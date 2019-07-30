Недорогие смартфоны с Android 9 и 4 ГБ оперативной памяти. Есть из чего выбрать?





С развитием Android-смартфонов одним из важнейших критериев при выборе нового устройства стал объем оперативной памяти. Особенно это важно, когда речь идет о недорогих моделях. Входным билетом в мир достаточно комфортной работы такого смартфона будет 4 ГБ ОЗУ, что позволит открыть несколько приложений одновременно, при этом сама система сможет работать относительно быстро, если остальные компоненты будут это позволять. В этом материале мы посмотрим, между какими популярными моделями будет выбор, если в первую очередь оттолкнуться от того, что нужен недорогой аппарат с Android 9 и минимум 4 ГБ ОЗУ.

LEAGOO M13

Открывает список малоизвестный бренд Leagoo, который вероятно знаком фанатам футбольного клуба Тоттенхэм, так как является одним из его официальных партнеров (чем очень гордится). Модель M13 попадает под необходимые параметры, при этом не выглядит как совсем бюджетное устройство. Смартфон оснащается 6,1-дюймовым экраном с каплевидным вырезом, разрешением 1280×600 и соотношением сторон 19:9. Заметные рамки у него, конечно, все равно остаются.

Поставляется модель в двух вариантах расцветок корпуса (сделанного, к слову, из пластика) с градиентными переливами, что тоже выглядит интереснее обычных одноцветных гаджетов. Камеры, естественно, бюджетные — основная состоит из двух сенсоров с разрешением 8 и 2 МП, где вторая помогает добиться эффекта боке. Спереди камера с разрешением 5 МП. Она также задействуется для сканирования лица владельца, а если такой способ не устраивает, есть сканер отпечатков пальцев на задней крышке корпуса.

Внутри M13 работает четырехъядерный Mediatek MT6761 Helio A22 с видеоядром PowerVR GE8300, тут же есть упомянутые 4 ГБ ОЗУ и 32-гигабайтный накопитель. Бюджетник поддерживает работу в сетях LTE, есть Wi-Fi n-стандарта и Bluetooth 5.0. Датчик NFC смартфону не достался. Емкость аккумулятора составила 3000 мА•ч, а заряжать устройство придется с помощью старого MicroUSB. Ругать смартфон совершенно не за что, ведь он самый дешевый в этом классе.

Xiaomi Mi Play

Одним из популярнейших смартфонов в этой ценовой категории является Xiaomi Mi Play, обзор которого совсем недавно вышел у нас на сайте. Тоже с наличием градиентного перелива на пластиковом корпусе, смартфон может быть синим, «золотым» или просто черным. Mi Play оснащен 5,84-дюймовым экраном с большой «каплей» для фронтальной камеры. Тут разрешение экрана уже побольше — 2280×1080 точек, и с таким же соотношением сторон, как у предшественника.

Хоть и неторопливую, но весьма стабильную работу смартфону обеспечивает четырехъядерный процессор MediaTek Helio P35 с видео IMG PowerVR GE8320, все теми же 4 ГБ ОЗУ и накопителем емкостью уже 64 ГБ. В наборе беспроводных интерфейсов из популярного нет только NFС. Камер всего три — одна фронтальная с разрешением 8 МП, и две основные — 12 и 2 МП (вторая для портретного режима), Емкость батареи составляет 3000 мА•ч. Сканер отпечатков пальцев тоже есть.

Обо всем этом подробнее можно прочитать в нашем обзоре.

Redmi 7/Redmi Note 7

У суббренда компании Xiaomi тоже есть модели, которые за не большую сумму располагают необходимыми критериями для попадания в сегодняшнюю подборку. У Redmi 7 есть несколько комплектаций, где старшая как раз имеет 4 ГБ оперативной памяти, а заодно и накопитель с 64. И в отличии от предыдущей пары, этот аппарат оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 632 с видео Adreno 506, и аккумулятор у нее заметно больше — 4000 мА•ч.

