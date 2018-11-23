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Черная пятница 2018: есть ли официальные скидки на популярные смартфоны?
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Черная пятница 2018: есть ли официальные скидки на популярные смартфоны?

Черная пятница 2018: есть ли официальные скидки на популярные смартфоны?

День благодарения не слишком популярен в Украине, а вот следующая за ним Черная пятница прочно вошла в нашу жизнь — покупатели хотят сэкономить и ждут реальных скидок, а ритейлеры потирают руки ожидая очередей и рекордных продаж. Собрать все скидки в одном месте невозможно, но мы попробуем сэкономить ваше время, потраченное на поиск выгодного предложения, и разберемся хотя бы со смартфонами.

Предвещая дебаты из разряда «там-то дешевле» и «закажу на Aliexpress» сразу уточним, что мы решили собрать только «официальные» скидки — большая часть техники в Украине по-прежнему продается через крупные сети электроники (Эльдорадо, Цитрус, Фокстрот, Comfy, Алло и т.д.) и только так можно найти однозначную точку отсчета. Ниже мы посмотрим, на какие смартфоны в эту Черную пятницу компании снизили цены, для наглядности приведем «стартовые» цены устройств в момент выхода на рынок и сразу до временных скидок.

Xiaomi

Начнем с «народного» бренда смартфонов, который пользуется вполне заслуженной популярностью. В эту Черную пятницу можно сэкономить на покупке нового Mi 8 Lite, который только недавно начал продаваться в Украине, а также одних из самых популярных моделей среднего сегмента — Redmi Note 5, Redmi 5 Plus и Redmi 5.

Желающим заполучить флагманское устройство стоит обратить свое внимание на Mi Mix 2S — в этом случае повторяется история прошлой модели, в конце жизненного цикла она тоже продавалась с очень хорошей скидкой.

Смартфон«Стартовая» ценаЦена до Черной пятницыЦена на Черную пятницу
Xiaomi Mi Mix 2s 6/128 ГБ15999?н.д.10999
Xiaomi Mi Mix 2s 6/64 ГБн.д.н.д.9999
Xiaomi Mi 8 lite 4/64 ГБ749974996999
Xiaomi Redmi Note 5 4/64 ГБ699963995999
Xiaomi Redmi Note 5 3/32 ГБ599953994999
Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 ГБ599959994999
Xiaomi Redmi 5 2/16 ГБ399935993499
Xiaomi Redmi S2 3/32 ГБ479943993999

Samsung

На правах лидера рынка корейский производитель не балует покупателей большими скидками, но на покупке нескольких популярных моделей все же можно сэкономить. Речь идет о прошлогоднем флагмане Galaxy S8, а также нескольких моделях среднего сегмента — Galaxy J6 2018 и Galaxy J5 2017.

В случае остальных телефонов покупателям придется довольствоваться «обычными» предложениями — многие Samsung просто подешевели по сравнению со «стартовыми» ценами, что является ественным уменьшением прайса. Также отметим, что при покупке ряда моделей магазины предлагают разные подарки — зачастую это карты памяти или акции связанные с фирменными аксессуарами.

Смартфон«Стартовая» ценаЦена до Черной пятницыЦена на Черную пятницу
Samsung Galaxy S8249991799915999
Samsung Galaxy J6 (2018)599951994799
Samsung Galaxy J5 (2017)799949994799

Huawei

В отличии от перечисленных выше компаний, Huawei решили временно снизить стоимость на все смартфоны. Размер скидки отличается от модели к модели, но их объеденяет общее правило — смартфоны черного цвета в период Черной пятницы продаются с максимальной скидкой, а другие цвета — с менее заметным дисконтом.

Можно найти и неожиданные предложения — например, черный Huawei P20 на 128 ГБ обойдется дешевле такой же модели с 64 ГБ памяти.

Смартфон«Стартовая» ценаЦена до Черной пятницыЦена на Черную пятницу
Черные смартфоныДругие цвета
Huawei P20 Pro29999249992249924799
Huawei P20 4/128 ГБ21999179991319914799
Huawei P20 4/64 ГБ14999149991349914799
Huawei P20 lite11999879979198599
Huawei P smart+7999799967997399
Huawei Mate 10 lite9999699959996499
Huawei P smart7999549949495299
Huawei Y7 Prime 20185999549949495299
Huawei Y6 Prime 20184999449940494299
Huawei Y6 20183999399933993599
Huawei Y5 20183299299926992799

Apple

Официальные украинские цены на iPhone бодрят, но эти смартфоны покупают и в официальной рознице, и скидки на яблочную продукцию тоже бывают. Вдвойне приятно, что сэкономить можно как на покупке актуальных флагманов iPhone Xs и iPhone X, так и популярных моделей прошлых сезонов — iPhone 7 и iPhone 7 Plus c 32 ГБ памяти.

Смартфон«Стартовая» ценаЦена до Черной пятницыЦена на Черную пятницу
Apple iPhone Xs 64 ГБ409994099934999
Apple iPhone X 64 ГБ379993299926999
Apple iPhone 7 Plus 32 ГБ249992199918999
Apple iPhone 7 32 ГБ219991799914499

Honor

Близкий материнской Huawei бренд Honor тоже предлагает покупателям сэкономить на покупке своих аппаратов. В этом случае скидки распространяются на часть модельного ряда, но затрагивают аппараты разных ценовых сегментов.

Смартфон«Стартовая» ценаЦена до Черной пятницыЦена на Черную пятницу
Honor 10 4/128 ГБ139991399910999
Honor 8X769976996599
Honor 9 Lite699959994499
Honor 7A299929992333

Другие

В случае относительно популярных Meizu стоит в первую очередь расчитывать на скидки на флагманские устройства линейки Meizu 16. Также со скидкой можно купить TP-Link Neffos X1 и ASUS Zenfone 5.

Смартфон«Стартовая» ценаЦена до Черной пятницыЦена на Черную пятницу
Meizu 16th 8/128 ГБ159991549913899
Meizu 16th 6/64 ГБ139991399912499
Meizu 16 6/64 ГБ114991149910399
TP-Link Neffox X13999н.д.2999
ASUS ZenFone 5 4/64 ГБ12999109999999

Черная пятница 2018 (23 ноября) во многих магазинах началась 22 числа и продлится до киберпонедельника (26 ноября). Все приведенные предложения мы собирали по информации, доступной заранее, так что не стесняйтесь упоминать пропущенные предложения в комментариях или делитесь своими лайфхаками поиска.

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