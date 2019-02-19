Y7 2019 — обзор смартфона Huawei

Некогда флагманский цвет корпуса смартфонов Huawei теперь можно увидеть не только на топовых устройствах, но и на более бюджетных моделях производителя. Так сказать, «визитная карточка» теперь расходится для разных сегментов мобильных устройств, встречается на фирменном мерче, и не удивлюсь, если логотип компании поменяет расцветку. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим на недорогой смартфон Huawei Y7 2019, корпус которого как раз таки окрашен в знакомый синий градиент, а заодно узнаем, что еще интересного может предоставить такой бюджетник.

Комплектация и первые впечатления

С Y7 2019 пользователя ждет самый базовый комплект — зарядное устройство со съемным кабелем и скрепка для лотка SIM-карт. Гарнитуры или чехла нет, хотя и требовать их от комплектации недорогого гаджета было бы не совсем честно. И если без гарнитуры можно легко обойтись, то вот чехол тут более важен. Зато производитель в очередной раз позаботился о защите дисплея и коробку смартфон покинет с уже наклеенной пленкой на экране.

Процесс первоначальной настройки быстрый и практически ничем не отличается от большинства Android-смартфонов. Как это часто бывает, тут есть место для двух SIM-карт и карты памяти одновременно. Для аутентификации можно сразу настроить не только сканер отпечатков пальцев, но и распознавание по лицу. Единственная неприятность — в процессе загрузки, установки обновлений и новых приложений, смартфон может немного задумываться. Благо, такие процессы не нужно делать ежедневно. Но это сразу выдает бюджетник.

Дизайн и удобство использования

К нам в редакцию попал образец в цвете Aurora Blue. С расстояния сложно будет однозначно ответить, бюджетник ли это, ведь совсем недавно именно так выглядел флагман. Еще среди вариантов расцветок есть яркий Coral Red и стандартный Midnight Black. Как мне кажется, в любом из этих случаев лучше будет найти для смартфона чехол. Весь корпус пластиковый, задняя крышка глянцевая, а боковины матовые. Следы от рук на глянце практически незаметны, но вот царапины на нем появляются легко. Поэтому чехол явно не будет лишним.

Правда, на размере смартфона это безусловно отразится. Без чехла габариты корпуса составляют 158,92×76,91×8,1 мм. Далеко не «компактное» устройство, но с не самым большим весом — 168 грамм. Тем, кто еще не пользовался настолько большими смартфонами, придется какое-то время привыкать, ведь даже карман для такого устройства понадобится очень немаленький. Но с другой стороны, среди современных смартфонов с большими экранами эти габариты уже стали нормой.

Все основные рабочие элементы расположены привычно и без сюрпризов. Сканер отпечатков пальцев находится сзади и слегка утоплен в корпус, а его позиция лично для меня была полностью подходящей. Расположение кнопок довольно интуитивное. В разговорном динамике есть индикатор уведомлений. Что не совсем понравилось – это место разъема для наушников, он находится на верхнем торце, из-за чего провод может немного мешать. Ну и порт micro-USB, на фоне все чаще встречающегося разъема USB-C, выглядит довольно архаично.

За время использования к Y7 2019 не хотелось сильно придираться. У него интересный внешний вид (правда, только за счет цвета), большой экран и вполне хорошая эргономичность. Другое дело, нужно будет привыкать все время перехватывать устройство в одной руке, либо держать его двумя руками. Что не играет на руку смартфону, это пластиковый корпус, который может тактильно и поприятнее подобных ему за счет глянца, но совершенно непрактичный, ведь легко поддается царапинам.

Дисплей

Диагонали экранов продолжают увеличиваться, и все чаще это приводит к вырезам в их верхней части. Huawei Y7 2019 не обошла эта участь и сразу под разговорным динамиком есть небольшая «капля». Ее можно прикрыть черной полосой (в настройках есть отдельный пункт для этого), но лично мне она практически не мешает. Главное, что во время игр или просмотра видео картинка не выходит за линию выреза (исключением стала игра PUBG Mobile, где экран как раз смещался в сторону выреза). Еще из последних трендов дисплею достались закругленные углы.

Сам же экран с диагональю 6,25 дюймов получил соотношение сторон 19:9 и разрешение 1520×720 пикселей. Конечно, для такого крупного дисплея это не так много, Full HD смотрелось бы лучше, но и так не сказать, что отдельные точки сильно бросаются в глаза. 269 PPI в 2019 году действительно выглядят раритетом, и оправдать это можно только ценой гаджета. Но нетребовательному пользователю этого явно будет достаточно.

Цветопередача, на удивление, приятная. Местами есть промахи и белый может выглядеть немного сероватым, но это заметно только рядом с более точным экраном. В использовании к цветам на дисплее явно не хочется придираться, особенно с учетом общей стоимости смартфона и его позиционирования. В настройках есть пункт корректировки цветовой температуры, но стандартное значение, на мой взгляд, вполне удачное. Не очень понравился только режим Eye Comfort, который уж сильно желтый, но это тоже на любителя.

Подсветки экрану тоже в принципе хватало, но с совсем ярким солнцем может быть сложновато. Для работы в помещении и в такое время года, как сейчас (когда солнце редко появляется), проблем с недостатком яркости не было. А для удобства пользователя у бюджетника есть датчик освещения, который вполне неплохо справляется со своей работой, в ходе использования смартфона мне не приходилось даже немного подстраивать мощность подсветки.

Разблокировка

Чтобы не вводить пароль каждый раз при разблокировке устройства, пользователю предоставлен выбор между сканированием лица или отпечатков пальцев. Первый метод осуществляется с помощью фронтальной камеры. Так, достаточно поднять смартфон со стола и навести на себя, и с небольшой задержкой он сразу может «открыть» смартфон. Метод не всегда точной (зависимый от освещения и дополнительных факторов, вроде очков) и не самый безопасный, но тем не менее рабочий.

