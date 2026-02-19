Обзор кулера COOLMOON GT600: народная попытка выйти за рамки "бюджетника"

Сегмент доступных башенных кулеров не такой уж и скучный: производители соревнуются не только за градусы, но и за подсветку, дизайн и цифры в характеристиках. И COOLMOON GT600 как раз из этой породы. Однобашенный радиатор с шестью тепловыми трубками, 120-мм вентилятор до 2000 об/мин, заявленный TDP до 190 Вт и ARGB-подсветка. Такой набор звучит амбициозно для своего класса. Выясним чего он стоит в нашем редакционном обзоре.

Технические характеристики COOLMOON GT600

Параметр Характеристика Тип охлаждения Активный назначение Для процессора Конструкция Баштовая Количество вентиляторов 1 шт. К-во медных трубок 6 шт. Питание и тип коннектора 4pin + 3pin Напряжение питания 12 В Регулировка оборотов Авто (PWM) Тип подшипника Гидравлический Частота оборотов 800-2000 об/мин Уровень шума 10-23 дБ Воздушный поток 72,15 CFM Максимальный TDP 190 Вт Ресурс работы 60 000 часов Материал радиатора Алюминий + медь Подсветка ARGB Цвет Белый Сокет AM4, AM5, 1150, 1155, 1156, 1151, 1200, 1700, 1851 Габариты 120 × 75 × 153 мм Высота охлаждения 153 мм Вес (нетто) 0,9 кг

Тестовый стенд

Для оценки работы COOLMOON GT600 использовался знакомый нашему читателю тестовый стенд, который позволяет проверить кулер в реальных условиях нагрузки и увидеть его взаимодействие с современными компонентами.

Конфигурация системы:





Комплектация и упаковка COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 поставляется с базовым, но грамотно организованным комплектом. Коробка черного цвета, однако внутри имеем белоснежную версию кулера. Сам он зафиксирован между двумя толстыми пенопластовыми вставками. Это минимизирует риск повреждения тепловых трубок и ребер во время транспортировки. Вентилятор уже установлен на радиаторе. На основании COOLMOON GT600 наклеена защитная пленка с предупреждением о необходимости снять ее перед установкой.

В комплекте COOLMOON GT600 идет универсальный бэкплейт для Intel черного цвета с оранжевыми фиксаторами, который совместим со всеми современными сокетами Intel (1150 / 1151 / 1151 v2 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 1851). Для AMD предусмотрены отдельные наборы креплений в прозрачных пакетах с маркировкой AM4 и AM5, что упрощает установку и идентификацию комплектующих.

Присутствует шприц с термопастой. Ее достаточно для одного-двух монтажей. Это не значит, что дополнительно покупать пасту для первой установки не нужно. Но для не «горячих» камушков на первое время подойдет.

В коробке COOLMOON GT600 также есть инструкция по монтажу с графическими схемами установки. Она дает базовое понимание последовательности действий тем, кто впервые пробует себя в роли мастера сборки ПК.

В целом комплект выглядит полным для стандартного монтажа: кулер, бэкплейт, крепления под обе платформы, термопаста и инструкция. Без лишних аксессуаров, но и без недостатка необходимых элементов.

Конструкция COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 Black — однобашенный процессорный кулер с шестью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Для своего класса это серьезная конфигурация, ведь большинство доступных решений ограничиваются четырьмя трубками. Увеличенное их количество напрямую влияет на способность быстрее отводить тепло от основания к радиаторному массиву.

Тепловые трубки проходят через алюминиевый радиатор с горизонтальными ребрами. Конструкция классическая: тепло передается от медного основания к трубкам, а далее равномерно распределяется по всей плоскости пластин. Это позволяет использовать весь объем радиатора, а не только его нижнюю часть.

Основание COOLMOON GT600 выполнено из меди и контактирует с теплораспределительной крышкой процессора. От качества этого контакта зависит первичная эффективность теплопередачи, поэтому именно основание определяет, насколько быстро кулер реагирует на температурные пики.

Вентилятор COOLMOON GT600 диаметром 120 мм подключается через 4-pin PWM. Скорость вращения регулируется автоматически в зависимости от температуры процессора, без необходимости в ручном контроле.

Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 2000 ±10% об/мин. Такой показатель позволяет кулеру работать как в тихом режиме при низкой нагрузке, так и в производительном — при высоких тепловых пиках.

Заявленный воздушный поток достигает приблизительно 72.15 CFM. Для однобашенной конструкции со 120-мм вентилятором это нормальный показатель, обеспечивающий достаточный обдув радиаторных пластин.





