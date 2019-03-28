Обзор накопителя WD Black SN750 500 ГБ: ставка на черное

NVMe-накопители активно теснят SATA-устройства, предлагая заметно более высокую производительность. С уменьшением разницы в цене между SSD обоих типов, скоростные устройства становятся привлекательной покупкой как для требовательных энтузиастов, так и для любителей поиграть. В начале нынешнего года компания Western Digital представила обновленную линейку накопителей WD Black SN750 NVMe, сделав определенные игровые акценты. Нет, в этот раз обошлось без RGB-светодиодов. Но, чем же тогда удивит этот «fueled by darkness»?

Линейка WD Black SN750 NVMe SSD

Первые M.2-накопители серии WD Black были представлены еще в 2017 году. Для SSD использовался базовый контроллер от Marvell и планарная флеш-память TLC, потому данные модели показывали весьма скромную производительность в своем классе. Остатки этих SSD все еще можно встретить в продаже, их легко распознать по текстолитовой основе синего цвета.

Производитель справедливо посчитал, что не стоит нивелировать заслуги почитаемой линейки с богатой историей, потому в 2018 были представлены NVME-накопители WD Black с принципиально улучшенными характеристиками. Мощный контроллер собственной разработки и 64-слойная 3D TLC с дополнительным DRAM-буфером вернули накопители WD Black в высшую лигу.

WD Black SN750 – третье поколение скоростных M.2-накопителей серии. Для обновленной линейки фактически используется уже знакомая аппаратная платформа с 3-ядерным контроллером c замысловатым обозначением SanDisk 20-82-007011 и те же и 64-слойные микросхемы 3D TLC BiCS3 собственного изготовления SanDisk/WD. Были предположения, что для новой серии производитель может использовать 96-слойные чипы, но очевидно мы увидим их уже в следующих продуктах WD.

250 ГБ 500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ Модель WDS250G3X0C WDS500G3X0C WDS100T3X0C WDS200T3X0C Контроллер SanDisk 20-82-007011 Флеш-память SanDisk 64-слойная 3D TLC (BiCS3) Форм-фактор, интерфейс M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 Объем DRAM-буфера 256 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ Последовательное чтение 3100 МБ/c 3470 МБ/c 3470 МБ/c 3400 МБ/c Последовательная запись 1600 МБ/c 2600 МБ/c 3000 МБ/c 2900 МБ/c Случайное чтение блоков 4К 220 000 IOPS 420 000 IOPS 515 000 IOPS 480 000 IOPS Случайная запись блоков 4К 180 000 IOPS 380 000 IOPS 560 000 IOPS 550 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 200 ТБ 300 ТБ 600 ТБ 1200 ТБ Срок гарантии производителя 5 лет

В рамках новой линейки производитель предлагает модели самых востребованных емкостей – 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Меньше уже не имеет смысла, а скоростные SSD еще большего объема все же пока остаются недешевой экзотикой. В свою очередь накопители WD Black SN750 NVME позиционируются как решение для требовательных игроков, то есть достаточно широкую аудиторию.

Фактических отличий от накопителей предыдущего поколения не так уж и много. Прежде всего, это новая прошивка, позволившая несколько повысить производительность. Например, для модели объемом 500 ГБ заявленные линейные трансферы увеличены с 3400/2500 МБ/с до 3470/2600 МБ/c, а производительность работы с 4К-блоками возросла с 410 000/330 000 IOPS до 420 000/ 380 000. Улучшения незначительные, но все же они есть.

Как мы уже отметили, в линейке WD Black SN750 появилась модель объемом 2 ТБ, чего не предлагала предыдущая серия WD Black.

Из приятных бонусов новых SSD – доступность модификаций со штатным охладителем, разработанным EKWB специально для WD Black SN750. Изящная алюминиевая платформа с увеличенной площадью рассеивания пригодится для отвода тепла от производительного контроллера. Судя по фото, теплораспределительная пластина будет закреплена и с обратной стороны печатной платы SSD. Стоит лишь отметить, что версии с радиатором будут доступны в объемах от 500 ГБ и выше. Для 250 ГБ такая опция не предусмотрена.

