Обзор смартфона Honor 10 lite

Вслед Honor 10 под этим брендом на рынок выходит его упрощенная и более доступная версия с приставкой lite. Заявленная стоимость смартфона в Украине будет составлять примерно 235 долларов. За эти деньги пользователь получит привлекательный дизайн, большой дисплей, удобный корпус и даже NFC. На первый взгляд неплохо, но как обстоят дела на практике?

Дизайн, корпус, сборка

В Honor 10 lite продолжается удачная дизайнерская линия с полированной задней панелью. Смартфон выглядит действительно здорово, особенно в синем цвете и очень похож на своего родственника — HUAWEI P Smart 2019, недавно побывавшего на тестировании. Включив дисплей, сразу обращаешь внимание на действительно тонкие рамки и отсутствие моноброви. Ее заменил небольшой каплевидный выступ с фронтальной камерой. Под дисплеем рамка утолщается, но общее впечатление от этого не портится. Ложных нажатий при использовании у меня не случалось, поэтому тонкие рамки тут не мешают. Из-за уменьшения размера выступа над дисплеем, на нем не осталось места под светодиод активности, поэтому он переехал под дисплей и светит только зеленым светом.

В продаже будет также черная версия. Их объединяет не только привлекательный внешний вид, но и, к сожалению, непрактичная задняя панель из пластика. И, если отпечатки пальцев можно стереть, то царапины, которые легко появляются на задней панели, не убрать. Поэтому если хотите сохранить эту красоту, то я рекомендую воспользоваться комплектным или другим чехлом. Что касается качества сборки, то все отлично, люфтов нет, задняя панель не скрипит ни в одном из мест при нажатии или скручивании.

И тут я заметил другой парадокс — это один из немногих смартфонов, который без чехла лежит в руке лучше, чем с ним. Удивительно, но боковины и задняя панель из полированного пластика оказались ухватистыми и за все время использования у меня не было ситуации, когда Honor 10 lite выскальзывал из руки. Благодаря использованию пластика вес смартфона невелик — 164 грамма.

Порты Honor 10 lite

В смартфоне по-прежнему используется microUSB, похоже, что Type-C пока еще зарезервирован для решений средних и высших ценовых сегментов. Но, к счастью, mini-jack присутствует. Кстати, по качеству звука в наушниках смартфон произвел очень хорошее впечатление, даже при выключенной функции Huawei Histen, которая, в свою очередь, может неплохо улучшить звук. Но и без нее звучит аппарат достойно, обеспечивая хороший запас громкости, детализация и достаточный уровень низких частот.

Вернемся к органам управления. Клавиша питания и качелька регулировки громкости расположены справа. Они хорошо ощутимы вслепую, а их ход информативный. Смартфон оснащен комбинированным слотом под две NanoSIM-карты или 1 SIM-карту и карту памяти, слот находится сверху. Кстати, стоит быть внимательным при открывании лотка при помощи иголки, так как рядом с ним расположено отверстие второго микрофона, которое легко спутать с отверстием для открывания лотка. Сканер отпечатка пальца расположен сзади, к его чувствительности нет претензий, он срабатывает моментально.

Дисплей

Смартфон оснащен 6,21-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2340×1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Дисплей в целом неплохой, но не более. Его не назовешь особо контрастным, по замерам этот показатель составил 1:775. Хотя других недостатков у него нет. Понравился диапазон регулировки яркости: от 1,5 до 359 кд/м2. По гамме дисплей скорее холодный, чем теплый.

Экраном комфортно пользоваться в темноте, но на улице он заметно выцветает. Кроме этого, в силу погоды, проверить работу дисплея под прямыми солнечными лучами мне не удалось. Несмотря на схожесть характеристик, по качеству “на глаз” он несколько проигрывает дисплею HUAWEI P Smart 2019, который недавно побывал у нас на тестировании. Но, в целом, с учетом ценовой категории, качество изображения на хорошем уровне.

