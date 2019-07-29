Обзор смартфона Xiaomi Mi Play





В мире недорогих смартфонов происходит больше изменений, чем у флагманов. В то время, как топовые линейки с осторожностью получают обновления, «бюджетники» лихо меняют дизайн, подхватывают новые камеры и все еще обходятся без переходников для наушников. При этом им уже хватает производительности, чтобы поддерживать довольно комфортный уровень работы в повседневном использовании. Сегодня мы посмотрим, как со всем этим обстоят дела у Xiaomi Mi Play.

Комплектация и первые впечатления

Как это часто бывает, недорогому смартфону в коробку положат какой-нибудь бонус, который не встречается у среднестатистического флагмана. Mi Play укомплектован блоком питания, кабелем для зарядки и синхронизации, «скрепкой» и прозрачным чехлом. Пространство для дополнительных покупок все же остается, ведь кому-то понадобятся наушники, а кто-то захочет защитить стекло пленкой (как это часто бывает, стекла недорогих смартфонов достаточно быстро покрывается мелкими царапинами даже при относительно бережном использовании).

Тем, кто хочет пользоваться одновременно картой памяти и двумя SIM-картами, такая возможность предоставляется. С изначальной настройкой все стандартно. И довольно приятно, что как для бюджетного смартфона, Mi Play вполне неплохо работает, да и объем памяти у него приличный, что позволяет сразу не ограничивать себя в количестве установленных приложений, загруженной музыке и так далее.

Дизайн и удобство использования

Сегодняшний герой обзора выпущен компанией Xiaomi, но если не заметить логотип Mi на задней крышке, то судя по ее оформлению можно подумать, что это смартфон другого производителя. Градиентный переход и цвета корпуса как минимум нашего образца действительно вызывают сильную ассоциацию с компанией Huawei. Если обойтись без оценочных суждений об откровенном копировании внешнего вида, то можно сказать, что получилось очень неплохо. Также в линейке есть модели с «золотистым» и обычным черным цветами корпуса.

Из-за обилия глянца на смартфоне, защитный чехол явно будет полезным. Сделан корпус из пластика, который довольно легко царапается, поэтому для сохранения внешнего вида гаджета все же не стоит пренебрегать комплектным аксессуаром. Но если бы не глянец, то Mi Play с легкостью можно было бы использовать без кейса, ведь корпус не очень скользкий, а его размеры по сегодняшним меркам вписываются в понятие компактных (147,76×71,89×7,8 мм, вес — 150 грамм).

Кнопка включения и качелька регулировки громкости размещены на правой боковине и на правильных местах, чтобы оказаться прямо под пальцем. Снизу не всем понравится старый разъем MicroUSB, который все еще является стандартом для бюджетного сектора. Под дисплеем есть небольшой диодный индикатор событий. Порт для наушников находится сверху, что не так удобно, но его наличие не может не радовать.

Пользоваться таким смартфоном достаточно приятно. Если не обращать внимание на пластиковый корпус, то и внешний вид, и эргономичность оказались вполне хороши. Тем более, если учесть стоимость, то жаловаться вовсе не на что, совсем недавно «бюджетники» и выглядели хуже, и в удобстве использования могли быть не такими продуманными.

Дисплей

Большой вытянутый экран занимает около 80% лицевой панели. У него не самые скромные рамки (особенно снизу) и каплевидный вырез для фронтальной камеры (можно программно прикрыть). Диагональ дисплея составляет 5,84 дюйма, а разрешение — 2280×1080 пикселей (432 ppi). При этом соотношение сторон равняется 19:9. Это означает, что привычное видео на YouTube, например, все равно будет с рамками, но не будет попадать за линию выреза. В общем, ничего нового для подобного типа экранов.

Качество дисплеев в «бюджетниках» уже очень хорошее. Тут установлена IPS-матрица с отличными углами обзора и довольно приятной цветопередачей. Стандартный профиль немного «теплее» эталонного значения, но те, кому это важно, могут немного подправить картинку под личные предпочтения. Но, субъективно, изначальные настройки и без этого хороши и вносить кардинальные изменения вряд ли кому-то захочется. Заодно тут есть довольно мягкий вечерний режим (которые Xiaomi все также называет Reading mode).

