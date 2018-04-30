Электрокар Jaguar I-PACE уже в Украине: 67 тыс. евро и прием заказов

Электрический кроссовер Jaguar I-PACE знаком читателям ITC.UA: концепт был представлен в конце 2016 года; ориентировочные цены оглашены в 2017-м; а в начале текущего года – заявлена серийная версия электромобиля. Однако для украинского покупателя важен продукт «здесь и сейчас». На днях мне удалось побывать в столичном автосалоне ВИДИ-ПАУЕР, где состоялась допремьерная презентация электромобиля Jaguar I—PACE для клиентов: удалось изучить автомобиль в деталях и получить ответы на ряд важных вопросов.

Jaguar I-PACE: как он «живьем»?

Электрический кроссовер Jaguar I-PACE длиной 4,68 м имеет ширину около двух метров и колесную базу почти в три метра, плюс гладкий как галька и обтекаемый словно капля кузов, а также 22-дюймовые колесные диски – в итоге получаем очень динамичный облик.

Сложно поверить, но Jaguar I—PACE добрался до серийной версии почти в облике концепт-кара: низкий, стильный, динамичный кроссовер! Хотя на счет «низкий» – еще нужно обсудить: опциональная пневматическая подвеска решает. Запоминаются детали – зарядка в переднем крыле, воздуховод в капоте…

А еще здесь классный салон. Фактически представленный экземпляр Jaguar I-PACE – это предсерийная версия: модель, которую собрали для демонстрации потенциальным клиентам и заключения контрактов для загрузки производства при старте. Нередко в таких автомобилях встречаются мелкие огрехи, недоработки, но в данном случае, и на первый взгляд, салон Jaguar I-PACE не уступает отделке салона других авто Jaguar.

Оформление салона выполнено как микс инновационных и традиционных решений. Так, здесь передняя панель с минимальным количеством физических кнопок, главный центр управления – сенсорный дисплей, отвечающий за различные настройки, аудиосистема и навигация. Перед глазами водителя – огромный ЖК-монитор вместо приборов. В тоже время сохранились привычные «шайбы» для управления климат-контролем, на сиденьях и дверях есть привычные кнопки электропривода настроек и памяти положения сидений.

Салон Jaguar I—PACE – это смесь инноваций и традиционного подхода: много дисплеев, минимум кнопок. Но общая архитектура передней панели и управления в важных мелочах («климат», АКПП, память сидений) выполнены традиционно. Спереди и сзади вполне просторно – примерно сравнимо с Jaguar F—PACE. Уточнение для задних пассажиров – места для ног хватает, крыша на голову не давит, лишь при посадке следует сильнее пригибать голову: динамичный силуэт обязывает. Сзади – большой багажник (530 л) с удобным подпольем; плюс есть небольшой (36 л) отсек спереди для различных мелочей.

Jaguar I-PACE в Украине: когда и за сколько?

27-28 апреля проходила так называемая «допремьерная презентация» для клиентов в одном из столичных автосалонов марки. До этого электромобиль Jaguar I-PACE уже успел объехать все крупные города Украины и побывать на схожих мероприятиях у дилеров марки: Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Киев. В каждом городе автомобиль останавливался на некоторое время, выделялся 1-2 дня для подобной презентации перед потенциальными клиентами, на которой уже можно заключить предварительный контракт на поставку. И представьте себе – они есть: по имеющейся у меня информации, для электрокара Jaguar I-PACE в Украине есть уже более десятка предварительных контрактов.

Цена – от 68 тыс. евро для версии Jaguar I-PACE EV400 S. Столь длинное название расшифровывается так: EV400 – электромобиль, мощность около 400 л.с. (автоматически это означает АКБ 90 кВтч); комплектация S – это пружинная подвеска, светодиодные фары, легкосплавные колесные диски, спортивные сиденья с тканевой отделкой, ЖК-дисплей приборов (12,3 дюйма), аудиосистема Meridian, два сенсорных дисплея Touch Pro Duo в салоне.

