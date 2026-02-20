Обзор AVerMedia Mingle Bar PA511D: все для видеоконференций в одном устройстве

У нас на обзоре оказалась камера для видеоконференций, или видео конференц-камера AVerMedia Mingle Bar PA511D, претендующая на роль универсального решения формата «все в одном» для малых конференц-залов и офисов. Мы протестировали устройство в реальных условиях, а теперь делимся впечатлениями в обзоре ниже.

AVerMedia Mingle Bar PA511D Від 27 300 грн. Плюсы: компактные размеры и удобное крепление; простое подключение; превосходное поле обзора 124 градуса; интеллектуальное автокадрирование на базе ИИ; качественное шумоподавление и обработка звука; функциональность док-станции; поддержка 4K при 30 к/с

Минусы: высокая цена; программное обеспечение Connect могло бы быть более удобным, как и его установка и обновление устройства

7.7 /10 Оценка

Технические характеристики AVerMedia Mingle Bar PA511D

Характеристика Значение Сенсор CMOS Sony STARVIS 4K (8 МП) Максимальное разрешение 3840 x 2160 @ 30 к/с, 1920 x 1080 @ 60 к/с Поле обзора (FOV) 124° диагональ (115° горизонталь, 79° вертикаль) Цифровой зум 4x Функции ИИ AI Auto Framing, распознавание жестов Обработка изображения HDR, 3D Noise Reduction (3DNR) Микрофоны 2 всенаправленные, радиус охвата 4 м Динамик 5 Вт с усилением басов с усилением басов Технологии аудио AI-шумоподавление, beamforming, эхокомпенсация Интерфейсы USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Alt Mode), USB-A 3.2 Gen 1, HDMI (4K), RJ45 Gigabit Ethernet, 3.5 мм Aux, DC Jack 12V/1.5A Дополнительные порты USB-A (для периферии), 3.5 мм (для внешнего микрофона) Стандарты UVC 1.0 (Plug-and-Play) Совместимость Zoom (сертифицировано), Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, Barco ClickShare Conference Механическая защита Шторка приватности, 2x Kensington Lock Варианты монтажа Зажим на монитор, стена, штатив (1/4″-20), стол, VESA Габариты 295 x 70,4 x 78,7 мм Вес 555 г

Упаковка и комплектация

AVerMedia Mingle Bar PA511D поставляется в компактной коробке с минималистичным дизайном.

Внутри находится сама камера Mingle Bar, адаптер питания 12V/1.5A с длинным кабелем, кабель USB-C для подключения к компьютеру и документация.

Дизайн и конструкция AVerMedia Mingle Bar PA511D

AVerMedia Mingle Bar PA511D имеет современный лаконичный дизайн, который хорошо вписывается в любой офисный интерьер, комнату или кабинет. Устройство имеет серо-черный цвет с матовым покрытием, которое не собирает отпечатки пальцев.

Размеры модели составляют 295×70,4×78,7 мм и позволяют разместить систему на любом мониторе, телевизоре, столе или столешнице без особых проблем. Вес камеры составляет 555 граммов, а корпус ощущается прочно и надежно.





Передняя панель AVerMedia Mingle Bar PA511D оснащена объективом камеры с механической шторкой приватности. Это физическая защита, а значит камера точно не будет вести съемку, когда вы этого не хотите. Рядом с объективом расположены светодиод и микрофоны.

По бокам видим динамики и надпись AVerMedia справа.

На верхней панели находятся вентиляционные отверстия для отвода тепла. Устройство слегка нагревается во время работы, особенно при длительных видеоконференциях в 4K, но это нормально и не влияет на его функционирование. Также видим физическую кнопку выключения/включения.

Задняя панель видео конференц-камеры имеет порт USB-C для подключения к компьютеру, HDMI для вывода изображения на внешний монитор, USB-A для периферии, RJ45 для проводного интернета, 3.5 мм аудиовход и DC-порт для питания.

Снизу подставки видим основную информацию об устройстве, прорезиненную поверхность и четыре ножки для установки на стол, телевизор или монитор, а также крепление на штатив (резьба ¼»).

Конструктивно устройство продуманное, а главное компактное. Зажим для монитора прочный и надежно фиксирует камеру на экране любой толщины.

Качество изображения и автокадрирование

Видео конференц-камера AVerMedia Mingle Bar PA511D оснащена 8-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS. Максимальное разрешение составляет 3840×2160 пикселей при 30 кадрах в секунду. Также есть поддержка 1080p при 60 кадрах в секунду, что дает более плавную картинку, хотя и с меньшей детализацией.

Имеющееся поле обзора в 124 градуса это действительно широкий угол, поэтому для малых конференц-залов, где стол стоит близко к экрану, это идеальный вариант. Даже если в кадре 5-6 человек, камера захватит всех без проблем.





Также есть крутая функция AI Auto Framing. Камера автоматически обнаруживает людей в кадре и настраивает композицию так, чтобы все участники были в центре внимания.

В камере есть поддержка HDR, а это помогает сбалансировать экспозицию в контрастных условиях. Например, если за спиной участника конференции яркое окно, HDR поможет сохранить детали как в темных, так и в светлых участках кадра.

Также говорят, что есть технология 3D Noise Reduction для уменьшения цифрового шума в условиях низкой освещенности. То есть картинка остается чистой даже в слабо освещенных помещениях, что очень важно для офисов с ограниченным естественным светом.

Завезли и четырехкратный цифровой зум, а качество при увеличении остается приемлемым, хотя, конечно, до оптического зума это и близко не дотягивает.





Аудиосистема AVerMedia Mingle Bar PA511D

AVerMedia Mingle Bar PA511D оснащен двумя всенаправленными микрофонами с радиусом охвата до 4 метров и динамиком мощностью 5 Вт с усилением низких частот.

