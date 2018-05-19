Heat Guardian – S.T.A.L.K.E.R. 2D

Раз уж выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован аж на 2.0.2.1. год, предлагаем вам познакомиться с другой украинской игрой, Heat Guardian, тем более что она очень напоминает тот самый S.T.A.L.K.E.R., только с видом сверху, в честном и великолепном 2D.

Heat Guardian Жанр 2D action

Платформы Windows

Языки украинский, русский, английский

Разработчики Денис Рудой

Издатель Денис Рудой

Сайт Steam

Похоже, разработка игр в одиночку – это национальное украинское развлечение. Сам разрабатывал свою стратегию Universum: War Front, ставшую позже WARSHIFT, киевлянин Кирилл Мегем. В одиночку строит свой амбициозный градостроительный симулятор «Острів» загадочный Евгений. Один разрабатывал попавшую в Apple Game of Day головоломку .projekt Кирилл Кузык. В одиночку же работал над Heat Guardian Денис Рудой.

Больше всего Heat Guardian похожа на 2D-версию S.T.A.L.K.E.R. или Metro 2033 / Metro: Last Light. Мир после неназванной катастрофы; вооруженные группировки, пытающиеся выжить; монстры, аномалии и постоянный холод.

Да, кроме отстрела затаившихся в ледяной мгле тварей, вам придется еще и выжить в экстремальных условиях, постараться не замерзнуть, собирая дрова для портативной печки, помещающейся в рюкзаке, или греться с помощью водки, что не очень полезно для вашего здоровья. В теплых помещениях, возле печек, костров и буржуек наш герой отогревается и быстро лечится. Аномалии и некоторые монстры отбирают в том числе и тепло, заставляя активно искать топливо и укрытие.

Сюжет Heat Guardian незамысловат. Сначала помоги спасшим тебя товарищам, потом найди украденную другой группировкой карту, а уже по карте дойди до убежища, время от времени выполняя простенькие задания от других выживших. Всего 40 небольших уровней, каждый из которых можно пробежать за пару минут. Впрочем, учитывая, что умирать вам придется часто, быстро добраться до финиша истории не получится.

Антураж игры тоже соответствует играм серий S.T.A.L.K.E.R. и Metro. Постсоветские пейзажи, раздолбанная советская техника, выжившие в камуфляже и противогазах, звезды и памятники условному Ленину вперемешку с православными крестами и иконами, характерные ковры на полу. Военные базы, вагоны метро, тайные лаборатории и избушки отшельников. Об упомянутых выше играх напоминает и смачная русская озвучка противников.

В принципе, геймлей Heat Guardian характерен для top-down шутеров – стреляй во все что движется, но учитывая уровень сложности, а пара солдат выносят вашего героя буквально с нескольких выстрелов, здесь все-таки остается место для тактики. Более того, в игре есть даже возможность stealth-прохождения некоторых уровней. Да, берешь какое-нибудь холодное оружие (рекомендую меч) или арбалет и втихую вырезаешь весь блокпост, подкрадываясь к часовым сзади. Что не менее удивительно для 2D-шутера, можно проходить игру и со снайперским оружием – предварительно изучив базу в бинокль (надо сказать не самый удобный) можно выцеливать противников на пределе видимости, в том числе через окна и амбразуры. Из других реалистичных фишек стоит отметить перезарядку некоторых видов оружия по одному патрону, зоны слышимости, возможность устанавливать мины, шанс нарваться на чужую растяжку (это было неожиданно) и т.д.

Чем еще радует Heat Guardian, так это просто шикарным ассортиментом оружия. От каких-то банальных AKM, ПМ, ТТ, MP-40, ППШ, обрезов и самопалов до AUG, KRISS Vector, AA 12, АС «Вал», «Печенег», ИЖ-35 и т.д. Всего здесь 50 видов оружия и, что самое интересное, звучит и ощущается оно действительно по-разному.

Heat Guardian — сложная игра. Но первая ее проблема в том, что она неоднородно сложная, и за зубодробительным уровнем следует вполне проходной. А вторая загвоздка в том, что сложность в процесс игры порой вносит ее интерфейс. Речь о колесе выбора оружия или инструмента. Порой вместо того, чтобы взять в руку гранату (очень полезный «инструмент» против тяжелых противников и групп), вы выпиваете бутылку водки, вместо использования аптечки устанавливаете себе под ноги мину, а решив, что взяли в руки нож, бросаетесь на противника с голыми руками. Честно говоря, совсем непонятно, почему было не сделать выбор орудия цифровыми кнопками, как это принято во всех шутерах.

Впрочем, несмотря на указанные недостатки, Heat Guardian — неплохая игра, вполне достойная вашего внимания. Она атмосферная, сложная, временами даже реалистичная. Да, сюжет здесь чисто для галочки, а диалоги порой звучат ненатурально, но для проекта, сделанного одним человеком и продающегося на Steam всего за 130 грн. – это очень достойный уровень. Одним словом, обратите внимание, поддержите отечественный продукт.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Атмосфера; масса оружия; неплохой action с тактическими элементами; возможность stealth-прохождения; украинская локализация Минусы: Рудиментарный сюжет; простенькие диалоги; неудобный интерфейс Вывод: Маленькая, но симпатичная отечественная 2D-action, сделанная всего одним человеком

Steelseries рекомендует: