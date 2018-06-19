ASUS ZenBook S (UX391) — ноутбук в защищённом корпусе весом 1 кг

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На выставке Computex 2018 компания ASUS показала тонкий 13,3-дюймовый ноутбук ZenBook S (UX391), корпус которого имеет защиту от влаги, пыли, вибрации и ударов по стандарту MIL-STD-810G.

Дизайн

Глядя на ZenBook S (UX391) совсем не кажется, что у него есть хотя бы малейшая защита, особенно учитывая толщину корпуса — 12,9 мм.

Тем не менее, сам дизайн и корпус этой модели основаны на другом ноутбуке ASUS, бизнес-модели ASUSPRO B9440, вышедшей в прошлом году. Компания использовала ту же конструкцию корпуса. Крышка дисплея здесь чуть больше, чем основа с клавиатурой, поэтому во время раскрытия ноутбук приподнимается.

Последнее позволяет лучше работать системе охлаждения, а также создаёт наклон клавиатуры для более комфортного набора.

Сам дизайн ZenBook S (UX391) выполнен в стиле ноутбуков ASUS последних лет, компания использовала фирменную крышку с концентрическими кругами и тонкий профиль.

Также эта модель будет доступна в красном цвете, чего раньше в линейке ZenBook не было.

Ну а самое главное, это небольшие размеры корпуса ZenBook S (UX391). Сам по себе ноутбук лишь немного больше листа А4, имеет толщину 12,9 мм и вес 1 кг.

Разъёмы

Небольшие размеры и толщина не позволили ASUS использовать в этой модели большое количество разъёмов.

Поэтому ноутбук оснащается двумя портами USB Type-C с Thunderbolt 3 и одним Type-C USB 3.1 Gen 1.

Кроме этого, на корпусе есть 3,5 мм разъём для подключения наушников.

Дисплей

В ZenBook S (UX391) используются не рекордные, но в целом довольно тонкие рамки (5,9 мм) вокруг экрана, что позволило вместить в компактный корпус 13,3-дюймовый IPS-дисплей. При этом ASUS будет предлагать разные его модификации: с матовым или глянцевым покрытием и разрешением Full HD, либо вообще сенсорную панель с разрешением 4К.

В ASUS обещают, что дисплей ноутбука будет обеспечивать отображение 100% цветового пространства sRGB и 72% NTSC.

Вживую экран выглядит приятно, компания традиционно использует фирменную утилиту Splendid, которая позволяет подстроить цветопередачу под свои предпочтения.

Платформа

В продажу ZenBook S (UX391) поступит в модификациях с разными процессорами и объёмом оперативной памяти. Пользователям предложат модели с процессором Intel Core i7-8550U (1,8-4 ГГц) или i5-8250U (1,6-3,4 ГГц), 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц, а также SATA3 SSD 256 ГБ или PCIe SSD 512 ГБ/1 ТБ. Графика в ноутбуке только встроенная — Intel UHD Graphics 620.

В целом, характеристики подобраны под стать позиционированию ноутбука, который в основном предназначен для офисной работы. На нём не получится выполнять ресурсоёмкие задачи, например, монтировать видео или играть в игры, но для браузера, почты, мессенджеров, работы с документами и обработки фотографий производительности хватит.

Из других особенностей платформы ZenBook S (UX391) стоит ещё выделить беспроводные модули Wi-Fi Dual-band 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Клавиатура и тачпад

ZenBook S (UX391) не первый тонкий ноутбук от ASUS, поэтому для компании не стало проблемой вместить в него клавиатуру. Модель получила клавиши островного типа, при этом они имеют хорошо различимый ход. В целом, по раскладке и ощущениям от работы, клавиатура в новом ноутбуке такая же, как в ZenBook Flip S UX370 и ZenBook 3 Deluxe UX490UA, а она в этих моделях работала отлично.

Тачпад в ZenBook S (UX391) не очень крупный, но отзывчивый, с точным распознаванием позиционирования пальца и поддержкой жестов. Единственное спорное решение в тачпаде, это размещение в его правом углу сканера отпечатков пальцев, который просто забирает полезную площадь.

Батарея

Несмотря на тонкий корпус, в ZenBook S (UX391) установлен 4-ячеечный аккумулятора на 50 Вт-ч, которого, как обещает производитель, должно хватить до 13,5 часов работы. Заряжается ноутбук через порт USB Type-C от зарядного устройства на 65 Вт.

В итоге

ASUS ZenBook S (UX391) получился с приятным дизайном в тонком корпусе, для которого производитель обещает защиту по стандарту MIL-STD-810G. При этом модель обеспечивает хорошую производительность, качественный дисплей и должна иметь высокую автономность. Всё это мы сможем проверить уже в редакционном тесте, а пока можно констатировать, что в плане характеристик ZenBook S (UX391) выглядит очень многообещающе. Надеемся, что в скором времени мы получим образец на обзор и сможем развеять или подтвердить заявления производителя.