Но и пожертвовать чем-то тоже пришлось: внешне это более простенький смартфон (хотя и у него есть градиентные варианты расцветок) и разрешение дисплея составляет 1520×720 пикселей при 6,26-дюймах. С камерами ничего особенного не случилось, это тоже 12+2 МП сзади, и 8 МП спереди. Для быстрой разблокировки есть сканер отпечатков пальцев.

Обзор и этой модели у нас уже был.

А для тех, кто готов доплатить немного больше, есть вариант Redmi Note 7, который во всех отношениях превзойдет обычную «Семерку». Тут стеклянный корпус, хороший IPS-экран с разрешением Full HD+ на 6,3 дюйма, сканер отпечатков пальцев, USB-C и быстрая зарядка аккумулятора емкостью 4000 мА•ч.

К тому же тут и хорошо с производительностью: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660 с Adreno 512. Смартфон работает с большинством беспроводных интерфейсов, но NFC, к сожалению, все равно остается привилегией для других моделей. Но зато тут камера с разрешением 48 МП и дополнительным 5-мегапиксельным сенсором для все того же боке, а фронтальная камера — 13 МП.

Более подробно у нас об этой модели тоже написано.

Nokia 5X

Тем временем, как у большинства смартфонов каплевидный вырез, компания Nokia в модели 5X сделала широкую «челку», где разместилась фронтальная камера с датчиками и динамиком. Визуально это делает весь смартфон немного более угловатым, хотя это в духе концепции дизайна и других моделей производителя. Сам дисплей не очень большой — 5,86″ с HD-разрешением.

Среди прочих характеристик тут есть восьмиядерный MediaTek Helio P60 с Mali-G72 MP3, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителя. Для разблокировки есть сканер отпечатка пальца. Основной модуль камер состоит из двух сенсоров с разрешением 13 и 5 МП, а фронтальная камера — 8. NFC и тут нет, зато Wi-Fi работает в обоих диапазонах, а отдельно пользователи оценят удобный разъем USB Type-C (правда, версии 2.0) и ИК-порт. Емкость аккумулятора составила 3060 мА•ч.

Honor 10 lite

Huawei/Honor тоже выпустили бюджетные модели, которые попадают под необходимые требования этого «чарта». Естественно, смартфон делают в фирменных градиентах синего, красного, белого или черного цвета. Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма с разрешением 2380×1080, тоже с вырезом для камеры. Ее разрешение 24 МП, а в основном блоке две — 13 и 2 МП. Не обошлось и без сканера отпечатков пальцев.

Кроме стандартной для этого перечня устройств комбинации памяти, у смартфона есть восьмиядерный Kirin 710 с Mali-G51. Он не поддерживает работу с ac-стандартом Wi-Fi, но, в отличии от некоторых предыдущих устройств, у него есть NFC. Но заряжать смартфон все равно придется через MicroUSB, а емкость батареи — 3400 мА•ч.

Обзор этого гаджета тоже был на наших страницах.

Lenovo Z6 Youth

О смартфонах Lenovo уже давно редко вспоминают, но компания их обновляет и выпускает довольно интересные устройства. Они, правда, предназначаются далеко не для нашего рынка, но в некоторые локальные магазины все же попадают. Например, Z6 Youth. Среди недорогих конкурентов он является одним из немногих, кто оснащен сразу тремя основными камерами — 16 МП для широкоугольной камеры, 8 МП теле-фото и 5 МП для ультраширокоугольного объектива, а разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП.

Как и все остальные в списке, этот смартфон также оснащен дисплеем с вырезом (6,3 дюйма, Full HD+), у него есть сканер отпечатков пальцев, поддержка всех необходимых беспроводных интерфейсов (включая NFC), аккумулятор емкостью 4050 мА•ч, поддержка быстрой зарядки и USB-C. Заодно он оснащен уже более интересными восьмиядерным Qualcomm Snapdragon 710 и Adreno 616. У нас в магазинах можно встретить черный и зеленый образцы.

