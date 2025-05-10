Недооцененные научно-фантастические фильмы 90-х, которые стоит посмотреть поклонникам жанра

На пороге третьего тысячелетия миллионы людей с надеждой и страхом пытались заглянуть в будущее. Кинематограф ответил на этот общественный запрос настоящим ливнем фантастических фильмов. И если о некоторых из них: «Матрицу», «Терминатора 2», «День независимости» или «Людей в черном» — упоминают чуть ли не в каждой статье, то другие прошли почти незамеченными, оставаясь в тени своих более популярных конкурентов. В этой статье мы решили вспомнить недооцененные научно-фантастические фильмы 90-х, которые достойны внимания настоящих поклонников жанра.

P. S. Конечно талантливых научно-фантастических фильмов из 90-х гораздо больше, чем можно описать в рамках одной статьи. Мы хотели рассказать о лентах, которые сейчас вспоминают не очень часто, но их вам, возможно, будет интересно посмотреть. Также насколько это возможно пытались избегать проектов с рейтингом 5 и ниже.

«Дрожь земли» / Tremors

Год выхода: 1990

Режиссер: Рон Андервуд

Рейтинг IMDb: 7.2

Вдохновленный гигантскими песчаными червями из романа Фрэнка Герберта «Дюна» сценарист Стивен Уилсон создал историю о подземных хищниках-мутантах, которые терроризируют жителей городка в пустыне Невада. Чтобы спастись от чудовищ, которые получили название «грабоеды» и могут незаметно напасть в любом месте, герои вынуждены разработать хитрую тактику с приманками, ловушками и самодельными бомбами.

Фильм получил одобрение критиков за оригинальных детально продуманных врагов и отличное сочетание ужасов и юмора, но провалился в прокате. Впрочем, это не помешало «Дрожанию земли» стать хитом домашнего проката и получить ряд продолжений. Интересная деталь: за жизненный цикл грабоеды последовательно проходят пять фаз развития, каждая из которых имеет свои привычки и представляет различные угрозы для людей.

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«Человек-ракета» / The Rocketeer

Год выхода: 1991

Режиссер: Джо Джонстон

Рейтинг IMDb: 6.6

За 17 лет до выхода «Железного человека» Disney создал фильм, герой которого подобно Тони Старку свободно парит по небу, словно ракета. События разворачиваются в альтернативной Америке 30-х годов, где пилот-каскадер находит ракетный ранец и использует его, чтобы одолеть гангстеров, немецких шпионов и спасти свою невесту.

Лента основана на одноименном комиксе американского художника Дэйва Стивенса и собрала звездных актеров, среди которых Билли Кэмпбелл в роли Клиффорда Секорда, известного как «Человек-ракета», Дженнифер Коннелли в роли его девушки Дженни и Тимоти Далтон в роли немецкого шпиона Невилла Синклера.

«Огонь в небе» / Fire in the Sky

Год выхода: 1993

Режиссер: Роберт Либерман

Рейтинг IMDb: 6.5

5 ноября 1975 года группа обычных американских лесорубов замечает странное свечение в небе. Источником света оказывается похожий на диск переливающийся объект. Когда один из лесорубов, Трэвис Уолтон, подходит ближе, из нижней части НЛО в него ударяет голубой луч. Свидетели видят как Уолтон падает, решают, что он мертв, и убегают. Но полиция не верит в их рассказ и начинает поиски пропавшего. А его коллег объявляет подозреваемыми в убийстве, которое те якобы пытаются скрыть своими абсурдными выдумками об инопланетянах.

Эта реальная история легла в основу автобиографической книги «Опыт Уолтона» и получила экранизацию, снятую режиссером Робертом Либерманом. Воспоминания Уолтона о похищении «серыми человечками» и реконструкция реальных событий вокруг инцидента создают запутанное повествование, заставляя зрителя внимательно наблюдать за событиями на экране в надежде понять, что же на самом деле случилось в тот день в горах Аризоны.

«Звездные врата» / Stargate

Год выхода: 1994

Режиссер: Роланд Эммерих

Рейтинг IMDb: 7.0

Молодого египтолога Дэниела Джексона приглашают на военную базу, где в атмосфере строгой секретности он должен помочь разгадать секрет таинственного артефакта — «Звездных врат», найденных в 1928 году на плато Гизы в Египте. Джексон выясняет, что «врата» открывают проход в другую звездную систему, надо лишь ввести на поворотном диске определенную последовательность иероглифов.

Руководство проекта решает сразу же отправить через врата исследовательскую экспедицию. Дэниел вместе со спецотрядом отправляется навстречу неизвестному и пройдя через портал, находит на другом его конце точную копию египетской пирамиды.

