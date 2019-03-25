Спрос на SSD с интерфейсом PCIe увеличивается, и в 2019 году такие модели обойдут по популярности SATA-устройства

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По данным ресурса DigiTimes, ссылающегося на отраслевые источники, на протяжении 2019 года продажи твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe превзойдут продажи моделей с интерфейсом SATA.

Росту популярности накопителей с интерфейсом PCIe есть несколько причин. Модели формата M.2 имеют компактные размеры. Благодаря этому производители ноутбуков отдают предпочтение им, а не старым добрым 2,5-дюймовым SATA-накопителям. Это позволяет сделать ноутбуки тоньше и легче.

В настольном сегменте и среди энтузиастов самостоятельной сборки системы SATA-накопители были более предпочтительны из-за большой разницы в цене с PCIe-решениями. Но сейчас в результате постоянного снижения цен на память NAND и контроллеры PCIe рынок достиг ситуации, когда цены на SATA и PCIe накопители различаются уже не столь существенно. Это связано с тем, что для производства SATA-накопителей требуется больше компонентов и материалов, которые увеличивают их стоимость. Сейчас стоимость твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe ёмкостью 512 ГБ сопоставима с прошлогодней ценой моделей ёмкостью 256 ГБ.

Наконец, производительность SSD с интерфейсом SATA зачастую ограничена возможностями самого интерфейса SATA III, в то время как подключение PCIe позволяет обойти это ограничение и обеспечивает большую скорость передачи данных.

Источник: techpowerup