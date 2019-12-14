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Lost Ember: покаяние

Lost Ember: покаяние

Lost Ember: покаяние


Интерактивные истории в духе Dear Esther часто называют симуляторами ходьбы. Что ж, тогда Lost Ember – это симулятор бега, плаванья, полета, ползания и лазанья по скалам. Дело в том, что по ходу этой игры вам предстоит перевоплощаться в самых разных животных, начиная от колибри и заканчивая слоном.

Lost Ember

Жанр action/adventure, интерактивная история
Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
Языки английский, русский
Разработчик Mooneye Studios
Издатель Mooneye Studios
Сайт Steam

Lost Ember – это история взаимоотношений отца и дочери, которую рассказывают два очень необычных существа. Начинается все с того, что Потерянная Искра, тот самый вынесенный в название Lost Ember, душа умершего человека, не сумевшая найти дорогу в Город Света, встречает одинокую Волчицу, душа которой, по мнению Искры, тоже заблудилась. Искра решает помочь Волчице найти дорогу к Городу Света — возможно, по пути и сам она вспомнит, кем была в иной жизни и почему задержалась на этом свете. Волчица идет по следу девушки по имени Калани, по пути находя ее воспоминания и стараясь понять, что такого сделала девушка и почему она не может быть прощена.

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Волчица обладает несколькими необычными умениями. Она может просматривать воспоминания, связанные с определенным местом, и умеет вселяться в любое другое животное. Собственно, весь геймплей Lost Ember построен на переселении из одного существа в другое, способное преодолеть следующее препятствие, мешающее Волчице добраться до новых воспоминаний. Вселившись в утку, вы сможете перелететь через пропасть или переплыть через пруд, рыбы могут «сплавляться» по бурным рекам или заплывать в подводные водоемы, яркие попугаи и орлы – летать на большие расстояния, колибри – легко переносятся ветром, вомбаты умеют путешествовать по узким норам, кроты – копать, слоны – проламывать густой подлесок, буйволы – разрушать препятствия, горные козлы – взбираться на отвесные скалы. И т.п.

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В игре много разных животных, но искать, кто именно необходим вам для преодоления очередной преграды, не придется: как правило, нужные существа всегда тусуются возле ключевой точки. Другое дело, что для поиска коллекционных предметов вам придется перебирать всех живых существ в окрестностях и тщательно исследовать каждый уровень. Вот только особого смысла в поиске артефактов, а тем более многочисленных грибов, нет. Разве что получить дополнительные достижения Steam. Чуть интереснее искать уникальных животных, но учитывая нарративный характер игры, просто так бродить по уровням скучно. Кстати, в игре есть парочка животных, совершенно бесполезных с точки зрения геймплея, в которых, тем не менее, можно вселиться – это светлячки и черепахи, слишком медленные, чтобы передвигаться в их теле.

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Ведь пространства в Lost Ember действительно огромные — чтобы просто пересечь их, понадобится некоторое время. Но надо сказать, что передвижение в виде различных животных приносит настоящее удовольствие, даже несмотря на то что управление некоторыми существами, особенно летающими, по нашему мнению, несколько усложнено. Просто бежать по траве в виде волчицы; плыть по бурному ручью, перепрыгивая через пороги; почувствовать скорость в форме колибри; наслаждаться простором пустыни в форме буйвола; даже катиться кубарем по норе в виде вомбата. Движение ради движения. Нечто подобное мы видели в Flower (2009), Journey (2012) или ABZU.

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Вообще же, по настроению и динамике Lost Ember ближе к Vane или той же ABZU. С последней игру роднит и визуальный стиль, нечто среднее между low-poly и примитивизмом. Порой картинка, которую демонстрирует Lost Ember, похожа на ожившие китайские или японские рисунки. Это совсем не та игра, ради которой стоит покупать видеокарту последней модели, но с художественной точки зрения визуальный ряд здесь впечатляющий. Особенно в сочетании с саундтреком от Уилла Мортона и других исполнителей, который, кстати, можно приобрести отдельно. Особо хочется отметить композиции All That You Are, Come Back Home и звучащую в титрах Your Light.

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История, рассказанная в Lost Ember, стара как мир. Вечная проблема отцов и детей, которые хотят не того же самого, что и представители старшего поколения, думают иначе и поступают не так, как ожидают взрослые. Это история любви, ненависти и искупления. Здесь достаточно много религиозных коннотаций и трогательный финал, открытый для трактовок. И хотя авторы, даже несмотря на попытки запутать зрителей отсылками к мифам и легендам, не смогли удержать интригу до самого финала, это хорошая история, достойная того, чтобы с ней познакомиться.

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Если вы не запутаетесь в некоторых ключевых точках (это сложно, но возможно), прохождение Lost Ember займет у вас около 4 часов. Если исследовать окрестности, на игру уйдет в два раза больше времени. С одной стороны, 4 часа – это не так уж и много, с другой — для подобной нарративной игры это более чем достаточно, как раз не успеете заскучать.

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Прямо сейчас Lost Ember стоит в Steam 379 грн. Не уверен, что за полную цену это хорошее предложение, но на одной из грядущих распродаж игру можно приобрести, если, конечно, вам по душе «симуляторы ходьбы».

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Возможность перевоплотиться в очень разных животных; история о взаимоотношениях отцов и детей; симпатичная графика; отличный саундтрек
Минусы: Почти полная бесполезность второстепенных геймплейных элементов; управлять некоторыми животными не очень удобно
Вывод: Трогательная история любви, ненависти и искупления, рассказанная животными
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