Фильм Роланда Эммериха мастерски использовал популярную теорию о внеземном происхождении пирамид (кстати ее сторонником является также Илон Маск), стал хитом проката и положил начало франшизе в которую кроме фильмов вошли четыре сериала.

Но всегда, как говорится, есть «но». Несмотря на свою новаторскую роль «Звездные врата» Эммериха остались в тени порожденных ими популярных сериалов и сейчас о них вспоминают не так часто, как, возможно, стоило бы. Критики пишут, что фильм не сумел реализовать весь удивительный потенциал его фантастической идеи и после прохода через врата становится слишком похожим на обычный боевик 1990-х со всеми его клише, как, например, обратный отсчет на ядерной бомбе.

Стоит привести слова влиятельного кинокритика Роджера Эберта: «Фильму настолько не хватает какого-либо ощущения чуда, что он мчит нас из одного конца вселенной в другой, только чтобы закончиться перестрелкой между хорошими и плохими парнями, пока бомба полковника тикает»… «»Звездные врата»» — это как упражнение в киношколе. Задание: Придумайте самый странный сюжет, который только можете придумать, и как можно быстрее сведите его к клише боевиков».

«Странные дни» / Strange Days

Год выхода: 1995

Режиссер: Кэтрин Бигелоу

Рейтинг IMDb: 7.2

События киберпанкового триллера Кэтрин Бигелоу происходят в канун нового тысячелетия в альтернативных США, где специалисты ФБР придумали новейшее устройство для слежки за преступниками. Оно выглядит как проволочная сетка, которую можно надеть на волосы, после чего все, что ты видишь и чувствуешь, будет записываться на компактный диск. Интересно, что устройство работает и в другом направлении — диск можно воспроизвести на специальном плеере и на некоторое время будто бы стать кем-то другим, получив полный комплект ощущений автора записи.

Понятно, что такое изобретение не могло долго оставаться исключительно достоянием спецслужб. Устройство было похищено и вызвало настоящую эпидемию увлечения нелегальными записями. Одним было интересно, что чувствует человек в костюме-крыле после прыжка с высокой скалы. Другие хотели принять душ в теле 16-летней девушки. Но нашлись и те, кто готов был платить за записи с насилием. Один из таких дисков попадает к главному герою в исполнении Ральфа Файнса и становится главным доказательством в деле об убийстве его знакомой.

«Космические дальнобойщики» / Space Truckers

Год выхода: 1996

Режиссер: Стюарт Гордон

Рейтинг IMDb: 5.4

Фантастические фильмы 1990-х умели захватить внимание зрителя с первых же минут: «Космические дальнобойщики» переносят нас на самый большой спутник Нептуна Тритон, на ледяной поверхности которого вооруженный до зубов отряд спецназовцев терпит сокрушительное поражение от ужасного киборга. Оказывается, что это были испытания созданного в условиях строгой секретности оружия. А попадет ли армия безжалостных механических убийц на Землю, зависит только от бывалого космического дальнобойщика Нейбла, его очаровательной подружки Синди и нового напарника Майка.

Любителям серьезной фантастики фильм может показаться слишком легкомысленным. Ведь лента, начинавшаяся как фантастический триллер, плавно превращается в веселый приключенческий экшен с похищением груза квадратных марсианских свиней, погоней среди поля астероидов и нападением космических пиратов. Но если воспринимать ее, как эксцентричную пародию, которая в комедийной форме воспроизводит знакомые моменты из «Чужого», «Звездных войн» и «Вспомнить все», то просмотр принесет вам немало удовольствия.

Отдельно стоит упомянуть о замечательном британском актере Чарльзе Дэнсе, сыгравшем предводителя пиратов: после роли аристократичного Тайвина Ланнистера в «Игре престолов» на его хм… биомеханического злодея просто невозможно смотреть без улыбки.

«Сквозь горизонт» / Event Horizon

Год выхода: 1997

Режиссер: Пол В. С. Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.6

Официальная версия утверждает, что космический корабль Event Horizon был сконструирован ради изучения окрестностей Солнечной системы. К его путешествию было приковано внимание всего человечества, но настоящая миссия заключалась совсем в другом. Создатели корабля хотели проверить возможность передвигаться быстрее скорости света с помощью искусственной черной дыры, создающей червоточины в пространстве.

