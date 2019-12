Lost Ember: покаяние

Интерактивные истории в духе Dear Esther часто называют симуляторами ходьбы. Что ж, тогда Lost Ember – это симулятор бега, плаванья, полета, ползания и лазанья по скалам. Дело в том, что по ходу этой игры вам предстоит перевоплощаться в самых разных животных, начиная от колибри и заканчивая слоном.

Lost Ember Жанр action/adventure, интерактивная история

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Mooneye Studios

Издатель Mooneye Studios

Сайт Steam

Lost Ember – это история взаимоотношений отца и дочери, которую рассказывают два очень необычных существа. Начинается все с того, что Потерянная Искра, тот самый вынесенный в название Lost Ember, душа умершего человека, не сумевшая найти дорогу в Город Света, встречает одинокую Волчицу, душа которой, по мнению Искры, тоже заблудилась. Искра решает помочь Волчице найти дорогу к Городу Света — возможно, по пути и сам она вспомнит, кем была в иной жизни и почему задержалась на этом свете. Волчица идет по следу девушки по имени Калани, по пути находя ее воспоминания и стараясь понять, что такого сделала девушка и почему она не может быть прощена.

Волчица обладает несколькими необычными умениями. Она может просматривать воспоминания, связанные с определенным местом, и умеет вселяться в любое другое животное. Собственно, весь геймплей Lost Ember построен на переселении из одного существа в другое, способное преодолеть следующее препятствие, мешающее Волчице добраться до новых воспоминаний. Вселившись в утку, вы сможете перелететь через пропасть или переплыть через пруд, рыбы могут «сплавляться» по бурным рекам или заплывать в подводные водоемы, яркие попугаи и орлы – летать на большие расстояния, колибри – легко переносятся ветром, вомбаты умеют путешествовать по узким норам, кроты – копать, слоны – проламывать густой подлесок, буйволы – разрушать препятствия, горные козлы – взбираться на отвесные скалы. И т.п.

В игре много разных животных, но искать, кто именно необходим вам для преодоления очередной преграды, не придется: как правило, нужные существа всегда тусуются возле ключевой точки. Другое дело, что для поиска коллекционных предметов вам придется перебирать всех живых существ в окрестностях и тщательно исследовать каждый уровень. Вот только особого смысла в поиске артефактов, а тем более многочисленных грибов, нет. Разве что получить дополнительные достижения Steam. Чуть интереснее искать уникальных животных, но учитывая нарративный характер игры, просто так бродить по уровням скучно. Кстати, в игре есть парочка животных, совершенно бесполезных с точки зрения геймплея, в которых, тем не менее, можно вселиться – это светлячки и черепахи, слишком медленные, чтобы передвигаться в их теле.

Ведь пространства в Lost Ember действительно огромные — чтобы просто пересечь их, понадобится некоторое время. Но надо сказать, что передвижение в виде различных животных приносит настоящее удовольствие, даже несмотря на то что управление некоторыми существами, особенно летающими, по нашему мнению, несколько усложнено. Просто бежать по траве в виде волчицы; плыть по бурному ручью, перепрыгивая через пороги; почувствовать скорость в форме колибри; наслаждаться простором пустыни в форме буйвола; даже катиться кубарем по норе в виде вомбата. Движение ради движения. Нечто подобное мы видели в Flower (2009), Journey (2012) или ABZU.

Вообще же, по настроению и динамике Lost Ember ближе к Vane или той же ABZU. С последней игру роднит и визуальный стиль, нечто среднее между low-poly и примитивизмом. Порой картинка, которую демонстрирует Lost Ember, похожа на ожившие китайские или японские рисунки. Это совсем не та игра, ради которой стоит покупать видеокарту последней модели, но с художественной точки зрения визуальный ряд здесь впечатляющий. Особенно в сочетании с саундтреком от Уилла Мортона и других исполнителей, который, кстати, можно приобрести отдельно. Особо хочется отметить композиции All That You Are, Come Back Home и звучащую в титрах Your Light.

История, рассказанная в Lost Ember, стара как мир. Вечная проблема отцов и детей, которые хотят не того же самого, что и представители старшего поколения, думают иначе и поступают не так, как ожидают взрослые. Это история любви, ненависти и искупления. Здесь достаточно много религиозных коннотаций и трогательный финал, открытый для трактовок. И хотя авторы, даже несмотря на попытки запутать зрителей отсылками к мифам и легендам, не смогли удержать интригу до самого финала, это хорошая история, достойная того, чтобы с ней познакомиться.

Если вы не запутаетесь в некоторых ключевых точках (это сложно, но возможно), прохождение Lost Ember займет у вас около 4 часов. Если исследовать окрестности, на игру уйдет в два раза больше времени. С одной стороны, 4 часа – это не так уж и много, с другой — для подобной нарративной игры это более чем достаточно, как раз не успеете заскучать.

Прямо сейчас Lost Ember стоит в Steam 379 грн. Не уверен, что за полную цену это хорошее предложение, но на одной из грядущих распродаж игру можно приобрести, если, конечно, вам по душе «симуляторы ходьбы».