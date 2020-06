Desperados III – великолепная пятерка

При всем уважении к Spellbound Entertainment (1994 – 2012), авторам трех первых игр серии Desperados, новая тактическая stealth-стратегия Desperados III от Mimimi Games / THQ Nordic – разнообразнее, сложнее, целостнее и интереснее оригиналов. Да, такое изредка, но случается.

Desperados III Жанр stealth / тактическая стратегия

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Mimimi Games

Издатель THQ Nordic

Сайт Steam

THQ Nordic (бывшая Nordic Games), которая сначала скупила все доступные торговые марки, оставшиеся после банкротства JoWooD Entertainment, DreamCatcher Interactive, The Adventure Company, Atari и оригинальной THQ, а за последние два года приобрела еще и два десятка студий разработчиков средней руки (нет, это не шутка, шесть компаний стали собственностью THQ Nordic только в 2020 г.), сделала ставку на ностальгию геймеров и возрождение классических игровых IP. И, кажется, не прогадала. Наследница Gothic – ELEX, SpellForce 3, Battle Chasers: Nightwar, Darksiders III и Darksiders Genesis, Titan Quest: Ragnarök и Titan Quest: Atlantis. Да, не все эти проекты идеальны, но все они нашли своих игроков, в первую очередь из-за теплых чувств, которые когда-то вызывали легшие в их основы оригинальные игры конца 90-х – начала 2000-х. А за такие маленькие сокровища, как Battle Chasers: Nightwar и Darksiders Genesis, в которых THQ Nordic не побоялась дать студии Airship Syndicate некоторую творческую свободу, вообще отдельное спасибо.

И, пожалуй, стоит добавить к списку шедевров от THQ Nordic новую Desperados III, впрочем, ничего иного от авторов Shadow Tactics: Blades of the Shogun, студии Mimimi Games, мы и не ожидали. Еще после выхода их первой игры было очевидно, что на этом движке можно с легкостью воссоздать и Commandos, и Desperados.

Если вы вдруг забыли, напомним, что тактические stealth-стратегии серии Desperados выходили в начале 2000-х – Desperados: Wanted Dead or Alive (2001), Desperados 2: Cooper’s Revenge (2006), спин-офф Helldorado (2007). За разработку отвечала ныне покойная немецкая Spellbound Entertainment (1994 – 2012), а изданием занимались поочередно Infogrames, Atari (переименованная Infogrames) и Viva Media. В промежутке между Desperados студия успела выпустить еще и аналогичную по геймплею stealth-стратегию Robin Hood: The Legend of Sherwood (2002). В планах была еще одна игра, Desperados Gangs, но компания обанкротилась, не успев закончить этот проект.

При этом вся серия Desperados и Robin Hood – это, в свою очередь, переосмысление stealth-стратегий серии Commandos от опять-таки обанкротившейся три года назад испанской Pyro Studios (1996 – 2017). К моменту релиза первых Desperados успели выйти три игры про лихих коммандос, сражающихся с нацистами за линией фронта – Commandos: Behind Enemy Lines (1998), Commandos: Beyond the Call of Duty (1999) и Commandos 2: Men of Courage (2001). Затем Pyro Studios выпустила еще Commandos 3: Destination Berlin (2003) и странный тактический stealth шутер от первого лица Commandos: Strike Force (2006). А потом, в конце 2000-х, stealth-стратегии, как и все стратегии в реальном времени, стали не нужны – игроки переключились на MOBA.

В середине 2010-х мода на ремейки, ремастеры и сиквелы игр конца 90-х – начала 2000-х, культивируемая Kickstarter и той же THQ Nordic, привела к возрождению интереса к почти забытому жанру, а выход Shadow Tactics: Blades of the Shogun от Mimimi Games показал, что такие игры могут быть не только качественными, но и прибыльными (500 тыс. копий продано только в Steam). Естественно, THQ Nordic обратила внимание на эту немецкую студию и, вуаля!, встречайте Desperados III.

Desperados III – сиквел и одновременно с этим приквел серии. События игры происходят в 1875 г. и частично в 1865 г, до событий Desperados: Wanted Dead or Alive и Desperados 2: Cooper’s Revenge, 1881 и 1883 гг., соответственно. Герои еще не знакомы друг с другом, из этой части вы как раз и узнаете, как они встретились и какие события заставили их работать вместе. Собственно, в Desperados III есть только три персонажа, знакомых нам по оригинальным играм: предводитель отряда Джон Купер; его подруга (в этой серии они только встретились, так что пока еще не пара), сбежавшая невеста Кэйт О’Хара; и загадочный мрачный наемник Док Маккой (интересно, он назван в честь героя Алека Болдуина из фильма The Getaway (1994) или в честь доктора Леонарда Маккоя из Star Trek?). Два других играбельных персонажа, увалень и пьяница Гектор Мендоза и вуду-ведьма Изабель Моруа – новички серии.

Умения героев – это перетасованные умения персонажей Shadow Tactics, перелицованные под тематику Дикого Запада. Так, Гектор — единственный, кто способен с одного удара вырубить бойца-командира в кожаном плаще, местного аналога самурая из Shadow Tactics. Остальные члены отряда, чтобы победить Плаща, должны синхронизировать свои действия: пока один оглушает врага выстрелом, другой должен подобраться сзади и добить его. Естественно, так, чтобы другие противники не увидели момент убийства или труп. А еще у Гектора есть огромный капкан по имени Бьянка (не спрашивайте), в который он может заманивать противников свистом, почти как девочка Юки из Shadow Tactics. Огнестрельное оружие в арсенале Гектора – двуствольный обрез, выкашивающий всех, попавших в сектор поражения. Громко, но действенно.

