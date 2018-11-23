Черная пятница 2018: есть ли официальные скидки на популярные смартфоны?
День благодарения не слишком популярен в Украине, а вот следующая за ним Черная пятница прочно вошла в нашу жизнь — покупатели хотят сэкономить и ждут реальных скидок, а ритейлеры потирают руки ожидая очередей и рекордных продаж. Собрать все скидки в одном месте невозможно, но мы попробуем сэкономить ваше время, потраченное на поиск выгодного предложения, и разберемся хотя бы со смартфонами.
Предвещая дебаты из разряда «там-то дешевле» и «закажу на Aliexpress» сразу уточним, что мы решили собрать только «официальные» скидки — большая часть техники в Украине по-прежнему продается через крупные сети электроники (Эльдорадо, Цитрус, Фокстрот, Comfy, Алло и т.д.) и только так можно найти однозначную точку отсчета. Ниже мы посмотрим, на какие смартфоны в эту Черную пятницу компании снизили цены, для наглядности приведем «стартовые» цены устройств в момент выхода на рынок и сразу до временных скидок.
Xiaomi
Начнем с «народного» бренда смартфонов, который пользуется вполне заслуженной популярностью. В эту Черную пятницу можно сэкономить на покупке нового Mi 8 Lite, который только недавно начал продаваться в Украине, а также одних из самых популярных моделей среднего сегмента — Redmi Note 5, Redmi 5 Plus и Redmi 5.
Желающим заполучить флагманское устройство стоит обратить свое внимание на Mi Mix 2S — в этом случае повторяется история прошлой модели, в конце жизненного цикла она тоже продавалась с очень хорошей скидкой.
|Смартфон
|«Стартовая» цена
|Цена до Черной пятницы
|Цена на Черную пятницу
|Xiaomi Mi Mix 2s 6/128 ГБ
|15999?
|н.д.
|10999
|Xiaomi Mi Mix 2s 6/64 ГБ
|н.д.
|н.д.
|9999
|Xiaomi Mi 8 lite 4/64 ГБ
|7499
|7499
|6999
|Xiaomi Redmi Note 5 4/64 ГБ
|6999
|6399
|5999
|Xiaomi Redmi Note 5 3/32 ГБ
|5999
|5399
|4999
|Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 ГБ
|5999
|5999
|4999
|Xiaomi Redmi 5 2/16 ГБ
|3999
|3599
|3499
|Xiaomi Redmi S2 3/32 ГБ
|4799
|4399
|3999
Samsung
На правах лидера рынка корейский производитель не балует покупателей большими скидками, но на покупке нескольких популярных моделей все же можно сэкономить. Речь идет о прошлогоднем флагмане Galaxy S8, а также нескольких моделях среднего сегмента — Galaxy J6 2018 и Galaxy J5 2017.
В случае остальных телефонов покупателям придется довольствоваться «обычными» предложениями — многие Samsung просто подешевели по сравнению со «стартовыми» ценами, что является ественным уменьшением прайса. Также отметим, что при покупке ряда моделей магазины предлагают разные подарки — зачастую это карты памяти или акции связанные с фирменными аксессуарами.
|Смартфон
|«Стартовая» цена
|Цена до Черной пятницы
|Цена на Черную пятницу
|Samsung Galaxy S8
|24999
|17999
|15999
|Samsung Galaxy J6 (2018)
|5999
|5199
|4799
|Samsung Galaxy J5 (2017)
|7999
|4999
|4799
Huawei
В отличии от перечисленных выше компаний, Huawei решили временно снизить стоимость на все смартфоны. Размер скидки отличается от модели к модели, но их объеденяет общее правило — смартфоны черного цвета в период Черной пятницы продаются с максимальной скидкой, а другие цвета — с менее заметным дисконтом.
Можно найти и неожиданные предложения — например, черный Huawei P20 на 128 ГБ обойдется дешевле такой же модели с 64 ГБ памяти.
|Смартфон
|«Стартовая» цена
|Цена до Черной пятницы
|Цена на Черную пятницу
|Черные смартфоны
|Другие цвета
|Huawei P20 Pro
|29999
|24999
|22499
|24799
|Huawei P20 4/128 ГБ
|21999
|17999
|13199
|14799
|Huawei P20 4/64 ГБ
|14999
|14999
|13499
|14799
|Huawei P20 lite
|11999
|8799
|7919
|8599
|Huawei P smart+
|7999
|7999
|6799
|7399
|Huawei Mate 10 lite
|9999
|6999
|5999
|6499
|Huawei P smart
|7999
|5499
|4949
|5299
|Huawei Y7 Prime 2018
|5999
|5499
|4949
|5299
|Huawei Y6 Prime 2018
|4999
|4499
|4049
|4299
|Huawei Y6 2018
|3999
|3999
|3399
|3599
|Huawei Y5 2018
|3299
|2999
|2699
|2799
Apple
Официальные украинские цены на iPhone бодрят, но эти смартфоны покупают и в официальной рознице, и скидки на яблочную продукцию тоже бывают. Вдвойне приятно, что сэкономить можно как на покупке актуальных флагманов iPhone Xs и iPhone X, так и популярных моделей прошлых сезонов — iPhone 7 и iPhone 7 Plus c 32 ГБ памяти.
|Смартфон
|«Стартовая» цена
|Цена до Черной пятницы
|Цена на Черную пятницу
|Apple iPhone Xs 64 ГБ
|40999
|40999
|34999
|Apple iPhone X 64 ГБ
|37999
|32999
|26999
|Apple iPhone 7 Plus 32 ГБ
|24999
|21999
|18999
|Apple iPhone 7 32 ГБ
|21999
|17999
|14499
Honor
Близкий материнской Huawei бренд Honor тоже предлагает покупателям сэкономить на покупке своих аппаратов. В этом случае скидки распространяются на часть модельного ряда, но затрагивают аппараты разных ценовых сегментов.
|Смартфон
|«Стартовая» цена
|Цена до Черной пятницы
|Цена на Черную пятницу
|Honor 10 4/128 ГБ
|13999
|13999
|10999
|Honor 8X
|7699
|7699
|6599
|Honor 9 Lite
|6999
|5999
|4499
|Honor 7A
|2999
|2999
|2333
Другие
В случае относительно популярных Meizu стоит в первую очередь расчитывать на скидки на флагманские устройства линейки Meizu 16. Также со скидкой можно купить TP-Link Neffos X1 и ASUS Zenfone 5.
|Смартфон
|«Стартовая» цена
|Цена до Черной пятницы
|Цена на Черную пятницу
|Meizu 16th 8/128 ГБ
|15999
|15499
|13899
|Meizu 16th 6/64 ГБ
|13999
|13999
|12499
|Meizu 16 6/64 ГБ
|11499
|11499
|10399
|TP-Link Neffox X1
|3999
|н.д.
|2999
|ASUS ZenFone 5 4/64 ГБ
|12999
|10999
|9999
Черная пятница 2018 (23 ноября) во многих магазинах началась 22 числа и продлится до киберпонедельника (26 ноября). Все приведенные предложения мы собирали по информации, доступной заранее, так что не стесняйтесь упоминать пропущенные предложения в комментариях или делитесь своими лайфхаками поиска.