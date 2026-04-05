Рецензия на фильм "Пицца Муви" / Pizza Movie

Третьего апреля на платформе Hulu вышел комедийный фильм «Пицца Муви» со звездой «Очень странных чудес» Гейтеном Матараццо в одной из главных ролей. Без лишних слов рассказываем, насколько справляется эта лента со своими прямым функциями в нынешних условиях упадка жанра.

Плюсы: здесь есть с чего посмеяться, а для комедии это главное; хорошая работа от молодых актеров; Минусы: все в фильме от первого и до последнего кадра — сплошная глупость; порой она аж зашкаливает; 6 /10 Оценка

«Пицца Муви» / Pizza Movie

Жанр комедия

Режиссеры Брайан Макелхани, Ник Кочер

В ролях Гейтен Матараццо, Шон Джамброне, Лулу Уилсон, Джек Мартин, Пейтон Элизабет Ли, Маркус Скрибнер, Калеб Гирон, Сара Шерман, Дэниел Рэдклифф (голос)

Премьера Hulu

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Соседи по комнате в колледже, поклонники настолок и друзья-неудачники Джек и Монтгомери, после очередной порции пердежа в лицо от компании буллеров, обнаруживают маленькую коробочку с наркотиками под названием M.I.N.T.S., спрятанными здесь много лет назад. Несмотря на то, что Монтгомери считает это плохой идеей, Джек уговаривает его принять по таблетке, даже не подозревая, к каким последствиям это приведет.

Вскоре малолетние балбесы узнают, что вещество приводит к шести стадиям галлюцинаций, среди которых, например, взрыв головы, спровоцированный употреблением ненормативной лексики, или обмен телами. Единственный способ нейтрализовать действие наркотика — съесть пиццу, которую страждущие уже успели заказать. Но до нее еще надо добраться, поскольку робот, доставивший заказ, не может подняться по лестнице. И путь к вожделенной еде становится для дурачков настоящим испытанием, насыщенным сюрреалистическими видениями и концентрированным абсурдом.

Комедии то ли о легкомысленных студентах, то ли уже великовозрастных лоботрясах под кайфом были весьма популярными в 2000-е, тогда как в наши дни — нечастый гость на экранах. А потому «Пицца Муви» априори привлекал внимание, ведь интересно, что способен предложить жанр во времена всепоглощающей толерантности и что еще такого может показать, чего не было, скажем, в нетленках с Сетом Рогеном, Дэнни Макбрайдом и прочими любителями пыхнуть косячок.





И знаете что? Оказывается, что-то необычное в этой избитой и неприхотливой теме таки можно придумать. Но с одним очень существенным нюансом: если вы таки решитесь на просмотр, первым вашим вопросом после него будет «а что курили авторы фильма?».

«Пицца Муви» представляет собой настолько причудливый, странный и идиотский коктейль, что в какой-то момент ты буквально перестаешь понимать, как к этому студенческо-наркоманскому безумию вообще относиться. С одной стороны, режиссеры-дебютанты и заодно сценаристы, комедийный дуэт Брайан Макэлхани и Ник Кочер, имеют достаточно смелости, чтобы выдать щедрую порцию потешного кринжа, когда удержаться от смеха просто невозможно. С другой — это все-таки кринж, потому как по-другому квест к финальной пицце не назовешь. И порой он уж слишком зашкаливает.

Когда-то, в эпоху расцвета жанра, после курения травки до фастфуд-ресторана изо всех сил пытались добраться другие двое неудачников Гарольд и Кумар, один из которых, как и местный Монтгомери, из-за своей застенчивости не мог нормально заговорить с девушкой, что ему нравилась. Так вот по сравнению с метаниями местных болванов, приключения Гарольда и Кумара покажутся еще адекватными.

Чего стоит, например, временная петля и взрывающиеся головы. Или обмен телами, не обязательно человеческими. Или риск встретить свой худший кошмар с бензопилой наперевес, причем любимый хозяйственный инвентарь Кожаного лица в этом случае предназначен для пятой точки. Дерьмо в пакетике здесь выглядит самой безобидной шалостью.

В какой-то момент лента начинает напоминать, уж простите за каламбур, «Скотт Пилигрим против всех» (2010) на тяжелых наркотиках. Будет в кадре и забег голышом, вынырнувший где-то из «Короля вечеринок» (2001). В середине фильма тот девятый вал эксцентрики (тут не лишним будет вспомнить о здешнем метал-фолк бэнде), который на зрителя буквально обрушивают создатели, несколько сходит на нет. Однако в финальном акте идиотия на максималках возвращается.

В концовке для нас приберегли одну очень крутую шутку, но раскрывать суть не будем, ибо это полностью испортит ее.

Если коротко подытожить «Пицца Муви», то это абсолютный и безоговорочный дурдом. «Все, везде и сразу» от комедии о студентах под кайфом. Как-то объективно оценить кино такого рода кажется задачей невозможной, поскольку это насыщенный «и смех, и грех», который не поддается логическому осмыслению. Даже странно, что в своих бед-трипах герои не превратились в черепашек-ниндзя.