Демонстрационный электромобиль – это максимальная комплектация HSE плюс особое исполнение First Edition. Подобная версия оценивается около 90 тыс. евро, но финальная цена сильно зависит от оснащения и выбранных опций: кожа для сидений, дерево в салоне, матричные светодиодные фары, пневматическая подвеска, колесные диски, аудиосистема и пр.

Электромобиль Jaguar I—PACE в модельном ряду компании, судя по размеру (4,68 м), занимает промежуточное положение между Jaguar E—PACE (4,41 м) и Jaguar F—PACE (4,73 м). Однако сравнивать его необходимо только со старшей моделью: простор салона, объем багажника… И цена: номинально есть более доступные Jaguar F-PACE с 4-цилиндровыми моторами ценой от 1,66 млн. грн (около 52 тыс. евро); но для корректного сравнения по мощности и динамике, нужно брать Jaguar F-PACE с мотором V6 на 380 л.с. – а там уже и цены другие. Сила Jaguar I—PACE не только в технике, но и в широчайших возможностях выбора: цвет кузова; декоративные пакеты внешней отделки; различная обивка салона (разные сорта и цвет кожи); несколько вариантов отделки (глянцевое или шлифованное дерево).

Однако учтите, что электромобиль Jaguar I-PACE придется подождать: сейчас продавцы ориентируют украинских клиентов на весну-лето 2019 года. Подобная ситуация вызвана рядом факторов: во-первых, это и вопрос запуска производства на заводе самой компании Jaguar; во-вторых, это и вопрос насыщения европейского рынка, где спрос на электромобиль оказался высок.

В тоже время, украинские представители марки также не теряют время зря. Планируется, что летом этого года в Украину еще раз приедут электромобили Jaguar I-PACE – но теперь уже для тест-драйва потенциальных клиентов. С учетом того, что часть клиентов решила подождать тест-драйва для принятия окончательно решения о покупке, можно ожидать, что летом Jaguar I-PACE получит еще несколько предварительных контрактов на покупку.

Каковы перспективы: это «провал» или «убийца Tesla»?

Если отойти от «ох» и «ах», то технически Jaguar I-PACE является «просто современным электромобилем» высокого класса. Подобная «техника в цифрах» уже встречалась не раз: полный привод и два электромотора (в сумме 400 л.с. и 700 Нм); аккумулятор на 90 кВтч; запас хода 480 км (измерительный цикл WLTP); разгон 0-100 км/ч за 4,8 секунды; максимальная скорость – 200 км/ч.

Электромобиль построен на собственной платформе с расположением АКБ (90 кВтч) в полу, однако во многом по ходовой части Jaguar I—PACE похож на Jaguar E—PACE и Range Rover Velar. Поверьте, подобное родство – это благо и с точки зрения ходовых качеств, и с точки зрения возможного ремонта. Спереди и сзади установлено по электромотору; суммарная мощность достигает 400 л.с., момент – 700 Нм. Пока конфигурация по аккумулятору и электромоторам одна, о появлении других версий информации нет. Гарантия на аккумулятор – 8 лет, периодичность ТО – раз в два года или 33,8 тыс. км. Салон всегда 5-местный.

Но сила Jaguar I-PACE не в абсолютных цифрах, а в том, сколь целостный продукт получился на выходе. Для большинства клиентов возможности и размер Tesla Model X избыточны. И с этой точки зрения – Jaguar I-PACE попадает прямо в цель: у него оптимальный размер, вполне просторный салон, достойные технические параметры, адекватная цена за такой класс и мощность. Плюс официальные поставки: гарантия, ремонт, подготовка СТО. Плюс широта выбора: разные версии и оснащение, разная отделка салона. Плюс известное «автомобильная» марка – имя из мира традиционных ДВС-автомобилей.

В прошлом я писал о компаниях, которые нацелились на рынок электромобилей и готовятся дать бой Tesla. Электромобиль Jaguar I-PACE – это первый пример такого конкурента, который может не просто дать бой Tesla, но и выиграть его.

Автомобиль предоставлен автосалоном ВИДИ-ПАУЕР

Встреча организована при поддержке EcoDrive