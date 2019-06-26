Обзор монитора ASUS MX34VQ





Большинство ультрашироких мониторов больших диагоналей позиционируются как игровые модели – действительно, играть на таком экране очень удобно. Однако соотношение сторон 21:9 так же хорошо подходит и для просмотра кинофильмов, поэтому универсальные модели с такими пропорциями экрана тоже начинают появляться. Одной из них и является представитель «дизайнерской» линейки ASUS – 34-дюймовый Designo Curve MX34VQ.

Дизайн

Внешне ASUS MX34VQ очень похож на предыдущие модели в линейке Designo MX – безрамочный дизайн, серебристая полоска из пластика «под металл» под экраном, жесткая ножка с круглой подставкой… Правда, это теперь не простое металлическое кольцо, как раньше, а полноценная «база», с прозрачной поверхностью и диском беспроводной зарядки по стандарту Qi в центре (мощностью 5 Вт). Стоит положить на него телефон, и он сразу начнет заряжаться, о чем сообщит медленная пульсация бирюзового света по внутренней окружности подставки (при желании ее можно отключить в настройках).

Как и у других безрамочных мониторов, у ASUS MX34VQ «окантовка» экрана на самом деле есть, просто она скрыта под защитным стеклом и в выключенном состоянии оказывается незаметна – создается впечатление, что экран обрамляет только тонкая линия боковой грани. После включения же становится заметно, что рамка тут есть, причем довольно широкая – вместе с боковой гранью получается 8,5 мм.

Ножка у этого монитора жесткая, фиксированной длины, позволяет лишь наклонять экран (в пределах +5..-15 градусов). Возможность настенного монтажа отсутствует, ножка несъемная. Экран расположен довольно высоко (нижняя граница на высоте 11,5 см от столешницы, верхняя – 45,5 см). Все разъемы сосредоточены в нише под точкой крепления ножки к дисплею, которая прикрывается декоративной крышкой, маскирующей подключенные кабели. Из видеовходов тут есть целых три порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2a, также имеется мини-джек для подключения гарнитуры; USB-концентратор отсутствует.

На нижней грани расположены стереодинамики Harman\Kardon по 8 Вт каждый. Как для встроенной акустики, звучат они весьма хорошо, с приличным запасом громкости и определенной долей басов.

Меню

Для управления монитором используется джойстик, расположенный на нижней грани по центру, под логотипом ASUS, и две аппаратные кнопки по бокам от него.

В главном меню первым пунктом идет фирменный набор видеорежимов Splendid (Стандартный, sRGB, Пейзажный и т.д.), за ним – «фильтр синего света». В разделе «Цвет» собраны основные настройки изображения – яркость, контраст, насыщенность, цветовая температура. Другие параметры, вроде овердрайва, динамической контрастности или четкости, собраны в меню «Изображение».

В разделе «Звук» можно отрегулировать громкость встроенных динамиков, задействовать один из «аудиорежимов» или вручную настроить звучание с помощью 8-полосного эквалайзера. «Настройка PIP/PBP» позволяет включить одновременное отображение двух видеосигналов (а также выбрать их источники и настроить положение и размер окон), в «Выборе видеовхода» можно вручную переключиться на любой из четырех доступных входов, а в «Настройке системы» сгруппированы все прочие параметры (включение экономичного режима, поведение беспроводной зарядки, настройка меню, информация о видеорежиме и т.д.).

В работе

В ASUS MX34VQ используется 34-дюймовая VA-панель производства Samsung (LTM340YP03). Это 8-битная панель с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 точек (плотность пикселей составляет ~110 PPI, размер точки – 0,2316 мм; эти характеристики примерно соответствуют 20-дюймовому дисплею с Full HD разрешением).

Экран у MX34VQ изогнутый, радиус кривизны 1800R (1,8 метра). Это довольно заметный изгиб, и при взгляде сбоку он моментально бросается в глаза. Однако при обычном расположении пользователя за монитором этот факт нисколько не смущает, наоборот – при такой диагонали плоский экран субъективно казался бы «выпуклым», поскольку края изображения отстояли бы заметно дальше от глаз, чем центральная часть (плюс взгляд падал бы на них под довольно острым углом). В итоге картинка на этом мониторе не выглядит искаженной, а при просмотре фильмов или во время игровых сеансов дополнительно создается эффект «погружения» в происходящее на экране.

