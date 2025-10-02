Обзор Motorola G86 5G: смартфон, который умеет удивлять

Motorola давно занимает свою нишу и стабильно выпускает смартфоны для тех, кому важен комфорт за вменяемые деньги. Motorola G86 5G именно из этой серии: в нем есть чип Dimensity 7300, AMOLED-экран с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5200 мАч и трехкамерный блок, где одна линза явно «для количества». В нашем редакционном обзоре узнаем, имеет ли он шансы отличиться среди других представителей среднего класса, или просто останется в длинном списке моделей на маркетплейсах.

Motorola G86 5G 11 499 грн. Плюсы: Яркий 120 Гц AMOLED-дисплей; защита IP68/IP69; достаточно "живучая" батарея; долгоиграющие обновления системы в будущем; стильный дизайн. Купить в Elmir.ua Минусы: Фейк-линза вместо телефотомодуля; посредственное качество видеосъемки; проводная зарядка не самая быстрая; отсутствует беспроводная зарядка; прямая конкуренция с Power-версией. Купить в Elmir.ua 7.9 /10 Оценка

Технические характеристики Motorola G86 5G

Параметр Характеристика Экран AMOLED, 6.67 дюйма, 2712х1220 пикселей (20:9), 446 ppi, 120 Гц, пиковая яркость до 4500 нит, HDR10+, DC Dimming Материалы корпуса Пластик, экокожа и Corning Gorilla Glass 7i Защита IP68/IP69, MIL-STD-810H Процессор MediaTek Dimensity 7300 Графический ускоритель ARM Mali-G615 MC2 Операционная система Android 15 Память 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, microSD до 2 ТБ Основная камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширокоугольная камера 8 МП, f/2.2, 118˚ Фронтальная камера 32 МП, f/2.2 Запись видео До 4K@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, USB-C 2.0 Аккумулятор 5200 мАч, быстрая зарядка 30 Вт (зарядный блок не в комплекте) Габариты 161,21 х 74,74 х 7,87 мм Вес 185 граммов

Упаковка и комплектация Motorola G86 5G

Коробка компактная, плотный картон без лишних дизайнерских выкрутасов, напоминающий сдержанную европейскую практичность. Хотя мало кто сейчас рисует на коробке супергероев или выливает всю палитру Pantone, так что решение Motorola выглядит почти аскетичным, но в то же время вызывает ощущение серьезности.

При открытии нас уже традиционно встречает аккуратно вложенный смартфон в чехле-бампере, а на нижнем этаже — картонная упаковка. В ней лежит кабель USB-C—USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты и бумажные инструкции с гарантийным талоном. И с недавних пор специальная эко-маркировка энерегоэффективности.

Что касается дополнительных аксессуаров Motorola G86 5G, то здесь имеем eco-friendly чехол из переработанного пластика. Сам факт наличия чехла — приятная мелочь, особенно учитывая то, что некоторые бренды даже в премиум-сегменте не считают нужным добавить что-то подобное.

Наушников в комплекте не найдете. Для кого-то это минус, но, если честно, большинство пользователей уже давно сидят на TWS. А вот зарядный блок мог бы пригодиться. Однако его также нет.

Такой подход можно назвать «честным минимализмом». Пользователь получает телефон, зарядный кабель, чехол и иглу для SIM — базовый комплект. Для большинства пользователей этого хватит, а все остальное покупается уже по желанию.

Дизайн и эргономика Motorola G86 5G

Motorola G86 5G сразу дает понять: перед нами аппарат с собственным характером. Лицевая панель стандартная — равномерные рамки, врезанная в центре фронталка, никаких «челок» или странных экспериментов. И ни одного «экрана-водопада».

Корпус имеет сертификацию IP68 и даже IP69, что для «середняка» выглядит почти беспрецедентно. То есть, смартфон можно спокойно мочить под дождем, уронить в ванну или отправить в песочницу к ребенку. Это одно из тех решений, где Motorola решила дать больше, чем ожидает пользователь, и тем самым добавить ощущение надежности.

Толщина корпуса приятная — около 7,9 мм, и он вместил аккумулятор на 5200 мАч (или даже 6720 мАч в Power-версии). Вес не рекордный, но и не превращает телефон в «красный кирпич» в кармане. Его реально носить каждый день без дискомфорта, в отличие от некоторых «середняков-павербанков», которые напоминают портативные аккумуляторы с функцией звонков.

Расположение кнопок Motorola G86 5G вполне классическое. Клавиши громкости и питания удобно подпадают под палец, и нажатие четкое, с ощутимым кликом. Это мелочь, но именно такие мелочи делают опыт пользования приятным. А вот отсутствие выделенной клавиши для ассистента или режимов — кому-то может показаться минусом, но, честно говоря, лишних кнопок большинство пользователей не терпит.