В безопасной зоне подальше от Земли предполагалось запустить гравитационный режим и открыть червоточину. Ворота были созданы, экспериментальный корабль прошел сквозь них и связь с ним пропала на долгие годы. Через 7 он внезапно появился на орбите Нептуна и передал сигнал SOS. Выяснить что случилось должна спасательная миссия с исследователями на борту. Но то, что они найдут, превосходит самое смелое человеческое воображение.

Фильм Андерсона сочетает фантастику, ужасы и триллер, имеет удивительный перечень звездных актеров и эффекты, которые несмотря на свой возраст выглядят довольно неплохо. Несмотря на то, что он провалился в прокате и не очень понравился критикам, поклонники жанра считают проект Пола В. С. Андерсона одним из самых выдающихся фильмов ужасов о космосе XX века.

При этом чаще всего отмечают аллюзии на картины Босха, христианскую иконографию и влияние на футуристический дизайн корабля Фрица Ланга и готической архитектуры. Последнее режиссер лично подтвердил в интервью портала Space. По его словам, во время посещения Парижа возникла идея оцифровать собор Нотр-Дам, а затем построить из его составных элементов концептуальный готический корабль, кресло капитана в котором переосмысливает алтарь, а высокие своды усиливают темные, религиозные образы фильма.

Год выхода: 1997

Режиссер: Роберт Земекис

Рейтинг IMDb: 7.5

Тему контакта с инопланетным разумом тем или иным образом исследуют почти все ленты из нашей подборки. Но «Контакт» от Роберта Земекиса выделяется на их фоне, потому что в его основе лежит роман Карла Сагана — выдающегося американского астронома, который посвятил всю жизнь поиску внеземной жизни и знает о ее сложностях не понаслышке.

По сюжету, доктор Элеонора «Элли» Эрроуэй вступает в проект SETI (от англ. Search for Extraterrestrial Intelligence — проект по поиску внеземных цивилизаций). Фанатично преданная своему делу, она все время отдает прослушиванию радиодиапазона. И однажды это приносит результат: Элли обнаруживает последовательность простых чисел, которая поступает от звезды Вега и имеет искусственное происхождение.

Героиня делится новостью с коллегами из других стран и неожиданно оказывается в водовороте страстей: военные обвиняют ее в разглашении секретной информации, правительство и президент пытаются использовать открытие в своих политических целях, а чиновники от науки хотят присвоить его себе. В расшифрованном послании ученые находят чертежи машины, которая, как они подозревают, может отправить человека в родной мир инопланетян. Это вызывает оживленную дискуссию, в которой сталкиваются противоречивые доводы религиозных лидеров. философов, ученых и политиков.

Стоит напомнить, что Карл Саган был идейным вдохновителем нескольких посланий к внеземным цивилизациям: от золотых дисков «Вояджера», до пластинок «Пионера» и послания Аресибо. Сейчас подобная практика подвергается критике сторонниками так называемой гипотезы «Темного леса», согласно которой дальновидные цивилизации скрывают свое существование подобно охотникам в темном лесу, которые не хотят привлечь внимание хищных зверей. Название гипотезы происходит от романа китайского фантаста Лю Цисиня 2008 года «Темный лес», а сама гипотеза играет важную роль в снятом по его мотивам сериале «Проблема 3 тел» от Netflix.

«Темный город» / Dark City

Год выхода: 1998

Режиссер: Алекс Прояс

Рейтинг IMDb: 7.6

По каким-то причинам научно-фантастический нуар режиссера Алекса Прояса («Я, робот», «Ворон») под названием «Темный город» остался без внимания большинства поклонников жанра. В то же время даже чрезмерно придирчивый Роджер Эберт назвал ленту триумфом воображения, визионерским шедевром и сравнил ее оригинальность с такими культовыми фильмами, как «Метрополис» и «2001: Космическая одиссея».

Британский актер Руфус Сьюэлл («Человек в высоком замке», «Дипломатка») играет Джона Мердока, который не помнит своего имени и прошлого. Герой просыпается без воспоминаний в комнате с мертвой секс-работницей, покрытой странными символами и вынужден бежать от полиции, которая подозревает его в убийстве. Его также преследуют странные похожие на вампиров бледные существа, которых называют Незнакомцами.

Однако зритель быстро понимает, что за темным городским дизайном и мрачной атмосферой кроется нечто большее, чем обычный детективный нуар. Оказывается, что Незнакомцы являются инопланетными существами с коллективным разумом, обладают психокинетическими способностями и способны манипулировать окружением, создавая некое сюрреалистическое подобие виртуальной реальности. А Мердок, хоть и не понимает, что вокруг происходит, подобно Нео из «Матрицы» может игнорировать ее законы. И потому представляет для инопланетян огромную опасность.