Также в модельном ряду есть Lenovo Z5s, который вышел на полгода раньше. При практически идентичных характеристиках и очень похожем внешнем виде, смартфон может записывать видео в 4К-разрешении, но лишен NFC и оснащается менее емкой батареей (3300 мА•ч).

Meizu Note 9

У компании Meizu просто не могло не найтись смартфона, который не подпадал бы под описание сегодняшней тематической подборки. Модель Note 9 будет интересна в первую очередь камерами, где разрешение «главной» составляет 48 МП, а ассистирующей — 5, еще и фронтальная камера с разрешением 20 МП не просто делает фото, но и может распознавать лицо владельца, позволяя разблокировать смартфон.

Остальные характеристики менее впечатляющие на фоне некоторых конкурентов, хотя тоже очень неплохи: Qualcomm Snapdragon 675 с Adreno 612, поддержка Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, 6,2-дюймовый экран с Full HD+, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч. Жаль, но NFC у этой модели нет.

Xiaomi Mi A3

У всех предыдущих смартфонов есть еще одна заметная общая черта — IPS-матрицы. Если же такое положение вещей кого-то не устраивает, немного дороже других, но есть опции и с AMOLED-дисплеями. Таким является, к примеру, Xiaomi Mi A3. Диагональ экрана тут немного больше 6 дюймов, а разрешение — 1560×720 точек. Само собой, есть каплевидный вырез. Также у смартфона три камеры сзади — 48 МП с помощью для боке в виде дополнительного сенсора с 2 МП, и суперширокоульная камера с 8 МП. Разрешение селфи-камеры при этом тоже высокое — 32 МП.

Еще одной особенностью, которая ранее в перечне не встречалась, выступает встроенный в дисплее сканер отпечатков пальцев. Это все еще относительно новая технология, но увидеть ее можно уже не только во флагманах.

Работает смартфон от процессора Qualcomm Snapdragon 665, где графикой занят Adreno 610. Пусть тут нет NFC, зато есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой, поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и USB-C, а поддерживает автономность аккумулятор с 4030 мА•ч.

Samsung Galaxy A30

Закроем список, собрав комбо существующих процессоров. Samsung (как и Huawei) оснащает свои смартфоны собственными чипами. В данном случае речь идет о восьмиядерном Exynos 7904 с видео Mali-G71 MP2. Super AMOLED-дисплей тут диагональю 6,4 дюйма, а его разрешение — 2340×1080 точек.

В остальном набор характеристик не такой примечательный, но и отнюдь не скучный: сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, есть NFC и ac Wi-Fi, USB-C и Bluetooth 5.0. Да и аккумулятор тут далеко не самый маленький — 4000 мА•ч. Тыльных камер две — 16 МП у основной и 5 у дополнительной, а разрешение фронтальной камеры — 16 МП.

Вот наш обзор этой модели, где можно намного детальнее о ней почитать.

Как видно из этого списка, если отталкиваться от минимальных на сегодня 4 ГБ оперативной памяти и пока актуальной версии Android 9, то можно найти несколько интересных вариантов смартфонов. При этом можно выбрать между популярными процессорами, есть выбор типов дисплеев и накопителей. Все эти смартфоны работают в сетях 4G и почти все (кроме Meizu) позволяют расширить встроенное хранилище с помощью карты памяти. Да и внешне можно присмотреть неплохие опции со стеклянными корпусами, которые будут поприятнее в использовании, чем пластиковые. Но в то время, как самый дешевый аппарат будет стоить от 2500 гривен, за все приятные мелочи придется доплачивать, а более-менее интересные смартфоны все же обойдутся минимум в 5000 гривен. Правда, на фоне цены флагманов, это действительно доступные суммы.