Задняя панель не только красивая, но и практичная. Она маскирует отпечатки пальцев, что особенно ценно для тех, кто ненавидит постоянно протирать телефон. Блок камер немного выпирает, но с чехлом эта проблема исчезает полностью, и телефон лежит на поверхности ровно.

Motorola G86 5G доступен в четырех цветах, созданных совместно с Pantone: Cosmic Sky — темно-синий, напоминающий ночное небо, Spellbound — глубокий темно-серый для тех, кто любит сдержанность, Chrysanthemum — мягкий розовый для поклонников нежности, и Golden Cypress — теплый оливково-зеленый.

Эргономика тоже приятно удивила. Motorola G86 5G можно держать в руке без особых выкрутасов. Одноручный режим, конечно, актуален, но и без него вытянуть шторку сверху или быстро написать сообщение одной рукой вполне реально.

В Motorola G86 5G лоток сделан по-человечески: физически в него помещается одна nano-SIM + microSD, а вторая SIM-карта реализована через eSIM.

Металлической рамки здесь нет — это пластик, но качественный. Motorola не пытается маскировать этот факт, однако визуально корпус выглядит крепким. В руке он не кажется скользким, хотя чехол в комплекте добавляет уверенности, что телефон не решит самостоятельно съехать с дивана.

Стоит упомянуть и сертификацию MIL-STD-810H. Она означает, что телефон протестирован на устойчивость к падениям, вибрациям, пыли и перепадам температур. В реальной жизни не надо бросать его с третьего этажа для краш-теста, но уровень защиты от случайных происшествий здесь явно выше, чем у большинства конкурентов.

Дисплей Motorola G86 5G

Motorola решила не экономить на экране, и это, пожалуй, главная фишка G86 5G. Здесь стоит 6,67-дюймовая pOLED-матрица с разрешением 2712×1220 пикселей.

Частота обновления — 120 Гц. И это не тот случай, когда «до 120» означает, что смартфон живет своей жизнью и сам решает, когда поднять герцовку. Здесь она работает стабильно, без ощущения обмана. Прокрутка плавная, анимации выглядят естественно, и даже банальный скролл в Facebook превращается в нечто приятное.

Отдельная гордость Motorola — пиковая яркость, которая достигает до 4500 нит. Это, конечно, все лабораторные рекорды, но и в реальных условиях, под прямым солнцем, G86 5G действительно читается лучше, чем большинство конкурентов в этом сегменте.

Покрытие Gorilla Glass 7i — еще одна нетипичная вещь для среднего класса. Стекло может выдержать царапины от ключей или монет, и даже после нескольких дней активного использования телефон не выглядит, как будто его швыряли по асфальту. Для людей, которые привыкли носить смартфон без пленки, это будет хорошим бонусом.

Относительно черного цвета, pOLED в Motorola G86 5G показывает себя достойно. Контрастность высокая, глубина черного — действительно черная, а не темно-серая. Ночью, в темном помещении, это создает комфорт для глаз, хотя иногда кажется, что автоматическая регулировка яркости немного перегибает с затемнением и делает экран слишком тусклым. Это уже нюанс софта, а не матрицы.

Углы обзора у экрана хорошие, но не идеальные. Если смотреть под сильным наклоном, изображение немного зеленеет, что свойственно OLED-панелям. В обычном пользовании это почти незаметно.

Также стоит упомянуть о тактильных ощущениях от сенсора. Свайпы и жесты воспринимаются без лагов. У более бюджетных моделей иногда бывает задержка, которая раздражает при быстром наборе текста, но здесь таких проблем нет. В играх точность сенсора также не вызывает нареканий.

Звук и виброотклик Motorola G86 5G

Смартфоны среднего сегмента в последнее время все чаще получают хороший звук, и Motorola G86 5G не стал исключением. Здесь используется комбинация основного динамика снизу и дополнительного разговорного сверху, что позволяет создать более пространственное звучание. Не стоит ожидать басовой глубины, как у топовых моделей, но для просмотра видео, соцсетей и даже музыки «на фоне» его вполне достаточно. Громкости также хватает для комнаты, хотя на улице звук может немного теряться среди городского шума.

Если подключить наушники, ситуация становится интереснее: смартфон поддерживает Dolby Atmos, и даже на проводных или простых TWS можно услышать лучшую сцену и детализацию. Для среднего сегмента это уже приятный бонус, ведь конкуренты иногда экономят на таких фишках.

