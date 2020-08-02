Destroy All Humans! (2020) – Марс снова атакует





THQ Nordic продолжает радовать игроков ремейками и перезапусками классических игровых серий, и надо сказать, что с каждым разом это получается у австрийского издательства все лучше и лучше. Вспомним недавнюю Desperados III или великолепную Darksiders Genesis. Теперь руки издательства дошли и до Destroy All Humans! Одноименная игра 2020 г. – ремейк и ребут серии, и, скажем прямо, это один из лучших ремейков, который мы видели.

Destroy All Humans! Жанр шутер от третьего лица, аркада

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Black Forest Games, Pandemic Studios

Издатель THQ Nordic

Сайты Steam

Ни одна из игр этой серии не выходила на ПК, а с момента выпуска последней, Destroy All Humans! Path of the Furon, прошло уже 12 лет, так что мы вполне можем рассказывать о Destroy All Humans! (2020) как о новом проекте, тем более что выглядит и играется он вполне современно.

Итак, Империя Фурон начинает вторжение на Землю. Дело в том, что за тысячелетия непрерывного клонирования ДНК фуронцев несколько поистрепалась – ошибки генетического кода, деградация и всякое такое, так что инопланетянам жизненно необходимо вливание новой крови. А как оказалось, в ДНК землян еще сохранились остатки исходной фуронской ДНК, попавшей в генофонд человечества после того, как фуронские солдаты, возвращавшиеся домой после войны с Марсом, сошли в увольнительную на гостеприимные «берега» Земли. Ну, близкие контакты четвертой степени, вы понимаете, о чем я. Теперь фуронцы ради собственного спасения должны добыть ДНК, которой особенно богат позвоночник и головной мозг землян, так что им придется, да… Убить всех землян!

Проще всего сделать это, не начиная всепланетный геноцид, а внедрившись в земное правительство с помощью телевидения и убедить землян самих прийти на пункты извлечения мозга (хм, совершенно никаких аналогий, что вы). Итак, в год от рождества христова 1959 на Землю отправляется руководитель вторжения Ортопокс-13 и полевой агент Криптоспоридий-136 (для краткости просто Крипто-136). К сожалению, тарелка Крипто оказывается в неудачный момент в неудачном месте, и инопланетянин попадает в плен к земным военным. Ортопокс клонирует следующего бойца, Крипто-137, и отправляет его на помощь собрату.

Собственно, Крипто-137, этим несдержанным, саркастичным, ироничным и кровожадным серым (это важно!) человечком мы и будем управлять всю игру. Хотя Крипто порой и не понимает примитивных обитателей Земли, врожден… клонированное чувство юмора помогает ему в любой ситуации, как и отменный арсенал средств убеждения и уничтожения ничтожных человечишек, их городов и систем вооружения.

Вообще, с юмором в Destroy All Humans! все отлично. Большая его часть перенесена из 2005 г., когда сценаристы еще не боялись обидеть различные слои населения и жгли напалмом. По нынешним политкорректным меркам, многие комментарии Крипто и часть мыслей землян, которые инопланетянин читает с помощью своего телепатического умения, откровенно оскорбительные и даже сексистские. Ждем массового негодования в Сети. Оригинальная Destroy All Humans!, явно вдохновленная фильмом Mars Attacks! Тима «Наше все» Бёртона, проходится по всем штампам американской кинофантастики и по всем актуальным темам послевоенной Америки. Достается военным, телевизионщикам, реднекам, политикам, домохозяйкам, певцам и кинозвездам, простым работягам, молодежи и т.д. Просто приятно все это слушать.

Отдельное спасибо авторам за великолепные заставки миссий, пародирующие названия и сюжеты классических американских фильмов 40-50-х гг. прошлого века. «Гражданин Кейн», «К северу через северо-запад», «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (в очередной раз настоятельно рекомендую посмотреть), «Эта прекрасная жизнь», «Атака 50-футовой женщины», «Место назначения — Луна» и т.д.