Подсветки хватает даже для солнечного дня — 436 кд/м², а в темноте экран не ослепит, минимальное значение яркости составило 1,3 кд/м². Есть датчик освещения, но он частенько занижает яркость вечером, что заставляет лишний раз обращаться к «шторке» с настройками (благо, тянуться не нужно, ее можно вызвать просто свайпнув вниз по рабочему столу). Также смартфон умеет «зажигать» экран при поднятии и активировать его по двойному тапу. С работой сенсора тоже все было в порядке.

Сканер отпечатков пальцев

Находящийся на тыльной стороне дактилоскопический датчик является единственным способом быстрой разблокировки смартфона, ведь функции распознавания по лицу Mi Play не получил. Большой потерей это не стало, ведь со сканированием отпечатков полный порядок.

Сканер размещен так, что довольно ровно попадает под палец. Во всяком случае, мне не приходилось искать датчик. А срабатывает он с минимальным количеством ошибок. Другое дело, экран может не сразу включаться, но тут всему виной далеко не самая производительная платформа. В любом случае, вводить ПИН-код дольше, а задержка в срабатывании ощущается исключительно на фоне использования более производительных устройств, у которых и стоимость соответственно в разы выше.

Звук

Динамик снизу только один (вторая прорезь похожа на него только для симметрии), а разговорный в воспроизведении музыки или озвучке видео не участвует. Правда, требовать подобного от Mi Play было бы слишком. Тем более, у него громкий динамик. Он звучит плоско, если включить музыку, но если речь идет о просмотре простого видео в интернете, то идти за наушниками не обязательно.

А вот когда захочется послушать музыку, лучше таки их взять. В комплекте гарнитуры нет, поэтому тут все будет зависеть от того, какие наушники у пользователя есть под рукой. Например, Monster Jamz звучат с Mi Play на удивление хорошо, хотя и тише, чем могли бы.

Увы, разговорные возможности смартфона оказались менее интересными. Использующийся для звонков динамик не очень громкий и не самый четкий, а микрофон даже без голоса владельца «собирает» много окружающего шума, который заметно ухудшает качество разговора.

Производительность и ПО

При не самом мощном процессоре, смартфон все равно выгодно отличается от, скажем, прошлогодних бюджетников. Восьмиядерный MediaTek Helio P35 с видео PowerVR GE8320, очевидно, никак не игровое решение. Но что приятно, это 4 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 64 ГБ. Если последнего мало, есть отдельный слот для карты памяти, который не помешает двум SIM-картам. Еще есть поддержка LTE, смартфон работает с Wi-Fi стандарта ac (что совсем недавно и более дорогие аппараты не делали), и, конечно же, Bluetooth 4.2. Поддержки NFC нет.

В работе Mi Play ощущается неторопливость. Даже достаточно простые действия, вроде обновления почты, могут длиться немного дольше, чем это происходит на более мощных моделях. Но с поправкой на стоимость, работа устройства вполне удовлетворительна. Сыграть в что-то легкое, в духе Alto’s Odyssey, можно без проблем, а вот в PUBG Mobile даже на низких настройках графики будут рывки и заминки. В остальном, если не обращать внимание на неспешность, для повседневных задач гаджет подходит.

Android 9 с фирменной оболочкой тут, естественно, не сильно отличается от того, что можно увидеть у других смартфонах Xiaomi. Тут есть поле для дополнительных действий (например, изначально в системе нельзя даже поменять сетку количества иконок на рабочем столе), а каких-то уникальных функций нет. Хотя нетребовательным пользователям, скорее всего, будет достаточно заводских возможностей устройства. Но наличие рекламы в системных приложениях все также кажется немного странным решением.

Автономность

Аккумулятор емкостью 3000 мА•ч и не самая требовательная платформа день работы смартфону обеспечивают. Но стоит запустить игру, как заряд батареи заметно уменьшается (само собой, легкий нагрев при этом тоже ощущается). Активным пользователям, вероятно, пригодится павербанк. Тесты автономности показали немного больше 7 часов в PCMark и 6 часов 47 минут в Geekbench.

Стандартный блок питания полностью зарядит батарею за 1 час 45 минут, что относительно быстро для недорогого смартфона.

Камеры

Основной модуль камер у Mi Play состоит из двух сенсоров. Главному досталось разрешение 12 МП и значение диафрагмы ƒ/2.2. Дополнительный двухмегапиксельный сенсор задействован только для портретного режима и никакой другой функциональности у него нет. Опять же, это привычная картина на сегодняшний день, но лучше бы камеру оставили одну в пользу какой-то более востребованной функции (например, тот же NFC-датчик для бесконтактных платежей, которым владелец устройства явно пользовался б чаще, чем портретным режимом).