Кэйт О’Хара, как и Аико в Shadow Tactics, умеет переодеваться в платье горничной, проститутки или почтенной дамы, забалтывать часовых, заманивать их в укромное место (на противников-женщин эта способность не действует, сексизм какой-то!), а также бросать свой пузырек с духами, ограничивающий на время зону их видимости. Ну вылитая Аико. Огнестрельное оружие опасной ирландки – негромкий короткоствольный Дерринджер. А еще Кэйт не умеет убивать противников врукопашную и связывать их, только оглушать на время.

А вот умения Дока Маккоя, кажется, почти не изменились со времен первых Desperados. Док умеет вскрывать замки, может лечить соратников и бросает газовую гранату, оглушающую группу противников. Кроме того, брошенный на видном месте саквояж Маккоя привлекает бандитов, а ловушка, спрятанная внутри, распыляет усыпляющий газ. Фирменное оружие Дока – длинноствольный снайперский Кольт Бантлайн, простреливающий практически всю карту. Да, делать пугала Док разучился.

Джон Купер умеет стрелять с двух рук, отлично метает нож и может отвлекать противников броском монеты. Монета вообще очень полезный предмет, с ее помощью Купер может вывести из себя быка или лошадь, которые лягнут бандитов и вырубят их.

Пожалуй, самый интересный персонаж Desperados III – Изабель Моруа. Лесная ведьма умеет подчинять себе противников и заставлять их делать разные вещи. Например, приводить в движение механизмы, подстраивая несчастные случаи, или вообще атаковать других бандитов. Еще одна способность Изабель – создание мистической связи между двумя людьми: то, что будет происходить с одним связанным противником, произойдет и с другим. В комбинации с подчинением – это вообще убойная связка. Кроме того, у Изабель есть дрессированная кошка, которая может отвлекать врагов, так же как ручной тануки старика Такумы из все той же Shadow Tactics.

Как видите, у Desperados III действительно много общего с Shadow Tactics. Как и в игре 2016 г., здесь огромные запутанные уровни, которые можно пройти разными способами. На уровнях есть масса предметов окружения, которые можно использовать, чтобы вырубать противников. Каждый уровень – это огромная сложная головоломка, на первый взгляд почти неразрешимая, но потянув за одну ниточку, этот клубок можно постепенно распутать. Причем сделать это несколькими разными способами, не только по-тихому и по-громкому, но и решая головоломку с разных концов или применяя в одной и той же ситуации умения разных персонажей. На некоторых уровнях вы просто не увидите все локации за одно прохождение. После первого прохождения, как и в Shadow Tactics, можно попробовать решить задачку еще раз, но теперь с некоторыми ограничениями, например, не используя огнестрельное оружие, не приближаясь к воде, убивая определенное число врагов одновременно и т.д.

На прохождение каждого уровня во второй половине игры (всего здесь 16 миссий, три из которых – короткие интермедии, в которых Купер вспоминает свое детство) у вас уйдет 1,5-3 часа реального времени. А учитывая число перезагрузок (сотни сохранений и десятки перезагрузок – это норма для Desperados III), и того больше. На высоких уровнях сложности и без того зубодробительные уровни становятся еще сложнее и интереснее, а удовлетворение от разгадывания этой головоломки – еще острее. Да, в Desperados III из Shadow Tactics перекочевал и режим Схватки, в котором вы можете задать своим героям последовательность действий, которые они выполнят одновременно. На уровне сложности Десперадо в режиме Схватки время не замораживается, плюс количество здоровья и патронов у ваших героев катастрофически уменьшается, а охрана реагирует в разы быстрее.

Несмотря на всю схожесть Desperados III с Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ругать игру за самоповторы и топтание на месте совсем не хочется. Да, некоторая вторичность по отношению как к Shadow Tactics, так и к оригинальным Desperados здесь действительно есть, но задана она в первую очередь рамками самого жанра stealth-стратегий. Уберите эти ограничения, и игра станет другой – игроки будут первые, кто начнет ругать ее за несоответствие канонам. Так что я бы сказал, что это переосмысление и развитие идей Shadow Tactics и первых Desperados, точно так же, как оригинальные Desperados были развитием и переосмыслением Commandos.

Лично мне Desperados III показались более удобными, более комплексными, более интересными, чем оригинальные Desperados и Shadow Tactics. Здесь действительно большие уровни, стимулирующие творческий подход со стороны игрока. Здесь милая симпатичная графика и атмосферный саундтрек, а сеттинг кажется лично мне более уместным для stealth-игры, чем японский. Да и сюжет в духе классических вестернов, повествующий о затянувшейся расплате, совсем не так плох. Да, он несколько предсказуем, но сложные перемещения героев по территории США и каждое их действие имеют свое объяснение, да и между самими персонажами ощущается некоторая химия. В Desperados III есть все классические для вестернов локации и события – ограбление поезда, подрыв огромного арочного моста, оборона ранчо (да, это почти прямая цитата из «Семи самураев» и «Великолепной семерки»), ссора с шерифом, посещение злачных мест и т.д. Ролики на движке выглядят очень неплохо, а перебранки героев во время прохождения миссий позволяют раскрыть их характеры. Ну и отдельное спасибо авторам за запись процесса прохождения, позволяющую оценить ваши подвиги.

Одним словом, Desperados III — более чем достойное продолжение серии и вторая отличная игра в портфолио Mimimi Games. Если вам понравилась Shadow Tactics: Blades of the Shogun и если 20 лет назад вы фанатели от Commandos и Desperados – обязательно попробуйте эту игру.

Для тех, кому не хватило 16 миссий основной кампании, Mimimi Games обещает выпустить Desperados III Season Pass с тремя дополнительными миссиями, продолжающими сюжет игры. Пожалуй, я не откажусь от добавки.