Уровень шума заявлен до 23 дБА. Это значит, что даже на высоких оборотах кулер не должен переходить в откровенно громкий режим, хотя полная бесшумность при 2000 об/мин физически невозможна. И мы в этом убедимся в процессе эксплуатации.

Тип подшипника вентилятора — гидравлический. Это компромиссное решение между долговечностью и стоимостью, которое используется в большинстве кулеров среднего сегмента.

Высота кулера составляет около 153 мм. Это важный параметр для совместимости с корпусами, особенно формата mid-tower с ограниченным внутренним пространством.

Установка и настройка COOLMOON GT600

Процесс установки COOLMOON GT600 Black типичный для современных башенных кулеров среднего класса и предполагает использование металлического бэкплейта для платформ Intel и комплектного монтажного набора для AMD. Такой подход обеспечивает стабильный прижим и равномерный контакт основания с теплораспределительной крышкой процессора.

Для платформ Intel необходимо установить комплектный бэкплейт. После этого монтируются стойки и прижимные планки, которые формируют основу для фиксации радиатора.

В нашем случае, на платформе AMD используется штатная задняя пластина материнской платы, но меняется верхний монтажный механизм. Это позволяет сохранить жесткость конструкции и упростить установку.





Перед финальным монтажом нужно нанести термопасту. Небольшая капля по центру теплораспределительной крышки является, по моему мнению, оптимальным способом для равномерного распределения под давлением радиатора.

Фиксация кулера осуществляется через центральную прижимную планку. Винты следует затягивать постепенно и симметрично, чтобы избежать перекоса. Чрезмерное усилие не требуется.

После механического монтажа вентилятор подключаем к 4-контактному разъему CPU_FAN. Благодаря PWM-управлению материнская плата автоматически регулирует обороты в зависимости от температуры процессора. Об имеющихся профилях и настройках в BIOS мы поговорим чуть позже.

ARGB-подсветка подключается отдельным 3-pin 5V кабелем. Важно использовать именно 5V-разъем адресной подсветки, а не 12V RGB, чтобы избежать повреждения светодиодов.





Цифровой дисплей температуры активируется автоматически после подачи питания и не требует установки программного обеспечения. Он отображает текущую температуру процессора в реальном времени. Точнее, должен был бы. Однако вероятнее всего он показывает температуру поверхности башни. Потому что только как-то так можно соотнести реальные цифры этого «мониторинга».

Контроль работы COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 не нуждается (читай: не имеет) стороннего программного обеспечения. Все параметры управления вентилятором и подсветкой реализуются аппаратно или через материнскую плату. Это означает, что единственный официальный способ настройки — BIOS.

Вентилятор подключается к 4-контактному разъему CPU_FAN. В BIOS можно выбрать автоматический профиль оборотов (Auto/PWM), регулирующий скорость в зависимости от температуры процессора, или задать ручную кривую оборотов, подбирая баланс между охлаждением и шумом.

Профили включают стандартные режимы: Silent, Standard, Performance/Full Speed. Silent ограничивает обороты на низких температурах, Performance позволяет вентилятору работать ближе к максимуму при повышенной тепловой нагрузке.

Для точной настройки можно задать несколько точек кривой оборотов: например, 20 % оборотов до 40 °C, 50 % — до 60 °C и 100 % — после 80 °C. Это позволяет максимально использовать запас кулера, не создавая лишнего шума в повседневной работе.

Дисплей температуры на COOLMOON GT600 работает независимо от BIOS. Подсветку ARGB можно синхронизировать через BIOS или материнскую плату с поддержкой адресной подсветки 5V.





При использовании ручных настроек вентилятор поднимается до пиковых оборотов только тогда, когда температура процессора превышает установленные пороги. Это уменьшает акустический фон в простое и обеспечивает эффективное охлаждение под нагрузкой.

Температуры и шум COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 позиционируется как кулер с TDP до 190 Вт, и это важная отправная точка для оценки его реальных возможностей. В практических условиях именно этот параметр определяет, с какими процессорами он способен работать без быстрого перехода в агрессивный режим оборотов вентилятора, который существенно повышает шум.

Шесть тепловых трубок и 120-мм вентилятор до 2000 об/мин — комбинация, которая позволяет кулеру эффективно справляться с рассеиванием тепла даже при длительных нагрузках. Такой набор технических элементов у доступных кулеров реже встречается, ведь чаще производители ограничиваются четырьмя трубками или более низкими максимальными оборотами.





