули в предыдущих интервью. «Но некоторые из элементов, как мы знаем, каким бы ни был хозяин, сообщают, каким является конечное существо. Я просто хотел немного поиграть, чтобы сделать все так страшно, как должно быть».

События сериала «Чужой: Земля» разворачиваются за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта 1979 года и повествуют об аварийном приземлении космического корабля на нашу планету, на борту которого, кроме остатков экипажа, спряталась хищная форма инопланетной жизни.

«Когда члены экипажа ищут выживших среди обломков, то сталкиваются с таинственными хищными формами жизни — и то, что команда решит делать с этой угрозой, может навсегда изменить Землю», — из официального синопсиса.

Гигантский актерский состав сериала включает Сидни Чендлер, Алекса Лотера, Тимоти Олифанта, Эсси Дэвис, Сэмюэла Бленкина, Бабу Сизи, Дэвида Рисдала, Адриана Эдмондсона, Амира Бутуса, Карен Олдридж и других. Премьера назначена на лето 2025 года — пока без точных дат, но ждем объявления с полноценным трейлером.

Опубликованные ранее короткие тизеры демонстрировали вторжение на Землю с точки зрения ксеноморфа и показывали события на корабле глазами рыжего кота, очень похожего на Джонси.