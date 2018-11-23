Черная пятница 2018: есть ли официальные скидки на популярные смартфоны?

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День благодарения не слишком популярен в Украине, а вот следующая за ним Черная пятница прочно вошла в нашу жизнь — покупатели хотят сэкономить и ждут реальных скидок, а ритейлеры потирают руки ожидая очередей и рекордных продаж. Собрать все скидки в одном месте невозможно, но мы попробуем сэкономить ваше время, потраченное на поиск выгодного предложения, и разберемся хотя бы со смартфонами.

Предвещая дебаты из разряда «там-то дешевле» и «закажу на Aliexpress» сразу уточним, что мы решили собрать только «официальные» скидки — большая часть техники в Украине по-прежнему продается через крупные сети электроники (Эльдорадо, Цитрус, Фокстрот, Comfy, Алло и т.д.) и только так можно найти однозначную точку отсчета. Ниже мы посмотрим, на какие смартфоны в эту Черную пятницу компании снизили цены, для наглядности приведем «стартовые» цены устройств в момент выхода на рынок и сразу до временных скидок.

Xiaomi

Начнем с «народного» бренда смартфонов, который пользуется вполне заслуженной популярностью. В эту Черную пятницу можно сэкономить на покупке нового Mi 8 Lite, который только недавно начал продаваться в Украине, а также одних из самых популярных моделей среднего сегмента — Redmi Note 5, Redmi 5 Plus и Redmi 5.

Желающим заполучить флагманское устройство стоит обратить свое внимание на Mi Mix 2S — в этом случае повторяется история прошлой модели, в конце жизненного цикла она тоже продавалась с очень хорошей скидкой.

Samsung

На правах лидера рынка корейский производитель не балует покупателей большими скидками, но на покупке нескольких популярных моделей все же можно сэкономить. Речь идет о прошлогоднем флагмане Galaxy S8, а также нескольких моделях среднего сегмента — Galaxy J6 2018 и Galaxy J5 2017.

В случае остальных телефонов покупателям придется довольствоваться «обычными» предложениями — многие Samsung просто подешевели по сравнению со «стартовыми» ценами, что является ественным уменьшением прайса. Также отметим, что при покупке ряда моделей магазины предлагают разные подарки — зачастую это карты памяти или акции связанные с фирменными аксессуарами.

Смартфон «Стартовая» цена Цена до Черной пятницы Цена на Черную пятницу Samsung Galaxy S8 24999 17999 15999 Samsung Galaxy J6 (2018) 5999 5199 4799 Samsung Galaxy J5 (2017) 7999 4999 4799

Huawei

В отличии от перечисленных выше компаний, Huawei решили временно снизить стоимость на все смартфоны. Размер скидки отличается от модели к модели, но их объеденяет общее правило — смартфоны черного цвета в период Черной пятницы продаются с максимальной скидкой, а другие цвета — с менее заметным дисконтом.

Можно найти и неожиданные предложения — например, черный Huawei P20 на 128 ГБ обойдется дешевле такой же модели с 64 ГБ памяти.

Apple

Официальные украинские цены на iPhone бодрят, но эти смартфоны покупают и в официальной рознице, и скидки на яблочную продукцию тоже бывают. Вдвойне приятно, что сэкономить можно как на покупке актуальных флагманов iPhone Xs и iPhone X, так и популярных моделей прошлых сезонов — iPhone 7 и iPhone 7 Plus c 32 ГБ памяти.

Honor

Близкий материнской Huawei бренд Honor тоже предлагает покупателям сэкономить на покупке своих аппаратов. В этом случае скидки распространяются на часть модельного ряда, но затрагивают аппараты разных ценовых сегментов.

Другие

В случае относительно популярных Meizu стоит в первую очередь расчитывать на скидки на флагманские устройства линейки Meizu 16. Также со скидкой можно купить TP-Link Neffos X1 и ASUS Zenfone 5.

Черная пятница 2018 (23 ноября) во многих магазинах началась 22 числа и продлится до киберпонедельника (26 ноября). Все приведенные предложения мы собирали по информации, доступной заранее, так что не стесняйтесь упоминать пропущенные предложения в комментариях или делитесь своими лайфхаками поиска.