Снимает камера ровно «на свои деньги». Придраться есть к чему в детализации и передаче цветов, но с поправкой на ценник смартфона, вполне можно сказать, что при хорошем освещении камера может неплохо снимать. Если оставить режим HDR автоматическим, то не стоит сильно на него полагаться, смартфон не всегда задействует его правильно и лучше самостоятельно ориентироваться по ситуации (в некоторых случаях он действительно заметно полезен). Но вот с вечерними фото все намного сложнее. Снимать в условиях недостаточного освещения камере пока не хватает сноровки, а соответствующего режима в приложении нет. Ну и не думаю, что кто-то ожидает большего от камеры дешевого смартфона.

Портретный режим тоже требовательный к свету, но какой-то эффект у него все-таки получается, если условия позволяют. Хотя, опять же, не все границы основных объектов правильно определяются. И это тоже вполне легко простить смартфону. Тем более, есть большие сомнения, что покупатели такого устройства часто обращаются к портретному режиму.

Видео можно записывать в максимальном разрешение 1080р при 30 кадрах в секунду. Увы, даже в хороших условиях у смартфона получается не очень (фокус не совсем попадает из-за чего страдает детализация, экспозиция дергается…). Справедливости ради стоит отметить, что запись видео у всех подобных смартфонов не будет кардинально отличатся в лучшую сторону.

Фронтальная камер с разрешением 8 МП тоже достаточно требовательна к условиям и освещению. Но зато она самостоятельно может попытаться «замылить» фон и в дневном свете у нее это относительно хорошо получится.

О приложении камеры нельзя сказать что-то новое. Тут оно выглядит также, как у других смартфонов компании, с поправкой на отсутствие некоторых функций, которые доступны только у более дорогих моделей.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Приятный внешний вид и относительно компактные размеры; дисплей; возможность пользоваться картой памяти и двумя SIM-картами; объем ОЗУ и накопителя; сканер отпечатков пальцев; цена Минусы: Глянцевый пластиковый корпус; нет запаса производительности; слабые возможности записи видео и съемки ночью Вывод: Xiaomi Mi Play вполне оправдывает свою стоимость. Как для недорогого смартфона он хорошо выглядит, удобный в использовании, у него хороший экран, достаточно памяти, а при хороших условиях его камера может делать довольно неплохие снимки. Работает Mi Play хотя и неторопливо, но со своими задачами все же справляется, и при этом вполне способен пережить рабочий день. Слабых мест у него, конечно, тоже хватает (звук, камеры плохо снимают вечером, производительности хватит не на любые задачи), но все они легко оправдываются ценой устройства Технические характеристики Xiaomi Mi Play 4/64GB Blue

3 499 − 5 038 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie) с интерфейсом MIUI 10 Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения microSD (до 256 ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор MediaTek Helio P35 + GPU IMG PowerVR GE8320 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,3 Аккумулятор Li-Pol, 3000 мАч (несъемный) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 5,84 Разрешение 1080х2280 Тип матрицы IPS PPI 432 Датчик регулировки яркости + Другое дисплей с вырезом-каплей, FHD+, соотношение сторон 19:9, контрастность 1500:1, поддержка ночного экрана, защита глаз Основная камера, Мп 12 + 2 (f/2,2) Видеосъемка 1080р 30 к/с Вспышка + Фронтальная камера, Мп 8 Другое 12+2 МП (1,25 мкм, PDAF фазовая фокусировка, технология ночной съемки, портретная съёмка, фоновое размытие, снижение шума, автоматический HDR, распознавание лиц), 8 МП (портретный режим, распознавание лиц, таймер обратного отсчета, HDR) Высокоскоростная передача данных GSM, 3G, 4G (LTE) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G), WiFi Direct, WiFi Display Bluetooth 4.2 GPS + (AGPS, GLONASS, Beidou) IrDA - FM-радио + Аудиоразъем 3,5 мм NFC - Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB) Размеры, мм 147,76х71,89х7,8 Вес, г 150 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл, стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев, поддержка голосового управления, поддержка быстрой зарядки 5V2A, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик ускорения, датчик расстояния

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