Еще одной особенностью WD Black SN750 становится доступный так называемый игровой режим (Gaming Mode), который можно включить в фирменном приложении SSD Dashboard. В этом случае накопитель переходит в состояние максимальной готовности, деактивируя режимы сохранения энергии. По замыслу разработчиков это позволит снизить даже минимальные задержки при переходе SSD из одного состояния в другое. Проверим, как это на практике сказывается на возможностях накопителя. На первый взгляд выглядит скорее как возможность лишний раз подчеркнуть позиционирование WD Black SN750 в качестве накопителей для игровых систем.

Модели WD Black SN750 получили хорошие гарантированные объемы записи. Параметр TBW зависит от емкости модели. Для 250/500 ГБ/1ТБ/2ТБ – это 200/300/600/1200 ТБ, соответственно. Для устройств на 3D TLC вполне убедительные значения. Кроме того, производитель предусматривает 5-летний срок гарантии.

WD Black SN750 500 ГБ (WDS500G3X0C)

К нам на тестирование попала версия на 500 ГБ без дополнительного радиатора. Накопитель предлагается в картонной коробке, оформленной в темных тонах – естественных для устройств линейки WD Black.

Внутри SSD дополнительно фиксируется в прозрачном защитном блистере-чехле. В комплекте только гарантийный талон.

WD Black SN750 имеет одностороннюю компоновку. Для накопителя используется черная текстолитовая основа. Все элементы на лицевой стороне прикрывает защитный стикер с информацией об устройстве.

Для обслуживания SSD предлагается фирменная утилита Western Digital SSD Dashboard. В целом перечень возможностей привычен для приложений такого толка. Здесь можно оценить состояние накопителя, его температуру и занятый объем. В закладке статуса, пожалуй, не хватает лишь явного указания общего объема записанных данных.

Раздел «Performance» не предлагает встроенного теста, как можно было бы предположить. Здесь предусмотрена возможность мониторинга текущей нагрузки накопителя, причем скорость трансферов может отображаться как в МБ/c, так и в IOPS.

SSD Dashboard также проверить состояние прошивки и обновить микрокод при наличии более свежей версии. Есть возможность подготовить загрузочный накопитель для полной очистки SSD. Также доступны параметры S.M.A.R.T. и данные о ряде технических параметров накопителя. В настройках есть возможность обновить саму утилиту.

В целом функциональность приложения на хорошем уровне, но, опять же, хотелось бы в базовом варианте видеть конкретный объем записанных данных, а не только условный уровень состояния накопителя (0–100%). В любом случае, данные о записанных накопителем данных доступны, но для оценки нужно использовать другие утилиты.

Производительность

Оценку производительности WD Black SN750 мы начали с уже традиционного замера линейных трансферов в AIDA64.

Согласно графику последовательной скорости чтения, накопитель может выдавать на гора порядка 3000 МБ/c. Фиксируем этот результат.

Однако куда любопытнее получить карту скоростей во время записи, особенно когда речь идет о накопителях на базе 3D TLC. И вот здесь действительно можно увидеть любопытную картину. Если не учитывать стартовую раскачку, первые 5–6 ГБ накопитель записывает со скоростью порядка 2200 МБ/c, затем производительность снижается примерно до 1200 МБ/c и в таком темпе SSD способен непрерывно записывать хоть все 500 ГБ. Итак, очевидно имеем дело со статическим SLC-кешем умеренного объема (~6–8 ГБ для модели 500 ГБ) после исчерпания которого накопитель записывает данные напрямую в TLC-память. Здесь нет вариативной части динамического буфера, как в случае с накопителями Samsung, но в целом для типичных потребительских задач выделенного кеша должно вполне хватать. При этом отметим отличную скорость записи на TLC, это уровень лидеров этого сегмента – Samsung 970 EVO.