Максимальная громкость без заметных искажений сохраняется где-то до 80-85%. Разговорный динамик выполняет свою функцию хорошо: собеседника слышно отчетливо даже в шумных местах. Запас громкости довольно высокий, так что со звонками проблем не возникает.

Теперь о виброотклике. Здесь Motorola сделала шаг вперед по сравнению со старыми моделями G-серии. Он не ровня флагманским Taptic Engine от Apple или премиальным моторчикам у Xiaomi, но работает значительно приятнее, чем у многих конкурентов в этом же бюджете.

Вибро помогает в оповещениях: оно не слишком громкое и не дребезжит, но хорошо ощущается даже в кармане джинсов. Это удобно в условиях, когда звук приходится выключать, но нужна уверенность, что вы не пропустите звонок или сообщение. В более дешевых моделях иногда случается ситуация, когда вибро «теряется» — здесь такого нет.

Камеры Motorola G86 5G

Основная камера Motorola G86 5G на 50 МП с сенсором Sony LYTIA 600 — это не просто цифра на бумаге. Она обеспечивает четкие и детализированные снимки при хорошем освещении.

В дневное время снимки на Motorola G86 5G получаются насыщенными, с хорошей цветопередачей и достаточной детализацией. Но стоит отметить, что при слабом освещении или ночью камера начинает «смягчать» детали, появляется шум, а автофокус может работать не так быстро, как хотелось бы.

8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив — приятный бонус для любителей панорам и групповых снимков. Он позволяет охватить больше пространства, но стоит помнить, что качество снимков будет ниже, чем у основной камеры. В темноте снимки могут быть размытыми, а цвета менее насыщенными.

Фронтальная камера на 32 МП днем делает четкие снимки с хорошей детализацией и естественными цветами. Ночью ситуация похожа на основную камеру: появляется шум, а детализация снижается. Однако для соцсетей и видеозвонков ее возможностей вполне достаточно.

Что касается съемки, то Motorola G86 5G поддерживает запись в 4K при 30 кадрах в секунду. Видео получаются не плохие, а скорее посредственные. Стабилизация не всегда работает идеально, особенно при быстрых движениях. В темноте ситуация становится еще более драматичной.

Производительность, ПО и игры

Motorola G86 5G получил чип MediaTek Dimensity 7300 с восьмиядерным процессором, где максимальная тактовая частота достигает 2,5 ГГц. Для среднеценового смартфона это довольно неплохо: система работает плавно, приложения запускаются быстро, и с базовой многозадачностью проблем нет.

Восьмиядерная конфигурация позволяет одновременно держать несколько открытых приложений. Соцсети, браузер, YouTube и мессенджеры справляются без подвисаний.

Объем оперативной памяти 8 ГБ позволяет безболезненно переключаться между приложениями, а внутренние 256 ГБ памяти — это более чем достаточно для хранения фото, видео и большого количества игр. Для тех, кто любит загружать контент впрок, это хороший плюс.

Motorola G86 5G работает на чистом Android 15 с минимальным набором фирменных приложений. Это означает быстрый и понятный интерфейс без агрессивного закрытия фонового софта.

Графический процессор Mali-G615 MC2 не претендует на статус игрового монстра, но для мобильных игр его достаточно. Для коротких сессий во время транспорта или дома это вполне комфортно. При длительной нагрузке корпус прогревается, но не критично, а троттлинг проявляется лишь в наиболее требовательных играх. Температура не становится дискомфортной для рук, хотя при игре более часа можно ощутить тепло.

Программное обеспечение позволяет включать режим энергосбережения или настраивать производительность под задачи, что делает устройство более гибким. Однако стоит понимать, что это не заменяет аппаратную мощность: мощных игр на ультрах ждать не следует.

ПО и «железо» работают гармонично, без странностей и лагов, что делает устройство предсказуемым в повседневной жизни.

Автономность Motorola G86 5G

Автономность смартфона вполне соответствует современным стандартам среднего класса, и главное, что здесь нет сюрпризов. Аккумулятор на 5200 мАч позволяет смартфону прожить полный день активного использования без подзарядки.

В тесте PCMark Motorola G86 5G показал — 8 часов 55 минут. Яркость 100% и режим 120 Гц. Это означает, что за день просмотра роликов и серфинга в интернете он вряд ли попросит зарядку до вечера.

При менее интенсивном сценарии, когда пользователь ограничивается уведомлениями и звонками, аккумулятор может продержаться полтора-два дня. Здесь стоит отметить, что такие результаты — далеко не рекордные, но вполне приемлемые для смартфона с экранами около 6,7 дюйма и 120 Гц.