Оснащение

Начинка Honor 10 lite очень похожа на таковую в P Smart 2019: процессор Kirin 710, видеоядро Mali-51MP2, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Ввиду использования в смартфоне предрелизной прошивки, ряд бенчмарков установить не удалось, поэтому сравнить в полной мере производительность с другими моделями не получилось. Но, что касается уровня комфорта при работе со смартфоном, то у меня никаких претензий к нему нет. Интерфейс работает плавно, приложения открываются быстро. Правда, есть два нюанса: 3 ГБ оперативной памяти и видеоядро Mali, что не позволяет назвать 10 lite подходящим для игр решением, даже несмотря на заявленную поддержку технологии GPU Turbo. В современные игры вы, конечно, сможете поиграть, но частота смены кадров будет в лучшем случае удовлетворительной, а настройки качества графики — начальными, как в случае с PUBG. В повседневных задачах наличие 3 ГБ оперативной памяти нельзя назвать большим недостатком, но при активной и одновременной работе с почтой, документами, браузером, клиентами для социальных сетей такой объем уже дает о себе знать. Хотя, вполне можно надеяться на появление версии 10 lite с 4 и более ГБ оперативной памяти.

Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11n, без поддержки диапазона 5 ГГц, Bluetooth 4.2 и NFC. Работу последнего мне также не удалось проверить в тестовом образце, но в Украине он работать будет. И, жаль, что нет поддержки двух диапазонов Wi-Fi. К работе GPS претензий нет, в условиях плотной городской застройки смартфон стабильно удерживал подключение к спутникам. К передаче голоса и качеству связи вопросов нет, качество разговорного динамика хорошее, он громкий и достаточно чистый, как для этой ценовой категории. К передаче моей речи у собеседников претензий не было. Вибромотор достаточно сильный и хорошо ощущается в кармане. В смартфоне один основной мультимедийный динамик, он звучит громко, но на высоких уровнях звук получается не самый приятный.

Honor 10 lite уже из коробки работает под управлением Android 9 (Pie) с фирменной оболочкой EMUI. Лично я не самый большой фанат цветовых решений этого лаунчера. Но, как говорится, на вкус и цвет. С точки зрения интуитивности и стабильности работы к нему вопросов нет. Хотелось бы, правда, возможности скрывать наэкранные кнопки полностью и пользоваться жестами, но такой возможности в тестовой версии не было. Количество предустановленного софта достаточно большое, в основном, это приложения Google.

Камера

В качестве основной камеры установлено два модуля, один на 13, а второй на 2 МП. Фронтальная камера представлена 24-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.8. Качество снимков при ярком искусственном и естественном освещении хорошее, есть детализация, а также понравилась цветопередача. В приложении камеры предусмотрен режим искусственного интеллекта, основной эффект от которого заключается в повышении контрастности, и не всегда удачно. При ухудшении освещения детализация падает, в этом “заслуга” действия шумодава, но цветопередача, при этом, остается на приемлемом уровне. Запись видео ведется в максимальном разрешении FullHD при 30 или 60 к/с. Должен отметить, что при съемке очень не хватает стабилизации изображения.

Примеры снимков сделанных на основную камеру:

Примеры селфи:

Пример видео в разрешении 1920х1080, 30 к/с:

https://www.youtube.com/watch?v=-XnF8nZ4glE

Автономность

Смартфон оснащен несъемным аккумулятором, емкостью 3400 мАч. За время использования мне почти всегда хватало полного заряда на 2 дня. В мой сценарий использования входило несколько десятков фотографий, активная переписка, YouTube до часу в день и несколько часов прослушивания музыки. Если же в этот список будут входить игры, то время автономной работы сократится до 1 дня. О поддержке функции быстрой зарядки производитель ничего не сообщает и, похоже ее здесь нет. От стандартного зарядного устройства с параметрами 5В/2А смартфон заряжается примерно за 2 часа.