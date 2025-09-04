banner
Steam в августе 2025: NVIDIA RTX 4060 перехватывает лидерство, 32 ГБ становятся мейнстримом, внезапный успех Intel

Андрій Русанов

NVIDIA RTX 4060 возглавила рейтинг охвата пользователей Steam после многомесячного господства 3060, а процессоры Intel неожиданно ушли в отрыв от AMD.

Видеокарты NVIDIA даже начального уровня очень долго завоевывают симпатии пользователей — возможно, этому не способствует их стоимость в последние годы. Предыдущее поколение в виде RTX 4060 наконец-то подвинуло (4,85%, +0,46%) многомесячного лидера RTX 3060 (4,79%, +0,17%). Более того, позади на его второе место вплотную надвигается мобильная 4060 (4,62%, +0,19%). Лучшая производительность, дополнительный кадр в DLSS, а с недавних пор и улучшение FPS со Smooth Motion делают свое дело.

Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

Актуальное поколение NVIDIA RTX 50 сильно отстает от топа, но заметно увеличивает свое распространение среди геймеров. Среди Blackwell самой популярной стала GeForce RTX 5070 (1,57%, +0,25%). Более доступная RTX 5060 (1,01%, +0,41%) — лишь на втором месте среди новинок, но имеет наибольший месячный прирост в серии. Третью строчку занимает RTX 5070 Ti (0,75%, +0,12%), которую некоторые считают наиболее удачной в новой линейке, после RTX 5090, тоже наращивающей объемы (0,67%, +0,26%).

Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

В целом видеокарты NVIDIA имеют 74,88% геймеров, но почти наверняка рынок постепенно скорректирует эту статистику еще на +20 «зеленых» процентов. В доле 17,32%, которая принадлежит AMD, наибольший вес имеет встроенная в центральные процессоры графика (2,11%, -0,03% и 2,03%, -0,08%). Самой популярной дискретной видеокартой «красных» является бюджетная Radeon RX 6600 (0,89%, -0,03%).

Во времена, когда 16 ГБ оперативной памяти (41,88%, -0,04%) уже начинает не хватать даже для офиса и работы в браузере, пользователи Steam выбирают 32 ГБ (36,46%, +1,31%). Такая конфигурация еще не стала самой популярной, но непременно сделает это в ближайшее время из-за высокого прироста.

Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

Относительно видеопамяти, наибольшее количество игроков имеет видеокарты с 8 ГБ, они же имеют и наибольший прирост (35,03%, +1,37%). На втором месте (19.30%, +0.08%) карты с 12 ГБ VRAM, а на третье место занимают владельцы старых видеокарт с 6 ГБ, их достаточно много (10,6%, -0,32%). Лишь на четвертом месте почти идеальные сейчас 16 ГБ (6,8%, +0,22%) — очевидно, из-за дороговизны.

Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

Стремительно приобретает популярность 2K-гейминг. Хотя разрешение Full HD все еще абсолютный лидер (и даже имеет небольшой прирост, 54,44%, +0,07%), и будет очень долго таким оставаться, мониторы 2K растут больше всего (2560×1440, с 20,19%, +0,21% и 2560×1600, с 5,09%, +0,51%). А вот 4K (3840×2160, 4,59%, +0%), даже в урезанном широкоформатном варианте (3440×1440, 2,85%, -0,02%) годами «не взлетает» из-за слишком дорогого оборудования, и вряд ли сделает это в обозримой перспективе.

Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

Среди процессоров Intel сделала несколько неожиданный рывок до 59,76%, +0,24%, на фоне постепенного уменьшения доли в последнее время. Главным аргументом «синих» являются ноутбуки, которых все еще значительно больше, чем с процессорами AMD (40,16%, -0,23%), тогда как на новых десктопах «красные» вне конкуренции.

Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

По количеству ядер большинство в Steam выбирает 6-ядерные процессоры (29,81%, +0,52%), на втором месте 8-ядерные модели (24,74%, -0,11%). Тем не менее быстро распространяются 10 (7,37%, +0,64%), 14 (5,02%, +0,16%) и даже 16 ядер (5,28%, +0,33%).

Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

Windows 11 уверенно держит 60,39% среди операционных систем (+0,49%), по сравнению с Windows 10 на второй строчке (35,08%, -0,11%). Гейминг на Mac так и не приобрел популярности за последние годы (1,77%, -0,11%), несмотря на усилия Apple в разработке собственных процессоров с мощной графикой. Системы на Linux (2,64%) значительно превышают их результат.