Что же до вооружения Крипто, то часть миссий в Destroy All Humans! вам придется «проходить» в пешем порядке – это по сути простенький stealth-шутер с видом от третьего лица. Крипто может маскироваться под землян, умеет внедрять в их мозг необходимые мысли, может заставлять их делать что-то необычное, отвлекая часовых, заставлять следовать за собой, умеет читать мысли и т.д. Кроме того, инопланетянин может незаметно перемещаться по уровню по крышам зданий, благодаря имеющемуся у него реактивному ранцу.

Впрочем, stealth – это для слабаков, и применять его стоит лишь тогда, когда это нужно по сюжету. Намного веселее носиться по уровню с каким-нибудь электрошоковым ружьем, дезинтегратором или анальным пробом (здесь это огне… пробострельное оружие, дистанционно извлекающее мозги через… ну, вы поняли), уничтожая жалких людишек. Скелеты, осыпающиеся в пепел после дезинтегрирования, и мультяшные просвечивающиеся скелеты при попадании из электрошоковой пушки прилагаются.

После завершения пеших миссий Ортопокс-13 даст Крипто команду «Уничтожить всех людей», и тогда вы можете запрыгивать в тарелку и стирать деревеньки, города, военные базы и вооруженные силы землян в пепел. На уровне разрушается практически все! Дома очень эффектно, в киношном стиле, разлетаются в щепки, земля горит, машины взрываются. Любо-дорого посмотреть.

На каждом из шести уровней (по нынешним меркам совсем не больших), на которых происходят события 22 игровых миссий (каждую миссию можно пройти за 10-15 минут), есть и дополнительные задания. Их можно проходить в свободном, исследовательском режиме. Похищение – сбор и заброска в тягловый луч тарелки людей, коров, предметов и т.д., что попросит достопочтенный Ортопокс-13. Гонки за дроном на реактивных ранцах. Пешие миссии Уничтожения и миссии на летающей тарелке – Армагеддон. На заработанные в допзаданиях ДНК-очки можно прокачивать умения и оружие Крипто, а также механизмы и вооружение вашего летающего блюдца. А еще на уровнях можно искать потерянные зонды для сбора ДНК.

Оригинальную Destroy All Humans! делала легендарная, но закрытая EA в 2009 г. Pandemic Studios, одна из первых больших жертв политики Electronic Arts по отношению к купленным студиям. За ремастер отвечала Black Forest Games (Giana Sisters: Twisted Dreams, Fade to Silence, ремастер Titan Quest), и надо сказать, что она проделала впечатляющую работу. В меню есть набор артов, демонстрирующих, как были переработаны оригинальные модели из игры 2005 г., и это круто. Здания и персонажи стали намного более детальными, все текстуры перерисованы, модели перемоделены, а спецэффекты переделаны. Да, местный мультяшный стиль нельзя назвать реалистичным, самые новомодные эффекты, вроде трассировки лучей, здесь вовсе не нужны, но в целом Destroy All Humans! (2020) выглядит как игра текущего поколения.

На самом деле у меня только одна претензия к Destroy All Humans! – третья форма второго босса финальной миссии. Это просто АД какой-то! После десятой попытки я сдался, хотя ни одно задание ни в одной из предыдущих 20+ миссий не вызвало у меня вообще никаких проблем, включая все три формы первого финального босса. Я понимаю, что это финал игры, но кривая сложности здесь стартует просто вертикально вверх, как фуронская летающая тарелка.

Destroy All Humans! – пародийная игра. Как и недавние Maneater или CARRION, она вовсе не призывает становиться мизантропом. Это сатира и черный юмор, вполне себе легальные в книгах, кино и играх жанры. И Destroy All Humans! — не самый плохой их представитель. Что же до ремейка, то благодаря работе Black Forest Games и THQ Nordic те игроки, которые знакомы с оригинальной игрой, вспомнят деньки своей молодости и эпоху PlayStation 2, те же, кто не видел оригинала, познакомятся с неплохой и совершенно неполиткорректной аркадой, которая выглядит свежо даже спустя 15 лет после релиза.