Набор тестовых утилит в целом демонстрирует очень приличные показатели. Пиковые скорости чтения достигают 3000–3500 МБ/с, с максимальные скорости записи различные приложения демонстрируют на уровне 2400–2600 МБ/c. Скорость работы с 4К-блоками при единичных обращениях не рекордна, тогда как при увеличении глубины очереди запросов и параллельной обработке показатели IOPS значительно возрастают. Пусть заявленных 420 000/380 000 мы не увидели, но в той же AS SSD получены пиковые 330 000 IOPS при чтении и комплиментарные 490 000 IOPS на операциях записи.

Нам также интересно было проверить эффект от активации режима Gaming Mode в приложении SSD Dashboard. В этом случае отключаются механизмы перевода накопителя в режим покоя, потому SSD теоретически не тратит время на переход из одного состояния в другое. Для применения/отключения игрового режима необходима перезагрузка системы.

Определенный эффект действительно можно было наблюдать. Тестовые утилиты регистрируют некоторое повышение производительности в работе с небольшими блоками. Нельзя сказать, что разница ощутима и принципиальна, но она есть.

Оценивая результаты накопителя в тесте накопителей из PCMark 8, для сравнения мы использовали показатели нескольких знаковых SSD. Прежде всего, это Samsung 970 EVO 1 ТБ. К сожалению у нас ранее на тесте побывала модель емкостью 1 ТБ, потому прямое сравнение SSD разной емкости не вполне корректно, особенно в данном случае, когда WD Black SN750 потенциально близок по производительности к устройству корейского гиганта. Но, пусть это будет не прямое сравнение, а лишь определенный ориентир. Все же модель популярна у любителей скоростных SSD.

На диаграммах также представлены результаты Kingston A1000 480 ГБ – M.2-накопителя среднего уровня, который за свою цену предлагает хорошую производительность. Ну, а за SATA-устройства будет отдуваться Samsung 860 EVO 1 ТБ.

По результатам тестов, WD Black SN750 выглядит очень убедительно. Накопитель от WD зачастую лишь минимально уступает именитому оппоненту. При этом еще раз обратим внимание на то, что на диаграммах представлены результаты накопителей различных объемов. Терабайтовая версия WD Black SN750 наверняка оказалась бы еще производительнее, потому как имеет более высокие заявленные показатели.

Общие результаты накопительных трасс из PCMark 8, отражающих поведение накопителей при работе с набором реальных приложений, позволяют говорить, что WD Black SN750 и Samsung 970 EVO – устройства одного уровня. Нюансы в деталях наверняка будут, но в типичных пользовательских задачах SSD демонстрируют близкие результаты.

Любопытно, что в некоторых приложениях несколько улучшились результаты после активации Gaming Mode. То есть определенный эффект имеет место, но отличие в целом не принципиально.

Нагрев

Нагрев скоростных накопителей – тема для отдельного исследования, причем наличие версий SSD с дополнительным радиатором лишний повод оценить этот параметр. Производительные контроллеры – теплообильные чипы, которые не всегда могут обходиться без дополнительного охлаждения.

Во время покоя температура WD Black SN750 на открытом стенде без какого-либо дополнительного обдува варьировалась в диапазоне 47–50С. В плане нагрева мы не заметили каких-то изменений после активации игрового режима. Температуры и энергопотребление системы в покое оставались на прежнем уровне.

После 15 минут непрерывной записи, контроллер SSD прогрелся до 80С. Но даже в этом случае мы не наблюдали троттлинга со снижением производительности, скорость передачи оставалась неизменной. Несмотря на достаточно высокие фактические значения температур, это хороший результат для скоростных накопителей. Конечно, дополнительное охлаждение в подобном случае лишним не будет, потому версии с радиаторным блоком от EKWB в целом предпочтительнее, если речь идет о десктопе.

Цена

Накопители WD Black SN750 только начинают появляться в Украине. Модель объемом 500 ГБ на старте стоит порядка 4000 грн (~$150).

Ценник немалый, особенно если учитывать, что конкурирующие модели Samsung 970 EVO/EVO Plus той же емкости предлагаются немногим дешевле. Даже при схожих показателях производительности, для успешных продаж понадобится несколько снизить цену.

Варианты с дополнительным радиатором пока не доступны в нашей стране, но предположим, что модификации с охладителем EKWB будут стоить на $15–20 дороже обычных версий.