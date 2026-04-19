Рецензия на фильм "Мумия Ли Кронина" / Lee Cronin's The Mummy

16 апреля стартовал прокат сверхъестественного хоррора «Мумия Ли Кронина» — сразу спешим предупредить всех поклонников культовой серии с Бренданом Фрейзером, что к ней фильм не имеет никакого отношения. Но и унывать по этому поводу не стоит, поскольку продолжению нетленок Стивена Соммерса быть, хотя и придется запастись терпением. В нашем сегодняшнем обзоре обязательно об этом поговорим, но главной темой материала будет все-таки текущая новинка. Так какой же она вышла, эта новая «Мумия» — давайте разбираться.

Плюсы: идея сместить акцент с приключенческой "Мумии" на жесткий фильм ужасов казалась как минимум интересной; хорошая работа по качеству отвратительного контента в кадре; Минусы: непростительно раздутый хронометраж; неадекватные персонажи; рассказ построен на типичных жанровых тропах; кроме концентрированной мерзости создателям больше нечего предложить; 4 /10 Оценка

«Мумия Ли Кронина» / Lee Cronin’s The Mummy

Жанр сверхъестественные ужасы

Режиссёр Ли Кронин

В ролях Джек Рейнор, Лая Коста, Мэй Каламави, Натали Грейс, Шайло Молина, Билли Рой, Вероника Фалькон

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Телевизионный журналист Чарли Кэннон уже несколько месяцев проживает в Каире вместе со своей женой Лариссой и маленькими Кэти и Себастьяном. Но в Египте семью постигает беда — кто-то похищает Кэти средь бела дня, полиция бессильна.

Проходит восемь лет. Кэнноны возвращаются в США, в Альбукерке, у них рождается еще один ангелочек Мод. Внезапный звонок из Египта извещает о невероятной находке — в древнем саркофаге была обнаружена их пропавшая дочь. И она жива, хотя и выглядит, мягко говоря, не очень. Счастливые родители забирают девушку домой, еще не подозревая, с каким кошмаром им придется столкнуться в ближайшем будущем.

Если вы из тех, кто задается вопросами «кто такой Ли Кронин?» и «с какой стати его имя упоминается в названии?», будто это какой-то признанный кинематографист калибра Спилберга, попробуем ответить на оба. За плечами этот господин, хоррормейкер, имеет всего две полнометражки — «Глубинное зло» (2018) и «Восстание зловещих мертвецов» — пятой части культовой франшизы, основанной Сэмом Рэйми.





В своем дебюте Кронин также подвергал причудливым метаморфозам ребенка, тогда это был мальчик, и определенные наработки оттуда явно перекочевали в новую ленту. Второй фильм при бюджете в $15 млн заработал в десять раз больше, что побудило опытных продюсеров Джейсона Блума и Джеймса Вана поверить в кинодела, предоставить ему достаточно творческой свободы и даже вынести его имя в название, нагло делая вид, будто это сложившийся бренд, знак качества. После просмотра трудно избавиться от мысли, что свободы у постановщика было слишком много.

Беда в том, что кроме отвратительных кадров гнилой девчушки, в частности сдирания кожи (или скорее грязных бинтов), отрезания уродливых ногтей (при том что зубы у страшилища с какого-то перепугу по-прежнему ничего), вытекания сомнительных жидкостей, поедания скорпионов и взгляда, будто уверяющего в умственной отсталости, Кронину предложить решительно нечего.

При этом камера Дэйва Гарбетта удивительно вдохновенно снимает всю эту неописуемую красоту крупными планами, чтобы мало не показалось. Если вам не хватает негативных эмоций или мало мерзких ужасов в реальной жизни, новейшая «Мумия» станет прекрасной возможностью проверить свой желудок на прочность.

А вот в плане увлекательной истории, адекватности персонажей или, уж простите за неуместное словечко, свежести взгляда не на классического монстра Universal, но на жанровые тропы, здесь у создателей как-то не сложилось. Объяснение того, что происходит с мелкой настолько прозаично и незатейливо, что покойный Уильям Фридкин наверняка переворачивается в гробу. Враждебно настроенные то ли мертвые, то ли не совсем мертвые девочки, зловещие видеокассеты, босые ноги и немытые длинные волосы — никогда же мы раньше такого не видели и вот опять.

О поведении горе-родителей нечего и вспоминать. Только в рамках этой истории они дважды теряют свое многострадальное чадо, не говоря, что о существовании сына-подростка, кажется, окончательно забыли. Что интересно, ровно до того момента, пока он не хватается за бейсбольную биту. Что с изуродованной дочерью что-то не так, непутевая мамаша начинает догадываться лишь после того, как кого-то выкинут из окна.

Еще тот вопросик, что хуже — та 125-миллионная нелепость с Томом Крузом образца 2017 года, поставившая крест на запланированной Universal «Темной вселенной», либо текущий опус с весьма неприятным душком. От Круза по крайней мере не тянет проблеваться.

И конечно, чуть ли не в каждой рецензии вы встретите справедливые нарекания на неуместно раздутый хронометраж. Издевательство над психикой и пищеварительной системой зрителя длится более двух часов. И это сойдет за уступки со стороны Кронина, ибо черновая монтажная версия чудо-фильма составляла 3 часа 45 минут. Может, это и есть ответ на вопрос, почему фильм называется «Мумия Ли Кронина», если провести аналогию с 4-часовой «Лигой Справедливости Зака Снайдера» (2021).

Но для всех поклонников «Мумии» есть и хорошие новости — продолжение дилогии Стивена Соммерса пока находится в разработке, пусть и под руководством других режиссеров. Парадом будут править Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет. Именно эти ребята подарили миру дилогию «Я иду искать» (о недавнем сиквеле можно почитать вот здесь), а в 2022-м успешно реанимировали бессмертный «Крик».

Особенно приятно, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снова в деле (вполне возможно, что не только они), тогда как события уничтоженной критиками третьей части Роба Коэна (2008), по слухам, проигнорируют. Премьера запланирована на 19 мая 2028 года.

Что касается текущей «Мумии», то порекомендовать ее можно разве что тем, кто не против пощекотать себе нервишки чем-то бессодержательно отвратительным. Если же среди местной фетишизации гнили искать какое-то зерно здравого смысла, то это потянет на три, максимум четыре Брендана Фрейзера из десяти.