Vane: я словно листок на ветру, смотрите как я парю





Адвентюра Vane, вышедшая на PlayStation 4 в начале 2019 г., собрала очень противоречивую прессу. Игру хвалили за визуальную часть, атмосферу, историю и ругали за разнообразные баги и неудобную камеру. Что ж, PC-порт, появившийся в Steam неделю назад, лишен большинства недостатков PS4-версии. Давайте познакомимся с игрой.

Vane Жанр адвентюра

Платформы PlayStation 4, Windows

Языки английский

Разработчик Friend & Foe Games

Издатель Friend & Foe Games

Сайт Epic Games Store

Как и в случае с недавней GRIS, о Vane стоит говорить в большей мере как о произведении искусства, чем как об игре. Формально – это приключение в духе Journey, состоящее из исследования огромного пустынного мира и остатков загадочной древней цивилизации, решения несложных головоломок и поиска ответов. Фактически же – это двухчасовой немой сюрреалистический фильм, закольцованный сам на себя. Нет, в игре есть достаточно геймплейных элементов, вам все так же нужно решать простые головоломки, чтобы пройти дальше, но по ощущениям это именно фильм или даже скорее аудиовизуальная арт-инсталляция из тех, что так любят устанавливать в музеях современного искусства по всему миру. Впрочем, в отличие от большинства арт-инсталляций, здесь все-таки есть сюжет и законченная история, из которой каждый вынесет что-то свое.

Vane – это история могущественной цивилизации, погибающей в горниле ужасающего урагана и возрождающейся вновь. История птицы, умеющей превращаться в мальчика, и мальчика, умеющего летать. История целеустремленности и самопожертвования. Это череда странных образов и событий, которые, проведя вас через ряд трансформаций, вернут назад, в точку, с которой все начиналось.

Впрочем, поначалу Vane выглядит как обычная адвентюра. Вам, в роли черного ворона с отливающим синевой пером, нужно исследовать огромный пустынный мир и искать среди древних руин, истонченных до состояния костей давно умерших животных, что-то, что позволит вам понять произошедшую здесь трагедию.

Мир Vane велик, в каком-нибудь RAGE 2 или Tom Clancy’s The Division 2 сюда всунули бы маркеры пяти десятков квестов и еще ста точек интереса. Здесь же нет ничего. Руины, полуразвалившиеся башни с флюгерами на крыше (Vane – флюгер), редкие оазисы, стаи воронов. На самом деле в этом мире достаточно интересных спрятанных локаций, но никто не даст вам ни одной подсказки или совета, что искать. Максимум, напомнят кнопку, которую следует нажать, чтобы ворон смог сесть на насест или призвать своих пернатых товарищей. Впрочем, даже без подсказок вы очень быстро поймете, что следует делать. Отблески света на металле, акценты цветом и освещением отлично работают в роли путеводной нити.

Интересно, что после открытия возможности превращаться в мальчика и обратно игра преображается. Становятся доступны недосягаемые ранее области и… вторая глава происходит уже в совсем другом месте и выглядит и ощущается совершенно иначе.

Третья глава предлагает еще один тип геймплея – преобразование ландшафта. Локальное возвращение руин древней цивилизации в то состояние, в котором они были до катастрофы. И выглядят эти метаморфозы действительно впечатляюще. Кажется, Vane использует какой-то гибридный полигонально-воксельный движок (хотя в титрах значится все тот же вездесущий Unity), и скелеты руин прямо у вас на глазах как будто оживают, раны затягиваются, колоны утолщаются, между ними появляются мостки, возникают из небытия лестницы, древние ворота обретают плоть и т.д. Выглядит этот оживающий ландшафт просто фантастически. При этом трансформация происходит не на всем уровне, а только на очень небольшом его участке, причем в динамике, в зависимости от движения специального «магического» объекта.

Четвертая глава меняет геймплей еще раз. Теперь это поиск выхода из пространственного лабиринта, паутины разрушенных и полуразрушенных мостков, которые вы должны восстанавливать.

Ну а пятая глава – это почти линейный участок, на котором вы должны сделать выбор. Учитывая, что никаких подсказок, текстов, диалогов и указаний в этой игре нет, то выбор совсем не очевиден и вроде бы у Vane есть несколько разных окончаний. А дальше…

Игра, как и ее сюжет, закольцована. Прямо во время финальных титров вы можете снова взять на себя управление вороном, вернувшимся в исходную точку истории, и начать новое исследование мира. Интересно, что во второй попытке я нашел совершенно новые локации и интересные места, которые не видел во время первой. Да, ключевые точки остались теми же и большинство головоломок имеют одно и то же решение, но… по пути к ним можно найти много необычных деталей и красивых локаций.

Vane, как и многие инди-игры последнего времени, LIMBO, INSIDE, те же Journey и GRIS, RiME, FAR: Lone Sails, ABZU, недавняя Sea of Solitude – это история одиночества и поиска себя. Возможно не столь эмоциональная, как названные выше проекты, чуть меланхоличная и сюрреалистическая, но невероятно прекрасная. Сочетание пустынного заброшенного мира, циклопических машин и сооружений, вечно бушующего урагана и меняющегося по вашему велению окружения просто завораживает. Плюс здесь просто фантастический саундтрек. Вряд ли вы будете слушать подобное тревожное сочетание электронной музыки и техно отдельно, но вместе с визуальным рядом оно производит сильное впечатление.

Vane можно пройти всего за полтора часа, лично мне понадобилось на первую попытку целых три, спасибо интересному миру вокруг и отсутствию подсказок. Чтобы найти все секреты и окончания, перепройти игру придется несколько раз.

Честно говоря, я не готов посоветовать Vane всем – это достаточно специфическая игра. Но если вы, как и я, положительно относитесь к играм как произведениям искусства, по крайней мере добавьте Vane в список желаемого на Steam и подождите скидок.