Радиатор с плотным массивом алюминиевых волнообразных пластин в сочетании с сильным воздушным потоком создает условную «резервную мощность»: кулер не работает на пределе своих возможностей при стандартных рабочих сценариях, а имеет возможность поднять производительность при повышенной тепловой нагрузке.

COOLMOON GT600 может служить надежным решением для систем с процессорами среднего класса без агрессивного разгона. Для современных 6 и 8-ядерных CPU с энергопотреблением в пределах заявленного TDP кулер обеспечивает заметный отвод тепла: разница температур под нагрузкой и в idle не достигает экстремальных значений, которые характерны для бюджетных OEM-охладителей.

Впрочем, при использовании с высокотемпературными чипами или в случаях существенного разгона кулер входит в более высокие обороты, что повышает акустический фон. Это не недостаток конструкции, а скорее неизбежное следствие физических ограничений воздушного охлаждения такого размера.





Если сравнивать COOLMOON GT600 со стандартными боксовыми кулерами или малогабаритными бюджетными решениями, то он показывает заметно более низкие рабочие температуры процессора под нагрузкой, что позволяет держать частоты ближе к турбо-режимам без преждевременного троттлинга.

В играх COOLMOON GT600 показал себя уверенно. Во время пиковой компиляции шейдеров в «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» был зафиксирован кратковременный скачок температуры до 76 °C. В обычном игровом режиме, в течение 2-3-часовых сессий, температура процессора держалась в пределах 53-55 °C без резких колебаний.

Важно помнить: реальная эффективность кулера всегда зависит не только от него самого, но и от окружающей среды, конфигурации корпуса, температуры воздуха и расположения источников тепла. COOLMOON GT600 в своей категории не создает чего-то прорывного, но и не испытывает значительных трудностей со стабилизацией температур в рабочем режиме.

Акустика, ARGB и цифровой дисплей COOLMOON GT600

В модели Coolmoon GT600 производитель делает акцент не только на теплоотводе, но и на визуальной и акустической компоненте. Потому что пользователь ожидает не просто «железа», а комплексного решения: тихого, эффективного и в то же время визуально привлекательного.





В повседневных сценариях (офисная работа, браузинг, мультимедиа) вентилятор не выходит на пиковые обороты. Система не создает агрессивного шумового фона в idle-режиме. Регулировка происходит автоматически, без рывков.

Под нагрузкой, когда температура процессора возрастает, вентилятор переходит в более высокие обороты. Акустически это ощутимо, но ожидаемо для воздушного кулера такого класса. Тут важно понимать, что COOLMOON GT600 не позиционируется как ультратихий low-RPM кулер, а как производительное решение с запасом мощности.

Конструкция вентилятора предусматривает оптимизированную форму лопастей для создания достаточного статического давления. Чем плотнее расположены пластины, тем труднее протолкнуть воздух, поэтому эффективность зависит не только от оборотов, но и от геометрии крыльчатки.





Подсветка реализована как в вентиляторе, так и в верхней части кулера, что добавляет объема световому эффекту. При правильной настройке цветов COOLMOON GT600 может выглядеть как центральный визуальный элемент в стеклянном корпусе с боковой панелью.

Самая заметная особенность модели COOLMOON GT600 — цифровой дисплей в верхней части. Но как мы убедились в практической плоскости, это просто декоративный элемент, а не функциональный индикатор.

Опыт пользования COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 пытается совместить классическую башенную конструкцию с современными элементами вроде ARGB и цифрового индикатора температуры. Формально он не претендует на статус флагманского решения, но и не выглядит как бюджетная заглушка для процессора.

На нашем тестовом стенде Coolmoon GT600 удерживает Ryzen 5 7500X3D в пределах комфортных температур. Для сравнения, MSI MAG CORELIQUID A15 360 показывает чуть более низкие значения под той же нагрузкой.

Официальный TDP 7500X3D — 65 Вт, поэтому под стандартными нагрузками башенный кулер спокойно справляется с охлаждением. COOLMOON GT600 с запасом до 190 Вт обеспечивает достаточный запас для повседневной работы и игр. СРО для этого процессора не обязательна.

В легких задачах (офис, браузер, видео) температура CPU колеблется около 45-50 °C, шум почти незаметен. При средней нагрузке (игры, мультимедиа) COOLMOON GT600 удерживает около 53-55 °C, A15 360 демонстрирует примерно на 5-7 °C более низкую температуру благодаря трем вентиляторам и насосу.