Каждая минута фильма наполнена неожиданными поворотами сюжета и новыми откровениями. Персонажи все время вынуждены сомневаться в собственной реальности и достоверности воспоминаний и ставят перед нами целый ряд философских вопросов об индивидуальности, экзистенциальном выборе и свободе, которые можно проследить в таких фильмах, как «Шоу Трумана», «Матрица», «13 этаж» и «Бегущий по лезвию».

«Солдат» / Soldier

Год выхода: 1998

Режиссер: Пол В. С. Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.7

В недалеком будущем профессиональных солдат начинают отбирать и тренировать чуть ли не с пеленок. Тодд (Курт Рассел) — один из лучших воинов, который в свои 40 лет прошел через ряд кровопролитных конфликтов. Но такие как он больше не могут конкурировать с генетически улучшенными солдатами. И когда однажды Тодд проигрывает показательный поединок с новоприбывшим репликантом Кейном-607, его тело просто сбрасывают на свалку на далекой планете Аркадия вместе с грузом промышленных отходов.

Там раненого солдата подбирают местные колонисты. И суровый Тодд (Расселу хорошо удаются подобные роли), не видевший в жизни ничего, кроме пламени войны, впервые чувствует человеческое тепло и сочувствие. Вскоре над планетой нависает угроза. Так как Аркадия официально незаселена, то военное руководство выбирает ее полигоном, чтобы потренировать новых солдат. Отряду под руководством Кейна-607 приказывают убивать всех, кого они встретят на поверхности. Но Тодд встает на защиту своего нового дома и доказывает, что опыт и мотивация способны победить генетическое совершенство.

«Сфера» / Sphere

Год выхода: 1998

Режиссер: Барри Левинсон

Рейтинг IMDb: 6.1

Информация о затонувшем летательном аппарате длиной в километр, который 300 лет пролежал на дне Тихого океана, но продолжает проявлять активность, ставит перед правительством США ряд сложных вопросов. Ответы на них якобы знает психолог Норман Гудман. Ранее именно он написал официальный протокол действий в случае встречи с инопланетянами. И теперь возглавляет команду экспертов, которая должна спуститься на дно и исследовать таинственный артефакт.

Оказавшись внутри космического корабля, герои делают шокирующие открытия, которые только увеличивают количество неразрешенных загадок. А после попыток исследовать найденную в нем огромную золотистую сферу у них начинаются настоящие проблемы. С отличным актерским ансамблем (главные роли исполнили Дастин Хоффман, Шэрон Стоун и Сэмюэль Л. Джексон) и качественной литературной основой от автора «Парка Юрского периода» Майкла Крайтона фильм должен был бы стать хитом.

По большей части он и вправду неплох: привлекает мрачной атмосферой и интригует неожиданными поворотами сюжета. Но под конец темп повествования нередко «проседает», а известный по «Солярису» троп о материализации мыслей больше работает на хоррорную часть фильма, оставляя без ответов некоторые фантастические аспекты его предпосылки.

«В поисках Галактики» / Galaxy Quest

Год выхода: 1999

Режиссер: Дин Паризо

Рейтинг IMDb: 7.4

Спустя 18 лет после окончания популярного когда-то сериала «В поисках Галактики» его главный герой и исполнитель роли капитана космического корабля «Защитник» Джейсон Несмит пребывает в отчаянии. За глаза его все чаще называют старым неудачником, который паразитирует на былой славе. Поэтому когда на ивенте поклонников сериала к нему подходит группа загримированных под астронавтов-гуманоидов фанатов и просит помощи в важном деле, Джейсон после недолгих колебаний соглашается поехать на их «киностудию».

Там его поражают детальные декорации космического корабля, по которому передвигаются похожие на двухметровых осьминогов инопланетяне. Постепенно Джейсон понимает, что действительно оказался в космосе. А так называемые «поклонники» — это представители мирной и наивной расы термиан, которые приняли записи его сериала за документальную хронику и теперь ищут помощи у самого известного «героя галактики», чтобы защититься от воинственного рептилоида Серруса.

Несмотря на смертельную опасность, идея стать настоящим, а не киношным героем, настолько захватывает Джейсона, что он решает забрать на инопланетный корабль весь свой экипаж и лично возглавляет войну против рептилоидов. «Galaxy Quest» получил культовый статус у фанатов «Звездного пути», на который похож своей стилистикой, а также престижную премию Хьюго в 2000 году.

Напомним, что недавно мы писали о еще одном сериале, герои которого оказываются в мире «Звездного пути». Это эпизод «USS Каллистер» из антологии «Черное зеркало».