У дисплея полуматовое покрытие, оно устраняет нежелательные отражения при прямом взгляде на экран и постепенно становится все более глянцевым при отклонении в сторону. При этом кристаллический эффект, характерный для полностью матовых моделей, у него минимальный – это видно на макроснимке (на нем же заметна форма пикселей, характерная для VA-панели).

Максимальная частота обновления экрана – 100 Гц, монитор поддерживает технологию адаптивного изменения частоты FreeSync (действует в диапазоне 48-100 Гц). Время отклика традиционное для VA-матриц, 4 мс (GtG). Судя по всему, это значение для уже разогнанной панели – как и у других моделей ASUS, у этого монитора имеется возможность овердрайва матрицы, которая в настройках называется TraceFree – у нее может быть 5 разных степеней разгона плюс возможность полного ее отключения. Минимальные артефакты в виде шлейфов за движущимися объектами появляются уже на самом первом уровне овердрайва, однако вплоть до максимального они остаются вполне умеренными. Впрочем, учитывая, что даже без разгона смазы в динамике оказываются сравнительно небольшими, этот параметр можно спокойно вообще не использовать или же включать на одну из первых степеней.

Тест на время отклика, TraceFree = 00 (off), 40, 60, 80, 100:

Равномерность подсветки достаточно хорошая, особенно как для такой площади. В полной темноте на черном фоне можно увидеть, что левая часть экрана темнее, плюс есть незначительное светлое пятно в левом нижнем углу, однако в обычном режиме работы это никак не проявляется.

Glow-эффект у ASUS MX34VQ слабый, спасибо VA-матрице: при взгляде сверху с разных сторон на черном фоне появляется легкая фиолетовая засветка, однако она заметно меньше, чем у мониторов с IPS-панелями. Также отметим высокую контрастность, недостижимую у IPS-мониторов: у этой модели она оказалась на уровне 2000:1..2500:1 (в зависимости от яркости и видеорежима).

Углы обзора достаточно хорошие, хоть и не настолько, как у IPS-мониторов. При большом отклонении заметно снижаются яркость и контрастность, черный цвет ощутимо «сереет», а цвета становятся менее насыщенными.

Минимальная яркость составляет 35 кд/м², это достаточно мало как для десктопного монитора – при такой яркости за ним можно вполне комфортно работать почти в полной темноте. Максимальная яркость (среднее значение по измерениям в 35 точках экрана) – 245 кд/м², это стандартный показатель как для модели без поддержки HDR. Наиболее ярким участком оказался центр экрана, наименее – правый верхний угол; перепад между ними составил ~60 кд/м², это типичное значение как для монитора такой диагонали и позиционирования. «Карандашный» тест показывает отсутствие мерцания подсветки на всем диапазоне яркости, включая минимальную – в этом мониторе для регулировки яркости не используется ШИМ, что положительно оценят пользователи с чувствительными к мерцанию глазами.

В настройках монитора есть «фильтр синего света» — с его помощью можно уменьшить долю синего цвета в подсветке, это сделает изображение более теплым и комфортным, в частности, для длительного чтения текста на белом фоне. На «нулевом» уровне фильтр отключен, в этом случае цветовая температура находится на стандартном уровне 6500K (чуть выше в темных областях и чуть ниже – в светлых). Каждый новый уровень понижает ее в среднем на 100-200K, на последнем дополнительно заметно ограничивается яркость – до 80 кд/м², без возможности ее регулирования (на предыдущих уровнях регулировка яркости доступна).

Цветовой охват примерно соответствует пространству sRGB (точнее, покрывает его полностью с незначительным «перебором» в красной и зеленой областях) во всех видеорежимах Splendid – расширенного или, наоборот, ограниченного охвата в настройках не предусмотрено. Также отсутствуют регулировки гаммы, которая во всех случаях оказывается заниженной – до 1,9-1,95, в зависимости от режима; это дает чуть более блеклое изображение, чем оно должно быть. Цветовую температуру, как и в большинстве других мультимедийных моделей, мы бы рекомендовали устанавливать в значение «теплая» — в этом случае ее значение будет близко к стандартным 6500K; «обычная» и тем более «холодная» дают слишком высокий уровень этого параметра, что приводит к появлению отчетливого голубого оттенка у изображения. В целом, качество изображения оказывается более чем достаточным для домашнего применения, мы бы рекомендовали использовать видеорежим sRGB как дающий наиболее аутентичную картинку, или же переключиться в Standard с «теплым» цветовым режимом, если вам понадобится внести дополнительные ручные регулировки изображения.