У микрофонов есть куча полезных технологий: AI-шумоподавление, формирование луча (beamforming), эхокомпенсация и адаптивная технология дальнего поля. Это все звучит сложно, но на практике означает, что все участники разговора слышат и видят все хорошо даже в шумном офисе. Или если вы сидите от камеры условно далеко.





Также есть шумоподавление, которое вырезает фоновые звуки, такие как щелчок клавиатуры, шум кондиционера или разговоры за стеной, оставляя только голос.

Заявлено, что динамик имеет усиление басов, но фактически он просто нормальный и приятный, а главное громкий, звук. Разработчик говорит, что имеющейся громкости 5 Вт достаточно для помещений площадью до 15-20 кв. м.





Подключение, ПО и настройка

Один из главных козырей AVerMedia Mingle Bar PA511D является возможность подключения по одному кабелю. То есть вы подключаете один USB-C кабель от устройства к ноутбуку, и через него передается видео, аудио, сетевой сигнал и вывод изображения на внешний монитор через HDMI.

Но здесь есть важный нюанс. Для полноценной работы док-станции ваш ноутбук должен поддерживать DisplayPort Alt Mode через USB-C. Не все модели на рынке имеют эту функцию, особенно старые или бюджетные устройства. Но в большинстве случаев это достаточно распространенная возможность, поэтому, скорее всего, она есть на вашем ноутбуке, особенно если он относительно новый.

Кроме того, обязательно нужно подключать внешний блок питания 12V/1.5A. Мощности стандартного USB-порта просто не хватает для одновременной работы 4K-камеры, динамика и всех дополнительных функций.





Настройка после подключения базовая и не требует особых знаний, а вот с фирменным ПО есть нюансы, о которых расскажу дальше.

После первого подключения операционная система без проблем распознает AVerMedia Mingle Bar PA511D как камеру, динамик и микрофон. Можно сразу запускать Zoom, Teams или любую другую программу для видеосвязи.





Если же нужен доступ к дополнительным функциям, то придется установить фирменное приложение AVerMedia Connect. Оно доступно для Windows и macOS и позволяет настраивать различные параметры изображения и копаться в ее функциях.

Правда, для установки ПО и обновления видео конференц-камеры нужно пройти определенный набор действий. Для этого переходим на страницу устройства с официального сайта AVerMedia, спускаемся вниз и находим пункт с загрузкой ПО. Сначала загружаем утилиту обновления в разделе Connect (Win) или Connect (Mac) в зависимости от вашей системы. Устанавливаем утилиту и обновляем ПО камеры. Далее переходим в раздел Firmware (Win) или Firmware (Mac) и уже загружаем непосредственно саму программу AVerMedia Connect.

Напоминаю, что это делать не обязательно, так как эта видео конференц-камера уже работает со всеми известными видеосервисами из коробки, но теоретически все же желательно обновить ее ПО. И если вы хотите посмотреть все ее возможности, то придется это все описанное выше сделать.





Интерфейс AVerMedia Connect простой и не идеальный, так как иногда приходится покопаться в меню, чтобы найти нужную опцию. С другой стороны, после первоначальной настройки заходить в приложение почти не нужно, все основные функции работают в автоматическом режиме.

AVerMedia Mingle Bar PA511D сертифицирован для Zoom и Barco ClickShare Conference. Также он работает с Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex и многими другими платформами без проблем.

Опыт пользования AVerMedia Mingle Bar PA511D

Общие впечатления от этой конференц-камеры приятные. Она относительно небольшая, как для устройства все в одном, она легко и просто подключается, но это при условии, если вам не нужно устанавливать фирменное ПО и обновления. Здесь уже работникам офиса надо будет звать сисадмина, или какого-то «парня, который разбирается».





Если же этого не нужно, то подключение реально занимает буквально несколько минут: подключили кабели к ноутбуку или ПК, установили на монитор или телевизор, или под ними, запустить Zoom и готово.

Качество изображения адекватное, а на моем видеотесте вы увидите какая картинка у камеры в плохих условиях освещения и какой звук голоса она дает. И автокадрирование работает адекватно.

Есть, конечно, нюансы. Обязательное внешнее питание немного напрягает, особенно если розетки далеко от рабочего места. В каждом офисе их может быть полно, или, наоборот очень мало. Ну и программное обеспечение могло бы быть интуитивнее и новее. Судя по файлу ПО на официальном сайте, его не обновляли с 2024 года. Хотя для корпоративного сегмента это суперновая штука.

Однако в целом это мелочи на фоне того, что система справляется со своей основной задачей, дает качественную видеосвязь, легко подключается и имеет адекватный звук.

Цена и конкуренты

AVerMedia Mingle Bar PA511D продается по цене от 27 000 гривен. Это не самое дешевое решение на рынке, но если смотреть на функционал и качество, то цена вполне адекватная как для корпоративного сегмента. Однако, конечно, это большие деньги.

Главными конкурентами на рынке являются модели Poly Studio R30 USB Video Bar с ценником почти 30 000 гривен, и Logitech MeetUp. Оба устройства также снимают в 4K при 30 кадрах в секунду и имеют схожее поле обзора около 120 градусов.

7.7 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Лаконичный дизайн, компактные размеры, удобные варианты монтажа. Камера 8 Сенсор Sony STARVIS 4K, широкое поле обзора 124 градуса, эффективный AI Auto Framing. Функции 8 Автокадрирование, шумоподавление, beamforming. Цена 7 Цена высокая, но это такой сегмент, да и конкуренты здесь не отстают. Звук 8 Качественные микрофоны с радиусом охвата 4 м, эффективное AI-шумоподавление. Динамик 5 Вт. Комплектация 7 Есть все необходимое для начала работы.