Обзор дополнения Gran Turismo 7: Power Pack

После трех лет бесплатных обновлений с десятками новых автомобилей Gran Turismo 7 впервые получает свое первое платное дополнение. И как это часто бывает с Polyphony Digital, Power Pack оказывается не просто набором новых ивентов или автомобилей, а чем-то гораздо более странным, амбициозным и специфическим. Это DLC не пытается заигрывать с широкой аудиторией, потому что адресовано тем, кто до сих пор регулярно возвращается в GT7 ради чистого процесса вождения. Power Pack хочет вернуть игрока к сути серии с её сложными, честными и требовательными гонками. Здесь результат определяют техника, постоянство и точность, которые нарабатываются на протяжении десятков часов тренировок. Каким получилось новое дополнение и есть ли в нем смысл вы узнаете из этого обзора.

Gran Turismo 7 – Power Pack 999 грн. Плюсы: Дополнение развивает сущность Gran Turismo с медитативными гонками; обязательность этапов практики и квалификации позволяют глубоко погрузиться в мир настоящих гонок; гонки в 20 категориях автомобилей предлагают огромное разнообразие; искусственный интеллект Sophy 3.0 создает напряженные битвы с соперниками. Минусы: Соревнования формата Power Pack доступны только в оффлайне; высокая цена; для доступа к Power Pack нужно завершить Menu Book №9 8 /10 Оценка

Gran Turismo 7 сегодня

За три года игра получила десятки щедрых обновлений: от мелких улучшений и исправлений до регулярных обновлений автопарка, иногда новых трасс, и даже полноценной поддержки PlayStation VR2, которая сделала GT7 одним из лучших VR-опытов в жанре. И все это без единой копейки от игроков.

Перед релизом Gran Turismo 7: Power Pack также вышел большой бесплатный патч Spec III с новыми авто, двумя трассами и мелкими изменениями баланса. Уместно упомянуть и о Data Logger — инструмент для просмотра полных телеметрических данных во время повтора заезда. Штука для фанатов симрейсинга, но она четко показывает: Polyphony продолжает двигаться в сторону глубины, даже если это нужно не всем.

Дополнение Gran Turismo 7: Power Pack — первый случай, когда студия предлагает что-то платное. И да, логично, что ожидания к нему другие.

Другой взгляд на соревнования

Дополнение Gran Turismo 7: Power Pack открывается не через стандартные меню, а из нового раздела, который можно найти, зайдя на большую трехмачтовую шхуну в гавани главного интерфейса. Внутри есть отдельное пространство, полностью посвященное структурированным гоночным уикендам. Это не просто очередной список ивентов, а набор из 50 гонок, построенных как реальный чемпионат.

Gran Turismo 7: Power Pack — это не еще один набор гоночных событий. Это 50 уникальных, курируемых заездов, которые напоминают старые лицензионные соревнования. Все события разбиты на шесть соревнований, оформленных как стилизованная гоночная транспортная схема. Каждый чемпионат имеет тему: американский маслкар, японские спорткары 90-х, раллийная классика, исторические спортпрототипы и тому подобное.

В отличие от основной игры, здесь вы не используете свой гараж. Для каждой гонки есть три заранее настроенные машины — легкая, средняя и сложная по уровню контроля. Они обозначены «перцами»:

0 перцев — базовый уровень

1 перец — сложнее

2 перца — максимально остро

Это своего рода система сложности, но поданная в фирменной, немного чудаковатой манере Polyphony.

Каждое событие начинается с практики. Сколько хочешь кругов — столько и едешь, знакомишься с трассой, изучаешь тормозные точки, привыкаешь к поведению авто. Свои машины из гаража брать нельзя. На выбор дается три варианта машин — основной и два послабее, но с бонусами к вознаграждению. Выбор неочевиден, и чаще всего именно тренировки помогают решить, на чем поехать.

После практики идет квалификация. Это ограниченное время, в течение которого нужно выбить как можно лучший результат. И здесь тоже есть нюанс: на трассе остается трафик, а это значит, что более медленные соперники могут испортить идеальный круг, заставляя подстраиваться под их траекторию.

И только после этого стартует собственно гонка. Многие из них существенно длиннее стандартных соревнований в базовой GT7, а с учетом времени на тренировки и отборы каждый ивент становится почти маленьким чемпионатом. Поэтому ошибка на финальном круге ощущается больнее — на кону значительно больше, чем обычная гонка на 3-4 минуты, которую можно просто перезапустить.

Истинная сущность Gran Turismo

Gran Turismo 7: Power Pack, как и сама игра, пытается воссоздать правдивый опыт вождения, приблизив формат соревнований к реальным настолько, насколько это возможно в формате видеоигры. И конечно же во время самой гонки это стремление к аутентичности никуда не исчезает: никаких перемоток времени назад, никаких легкомысленных комментариев, никакой музыки во время заезда (саундтрек звучит только в повторах). Только вы, машина и трасса.

От круга к кругу ты видишь, как растет твоя стабильность, как легко находишь оптимальные точки, как начинаешь чувствовать авто интуитивно. В таких условиях становится понятно, насколько GT7 остается одним из лучших гоночных симуляторов на рынке.

Секретные заезды на выносливость — главный сюрприз для фанатов.

Одной из самых интересных частей Gran Turismo 7: Power Pack являются скрытые марафоны. Когда вы завершаете все основные гонки конкретного маршрута, появляется секретное событие, содержащее в себе:

6 часов Фудзи

8 часов Спа

24 часа Ле-Мана

24 часа Нюрбургринга

И все это без B-Spec, то есть ездить придется самостоятельно.

Конечно, без определенной помощи Polyphony большинство не столь преданных автоспорту геймеров не смогли бы пройти эти этапы, а потому разработчики добавили полезную систему сохранения: можно просто поставить игру на паузу, закрыть ее через меню PS5 и затем продолжить с того же круга.

Соперники, которые перестают быть статистами

Отдельно стоит упомянуть обновленную модель ИИ виртуальных гонщиков, которую назвали Sophy 3.0. Если раньше соперники иногда казались слишком вежливыми или шаблонными, то теперь все иначе. Искусственный интеллект стал агрессивнее, последовательнее и очевидно умнее. Ситуации, когда вся борьба идет с одним конкурентом в течение нескольких кругов, стали привычным явлением и это прекрасно добавляет драматизма.

Первое место в офлайне теперь реже дается по инерции. Приходится рисковать, ловить открытие возможностей обгона и опережать буквально на несколько долей секунды. Таким образом офлайн-заезды стали куда больше напоминать знаменитые онлайн-заезды с реальными игроками.

Добрый жест или хитрый бонус?

Вместе со всем содержимым Gran Turismo 7: Power Pack дарит еще и 5 миллионов внутриигровых кредитов. Это, с одной стороны, выглядит как способ поддержать цену DLC, которая на фоне трёхлетней бесплатной щедрости может показаться высокой. С другой — если посмотреть на PSN Store, сама покупка такого количества кредитов стоит почти столько же, сколько и всё дополнение. Получается, что автоспортивная часть будто идёт в подарок.

Polyphony явно понимает чувствительность этого вопроса, но такой подход действительно делает цену более понятной и менее болезненной.