А когда не справится сканирование лица, можно воспользоваться дактилоскопическим датчиком. Как уже говорилось, он довольно хорошо расположен. При этом срабатывает быстро и в большинстве случаев точно. Главное, не касаться его в кармане, ведь в таком случае смартфон все равно разблокируется.

Звук

Бюджетнику достался только один основной динамик, расположен он справа от разъема для зарядки (с другой стороны такая же прорезь, но там спрятан только микрофон). Динамик явно плохо приспособлен к воспроизведению музыки, ведь звучит слабо и с небольшим эхо. Для уведомлений и видео в тихой обстановке он подойдет, но все, что связано с музыкой, ему не под силу. В наушники смартфон тоже дает не самый лучший звук, с небольшим искажением. И это именно аппаратная проблема, а не баг в настройках или приложении, ведь беспроводные наушники звучат хорошо.

Прорезь разговорного динамика практически незаметна. Звук не очень громкий и на улице придется прислушиваться, микрофон тоже не лучшим образом передает речь и есть вероятность, что собеседник будет что-то переспрашивать в ходе разговора.

Производительность и ПО

Этот пункт не станет сильным местом сегодняшнего героя обзора. Y7 2019 получил восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 450 (а не фирменный Kirin) с видео Adreno 506, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Приемник Wi-Fi не поддерживает диапазон 5 ГГц. Есть Bluetooth версии 4.2 и поддержка LTE, но нет NFC. Вроде бы как и ничего удивительного для бюджетного сектора, но и с другой стороны, место для NFC можно было найти, как показывает практика конкурентов. (Результатов привычных тестов производительности не будет, производитель закрыл возможность установки бенчмарков, есть только 3DMark).

Производительностью смартфон не блещет. Точнее, запаса для требовательных приложений практически нет. Простенькие анимации, переходы между открытыми задачами и переход от рабочего стола к пространству Discover могут происходить с заметной потерей кадров, а в играх на минимальных настройках графики бывают мелкие неприятности. Но если графика не смущает, то поиграть все же можно, а в обычном использовании, если не заострять внимание на периодических задержках, то работать можно. Правда, не сказал бы, что это та работа устройства, которую ожидаешь в 2019 году.

Из коробки пользователя ждет Android 8.1 дополненный EMUI 8.2. Визуально каких-то кардинальных изменений в интерфейсе нет, с ним мы уже хорошо знакомы по предыдущим смартфонам Huawei и Honor. В общих чертах работу системы можно назвать неторопливой, но довольно стабильной. Иногда приходится немного подождать появление всплывающего окна шеринга или запуска приложения. Зато со стабильностью все в порядке и мне не попадались случайные падения приложений и системы в целом.

Автономность

По идее, простенькие процессоры потребляют поменьше энергии, чем мощные. Но тут большой IPS-дисплей, который как раз никак экономить заряд не помогает. Емкость батареи при этом составляет 4000 мА•ч. Тестов батареи, как и бенчмарков, к сожалению, нет. По личным ощущениям, смартфона хватает на 6-7 часов работы, где довольно большой статьей расходов являются игры и GPS. Те, кто не устанавливает игры и редко пользуются навигатором, могут рассчитывать на время работы подольше, но вряд ли это будет два дня работы. На сутки с запасом мне смартфона хватало.

Стандартным блоком питания полностью разряженную батарею придется заряжать около 3,5 часов.

Камеры

Слегка выступающий на тыльной стороне смартфона модуль основных камер состоит из двух сенсоров с разрешением 13 и 2 МП. Второй помогает с размытием фона, но никаких других возможностей у него нет. Рядом с камерами есть вспышка и красуется надпись AI CAMERA — фирменный интеллектуальный помощник обработки фото. Для сэлфи в вырезе экрана есть 8-мегапиксельная камера.

Несмотря на то, что у нас в руках относительно доступный смартфон, его камеры уже вполне хороши. Безусловно, более дорогие устройства будут менее проблемными, лучше справятся со сложными условиями (плохое освещение, контровой свет, etc.) и более точно будут передавать цвета, но те пользователи, которые не разбалованы флагманскими смартфонами, наверняка окажутся довольны снимками. Только их всегда нужно пересматривать и вполне возможно, уйдет больше пары попыток для удачного кадра.

Режим AI при этом лучше всегда оставлять включенным. Он не действует агрессивно, а слегка правит кадр. На моем опыте так получилось, что в большинстве случаев он действительно делал картинку приятнее. (В галерее каждое второе фото с включенным AI.)

С размытием фона можно получить интересный результат. Местами, конечно, камера может «переигрывать», а где-то оставить лишнее. И тем не менее, получившиеся снимки уже можно назвать хорошими, если вспомнить стоимость устройства.

Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920×1080 точек. Стабилизации нет, и даже малейшая тряска рук будет сильно отражаться на картинке. Это явно не сильная сторона камеры.

С фронтальным сенсором все довольно просто. Каких-то дополнительных функций вроде широкого угла или боке у него нет, только старое доброе сэлфи. Снимки выходят вполне ожидаемого качества, как для такого смартфона. При достаточном количестве света получится нормальный кадр.

Приложение камеры не отличается скоростью работы, зато интерфейс не ушел далеко от конкурентных и его вполне можно назвать стандартным. Автоматического режима достаточно, но ему частенько придется задавать точку фокусировки. Тут же есть и режим Pro, где можно выбрать ISO, задать выдержку, экспозицию и управлять фокусом.