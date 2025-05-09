«Квантовый шпион» Дэвида Игнатиуса: ЦРУ, предательство и квантовые компьютеры. Рецензия ITC.ua

Когда я слышу словосочетание «шпионский роман», сразу вспоминаю захватывающие и экзотические, по крайней мере для меня, имена Яна Флеминга, Джона Ле Карре и Тома Клэнси. Первых двух я не читал, но смотрел некоторые экранизации, а с творчеством последнего даже пытался ознакомиться на бумаге, но не зашло. Однако это старая школа писателей о шпионах, где на первый план выходили Холодная война и битвы идеологий. В жанровой литературе ХХІ века все иначе не только в мировоззренческом плане, но и в том, из-за чего происходят стычки шпионов и их отделов. Теперь во главе всех конфликтов часто стоят битвы за и в цифровом пространстве, соревнования в кибербезопасности и кибератаках.

«Квантовий шпигун» 390 грн. Плюсы: хорошее качество издания плюс жанровая обложка; актуальная тематика технологической битвы спецслужб и разведок; реалистично выписан главный герой; живой темп повествования; книга легко и быстро читается; неплохая моральная глубина Купить в «Фабула» Минусы: техническая перегруженность отдельных эпизодов; слабая детализация второстепенных персонажей; мало саспенса; несколько предсказуемый и пассивный финал Купить в «Фабула» 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Квантовый шпион» / The Quantum Spy

Автор Дэвид Игнатиус

Переводчица Анастасия Копивская

Издательство «Фабула»

язык украинский

Количество страниц 384

Обложка Твердая

Год издания 2021

Размер 130×200 мм

Сайт fabulabook.com

Известный американский журналист, обозреватель газеты Washington Post и писатель Дэвид Игнатиус решил зайти с козырей и добавил в свой роман «Квантовый шпион» не абы что, а квантовый компьютер. Еще здесь есть битвы между ЦРУ и китайскими спецслужбами, что также очень актуально, «крот» в рядах врага и напряженные конфликты. Подобное может заинтересовать широкий круг читателей, даже таких не любителей этого жанра как я.

«Квантовый шпион» раскрывает тему квантовых вычислений. Эта технология способна перевернуть всю систему глобальной безопасности. Потому что если квантовый компьютер действительно станет реальностью, то все имеющиеся средства шифрования перестанут быть эффективными, то есть все государственные секреты той или иной спецслужбы будут открыты.

Именно за это и ведется борьба между США и Китаем. Главный герой романа, агент ЦРУ Гаррис Чанг, получает задание разоблачить предателя внутри своей службы, потому что тот передает китайцам данные об американской программе квантовых исследований.

Чанг — не просто идеальный агент. Он — человек с собственным, в его случае военным, прошлым, сомнениями и внутренними конфликтами. А еще он американец китайского происхождения, который оказывается между своим долгом как американца и китайской идентичностью, между приказами из Вашингтона и ощущением личной справедливости.

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В издательстве «Фабула», выпустившем в Украине роман «Квантовый шпион», он находится в разделе «Триллер», а также «Фантастика и фэнтези». Но сразу скажу, что из фантастического здесь лишь только квантовые компьютеры, которые даже в книге находятся в начале формирования, а еще играют очень малую роль в сюжете.

Если вы, как и я до начала чтения, надеетесь найти здесь классический технотриллер с элементами шпионского триллера, то должен сразу сказать, что это не так. Наоборот, роман «Квантовый шпион» — шпионский триллер современного формата, где на заднем плане реет его технотриллерная часть. Но должен признать, что это не помешало мне прочитать эту книгу с интересом, хотя к этому жанру я отношусь прохладно.

Дэвид Игнатиус — журналист и аналитик, который десятилетиями писал о Ближнем Востоке и ЦРУ, а еще о современных технологиях. И это чувствуется на каждой странице книги: он будто не придумывает, а конструирует историю из деталей, которые будто знает из реальной жизни.

Разведка здесь — не романтика, а ежедневная рутинная работа. Автор мастерски выстраивает структуру романа, часто меняя локации, но история происходит преимущественно в Арлингтоне, штат Вирджиния, и в Сингапуре. Есть также некоторые особенно напряженные сцены, происходящие в Мексике.

Тема, которую поднимает автор однозначно резонирует с нашим настоящим. Кто контролирует технологии — тот контролирует мир. И эта борьба, как и в книге, уже идет в реальной жизни между США и Китаем.

Квантовое превосходство — не фантастика, а задача национального уровня. Именно поэтому «Квантовый шпион» читается не только как триллер, а как своеобразное предостережение: технологии — это не только инструмент, но и угроза, если попадают в неправильные руки.

Стиль писателя сдержанный и журналистский. Он не пытается создать эффектный художественный текст. Его цель — точность и напряжение. И должен сказать, что это работает: история захватывает, развивается динамично, без затягивания. Однако некоторые технические моменты могут показаться слишком сложными для рядового читателя. Иногда объяснения квантовых принципов отвлекают от эмоционального напряжения, а иногда этого эмоционального мало, как и напряжения.

Несмотря на всю техничность, в книге очень много человеческого. Харрис Чанг — не суперагент из кино. У него есть сомнения, личные травмы, желание не просто выполнить задание, а понять, на чьей он стороне. Это делает историю глубже, чем классический вариант с погонями, предательствами и перестрелками. Это рассказ о человеке, который ищет свое место в сложной, опасной системе.

В романе есть слабые места. В частности, второстепенные персонажи выписаны не так глубоко. Некоторые из них больше напоминают функции для развития сюжета, чем полноценные образы. А развязка, несмотря на общее напряжение, может показаться предсказуемой для опытного читателя жанра, да и вообще достаточно блеклой, как для созданного автором напряжения.

Портит ли это общее впечатление от книги? Конечно, но не так чтобы сильно. Потому что на самом деле здесь можно понять писателя, который не писал сценарий для шпионского экшена, а выстраивал реалистичную историю о современных агентах. Он предлагает читать осмысленность, логику и подлинность, а тот может воспринять ее или нет.

Само издание сделано качественно. Есть симпатичная обложка, которая сразу говорит о своем жанре. Дополнительно даже написали слово «Триллер», ну чтобы точно было понятно направление романа. Также мне понравилась желтоватая бумага и использованный, удобный для чтения, шрифт. Ляссе на месте и это круто, потому что, по моему мнению, должно быть в каждой книге.