Во время стресс-тестов COOLMOON GT600 стабилизирует температуру ~75-78 °C. A15 360 показывает 67-70 °C. Разница в пиковых температурах не критичная для повседневного использования, но СВО немного эффективнее для длительных пиковых нагрузок.

Немаловажно и то, что модель поддерживает актуальные платформы, включая LGA 1851 и AM5. Это автоматически повышает ее практическую ценность для новых сборок и апгрейдов.

Сценарий Coolmoon GT600 Black MSI MAG CORELIQUID A15 360 Idle / легкие задачи около ~25-28 дБА (измерялся на расстоянии ~30 см) — тихо около ~28-31 дБА — немного громче из-за насоса и вентиляторов Средняя нагрузка (игры/офис+в видео) около ~32-36 дБА — шум кулера слышен, но не раздражает около ~35-39 дБА — вентиляторы AIO работают интенсивнее Высокая нагрузка (стресс-тесты/рендер) ~39-40 дБА на максимальных оборотах — заметно, равномерный шум ~42-47 дБА — немного громче среднего режима, но охлаждение работает эффективнее и шум распределяется между тремя вентиляторами + насосом

Сильная сторона COOLMOON GT600 — визуальная часть. С другой стороны, по габаритам и конструкции он не является компактным решением для малых корпусов. Это типичный компромисс для производительных воздушных кулеров.

Сценарий нагрузки Coolmoon GT600 MSI MAG CORELIQUID A15 360 Idle / простая система ~40–50 °C ~38–44 °C Легкие задачи (офис, браузер, видео 1080p) ~45–50 °C ~42–47 °C Средняя нагрузка (игры, мультимедиа) ~60–65 °C ~55–60 °C Высокая нагрузка (стресс-тест, Prime95, Cinebench) ~75–78 °C ~67–70 °C Пиковые нагрузки (длительные рендеры / синтетика) ~78 °C ~68–71°C

Акустически модель ведет себя прогнозируемо: в простое имеем умеренный уровень шума благодаря PWM-регулировке, под нагрузкой уже рост оборотов и, соответственно, слышен воздушный поток. В рамках класса это нормальное поведение, без претензий на ультратихий режим.

COOLMOON GT600 не ориентирован на энтузиастов экстремального разгона или владельцев топовых процессоров с очень высоким реальным потреблением энергии. Для таких сценариев целесообразнее смотреть в сторону двухбашенных кулеров или жидкостных систем. Но в рамках своего класса GT600 работает именно так, как от него ожидаешь.

С точки зрения баланса цены, функциональности и оснащения это продукт, который закрывает запрос на современный вид без переплаты за бренд или избыточную конструкцию. Он не совершает революции в сегменте, но предлагает полный набор характеристик, которые сейчас считаются актуальными.

Цена и конкуренты

Coolmoon GT600 стартует от 1 249 гривен, что ставит его в средний ценовой сегмент башенных кулеров с ARGB. На фоне конкурентов он выглядит привлекательно: более дорогие модели, как ARCTIC Freezer 36 A-RGB или ID-COOLING Frozn A410 SE, предлагают два вентилятора или больший TDP, но ощутимо бьют по кошельку. Бюджетные варианты, например QUBE ST-6U3-ST ARGB White или Zalman CNPS9X Optima 2. Они дешевле, но ограничены по TDP и производительности, а их один вентилятор и тонкие тепловые трубки не всегда справляются с современными CPU среднего класса.

ID-COOLING Frozn A410 ARGB немного мощнее в воздушном потоке (78 CFM), но при этом шумнее и дороже. be quiet! Pure Rock 3 Black — компактнее и тише, но слабее в теплоотводе, особенно если поднять нагрузку до пиковых значений Ryzen 5 7500X3D.

Как по мне, COOLMOON GT600 — адекватный вариант для тех, кто хочет более чем базовое охлаждение, с приятным внешним видом и простым монтажом, не переплачивая за бренд или второй вентилятор. По сравнению с конкурентами, он ощущается сбалансированным решением для среднего класса процессоров.

8.3 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Современная башенная конструкция с ARGB-подсветкой; аккуратное подключение 4-pin PWM и 3-pin 5V без лишних кабелей; удобный универсальный монтаж. Производительность 9 Шесть тепловых трубок, воздушный поток до 72,15 CFM и диапазон 800-2000 об/мин обеспечивают уверенное охлаждение процессора без троттлинга. Цена 8 Сбалансированное предложение в своем сегменте, хотя в классе есть более простые и доступные альтернативы.