Motorola G86 5G поддерживает быструю зарядку 30 Вт. До 50% смартфон заряжается примерно за полчаса, а полный цикл занимает около 70 минут. Для среднего класса это очень неплохой показатель, и позволяет быстро «подпитать» смартфон перед выходом из дома.

В тесте нам «помог» старый знакомый павербанк — Baseus Elf Digital 20000mAh 65W.

Время зарядки (чч:мм) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:15 92% 25% 00:30 83% 49% 00:50 73% 76% 01:00 68% 89% 01:09 64% 100%

Беспроводная зарядка здесь отсутствует, как и обратная, так что использовать смартфон для подзарядки других устройств не получится. Это стандартное ограничение для модели среднего сегмента, которое стоит учитывать перед покупкой.

Режим энергосбережения позволяет ощутимо продлить автономность: он ограничивает фоновые процессы, снижает яркость экрана и немного «тормозит» анимации. В условиях критического заряда эта функция реально выручает.

Опыт пользования Motorola G86 5G

В руках Motorola G86 5G лежит удобно, не скользит, а матовое покрытие корпуса спасает от вечной борьбы с отпечатками пальцев. Дисплей добавляет приятной плавности во всем — от скролла ленты новостей до просмотра фото. На солнце он не самый яркий в классе, но текст остается читабельным, что уже хорошо.

С производительностью ситуация такая: для ежедневных дел процессора хватает с запасом. Мессенджеры, почта, браузер — все работает быстро, без нервов. Но когда доходит до тяжелых игр, приходится снижать настройки, чтобы не ловить фризы и держать бодрый фреймрейт. Зато аккумулятор радует — день активного пользования он вытягивает без проблем, а если не мучить его непрерывными видео и играми, то и на полтора дня хватает.

Камеры — честная середнячковая история. Основной модуль на 50 Мп радует днем: фото выглядят естественно и без лишних кислотных цветов (но есть опция агрессивной ИИ-обработки). Ультраширик тут для разнообразия, но качество заметно хуже. Селфи-камера без чудес, зато стабильная и ее хватит для соцсетей.

Программная часть Motorola G86 5G — один из самых приятных моментов. Здесь почти чистый Android, без тонны лишних приложений, и несколько полезных фишек от Motorola. Жесты вроде «потрясти — и включается фонарик» или «повернул в руке — и открылась камера» настолько удобны, что после них трудно возвращаться к другим смартфонам.

Цена и конкуренты

Motorola G86 5G сегодня можно найти в продаже по цене от 9967 гривен, и это ставит его в довольно интересную позицию среди среднебюджетных смартфонов. Если посмотреть на ценовые предложения рынка, то в среднем G86 держится в диапазоне 10-11,5 тысяч гривен, что выглядит адекватно с учетом набора возможностей.

Конкурентов у него более чем достаточно. Конкурентов у него более чем достаточно. Главным из них является Moto G86 Power (от 10 980 гривен). Если пользователь готов немного переплатить за больший объём оперативной памяти и значительно более ёмкий аккумулятор.

Близкий по духу — Poco X7 (от 9379 гривен), который предлагает такую же комбинацию производительности и AMOLED-экрана Xiaomi Redmi Note 14 5G (от 8890 гривен) выглядит более доступным. В высшем сегменте уже встречается Samsung Galaxy A36 (от 12 299 гривен) — более дорогой, но с акцентом на фирменный Super AMOLED и фирменное ПО.

Если брать альтернативы в пределах бренда, то можно обратить внимание на Moto G75 5G (от 9199 гривен) — он проще, но дешевле, и все еще с 5G. А вот тем, кто хочет больше экспериментов в дизайне и быструю зарядку, стоит посмотреть на Realme 12 Pro (от 11 989 гривен).

В такой компании G86 чувствует себя уверенно: он не самый дешевый и не самый дорогой, но балансирует между автономностью, экраном и чистым Android, чем и привлекает свою аудиторию.

7.9 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Батарея на 5200 мАч уверенно выдерживает сутки активного использования и еще остается запас. Экран 8.5 Качественный, как для своего класса, AMOLED со 120 Гц. Дизайн, эргономика 8 Смартфон выглядит стильно, корпус надежный, хотя дополнительные граммы веса ощущаются в руке. Программное обеспечение 8 Чистый Android без мусора и обещанные четыре года обновлений выглядят убедительно. Производительность, тротл. 7 MediaTek Dimensity 7300 дает нужную скорость для ежедневных дел, но в тяжелых играх видны пределы возможностей. Камера 7 Главный сенсор с OIS делает качественные фото. Видеосъемка не является сильной стороной смартфона. Цена 9 За такую конфигурацию и баланс возможностей смартфон выглядит привлекательно.