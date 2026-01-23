Обзор TWS-наушников OPPO Enco X3s: когда не надо переплачивать за бренд

У компании OPPO есть полностью беспроводные наушники Enco X3s. Это аудиоустройство заняло верхний средний сегмент и стало продолжением сотрудничества китайского бренда с датской компанией Dynaudio. TWS-наушники OPPO Enco X3s относительно недавно официально зашли на рынок Украины, мы уже их протестировали и готовы делиться впечатлениями.

OPPO Enco X3s Від 3762 грн. Плюсы: качественный универсальный звук; пространственное звучание не для галочки; коаксиальная система с двойными драйверами и ЦАП; настройки звука от Dynaudio; поддержка Hi-Res Audio и кодека LHDC 5.0; есть режим ANC; отличная автономность; есть защита IP55; поддержка Multipoint; адекватное и функциональное приложение Минусы: нет беспроводной зарядки; кейс не защищен от влаги; кейс не защищен от влаги 8.4 /10 Оценка ITC.ua

Технические характеристики OPPO Enco X3s

характеристика Значение Тип наушников Внутриканальные Тип подключения Беспроводной, True Wireless Излучатели 11 мм динамический + 6 мм планарный (коаксиальные) Частотный диапазон 15 Гц — 40 кГц Чувствительность 118 ± 1.3 дБ 1 мВт Версия Bluetooth Bluetooth 5.4 Поддержка кодеков LHDC 5.0, AAC, SBC Управление Сенсоры нажатия Поддержка Multipoint Є Регулировка громкости Є Микрофоны Есть, 6 штук (по 3 на каждый наушник) Шумоподавление Есть, ANC до 55 дБ Защита от влаги Есть, IP55 (только наушники) Зарядка USB Type-C Аккумулятор (наушник) 62 мАч Аккумулятор (кейс) 530 мАч Автономность До 11 часов, до 45 часов с кейсом Совместимость Android, iOS, ПК вес 4,73 грамма для наушника и 39,57 грамма кейс

Упаковка и комплектация

OPPO Enco X3s поставляются в аккуратном черном боксе с изображением самих наушников на передней панели.

Внутри видим сами наушники, зарядный кейс классической овальной формы, короткий кабель USB-A на USB-C и две дополнительные пары силиконовых амбушюров. Всего их три: S, M и L. Средние амбушюры уже установлены на наушниках.

Дизайн и эргономика OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s имеют овальный серебристый кейс с закругленными формами. Его корпус сделан из матового пластика и он приятен на ощупь.

На передней панели разместили LED-индикатор заряда, также видим логотип OPPO. На задней части кейса находится надпись Dynaudio. Снизу видим порт USB-C для зарядки, а на правом торце есть кнопка сброса настроек.

Внутри кейс имеет бело-перламутровый глянцевый пластик. Ну и в целом он достаточно компактный, чтобы легко помещаться в кармане, даже в том маленьком, что есть в джинсах.

Сами наушники OPPO Enco X3s белого цвета. Они получили корпус из глянцевого пластика и обтекаемую эргономичную форму с ножкой. В целом это очень похоже на дизайн а-ля AirPods. Их размер в целом можно назвать средним, но они будут выпирать из ушей из-за наличия ножки. И здесь уже каждый для себя решает, нравится ли ему подобная конструкция.

На внешней стороне наушника видим плоскую поверхность с изгибом, куда встроили сенсорную панель для управления. По бокам расположены микрофоны для ANC и звонков. На внутренней части наушников разместили надписи L и R, датчики снятия/одевания, а контакты для зарядки в кейсе видим внизу.

Вес каждого наушника составляет 4,73 грамма. Общий вес с кейсом — 49,02 грамма.

OPPO Enco X3s защищены от пыли и влаги по стандарту IP55. Это означает, что наушниками можно смело пользоваться под дождем и во время занятий спортом. Также важно понимать, что зарядный кейс не имеет такой защиты, поэтому его надо беречь от воды.

Особенности OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s оснащены коаксиальной системой с двойными динамиками. В нее входят 11-миллиметровый динамический драйвер для низких частот и 6-миллиметровый планарный твитер для высоких частот. Каждый такой драйвер имеет собственный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Говорят, что это дает независимую обработку звука и исключительную чистоту сигнала.

Заявленный частотный диапазон модели составляет 15-40 000 Гц, что значительно шире, чем у большинства конкурентов. Поддержка кодеков здесь серьезная и это LHDC 5.0, AAC и SBC. LHDC 5.0 позволяет передавать звук с частотой дискретизации до 192 кГц/24 бит и битрейтом до 1 Мбит/с. То есть это настоящий Hi-Res Audio. Правда, для этого нужен смартфон, который поддерживает этот кодек, а это преимущественно модели на Android и далеко не все.

Наушники также имеют фирменный звуковой профиль Dynaudio Featured, который воспроизводит чистый и естественный звук. Кроме него, доступны еще три режима эквалайзера для максимальной детализации, для чистого вокала и для мощных басов.

Мне понравился профиль именно от Dynaudio, поэтому рекомендую использовать именно его. Звучание с ним объемнее и басовитее, при этом также хорошо слышно как середина, так и верхние частоты.

Производитель также добавил функцию персонализации звука. После прохождения короткого теста слуха в приложении, наушники создают индивидуальный аудиопрофиль, компенсируя возрастные или индивидуальные особенности восприятия частот. Пройти этот тест также советую, потому что действительно оно подкручивает частоты под вас, компенсирует определенные моменты, которые люди перестают слышать с возрастом, и проходится этот тест за минуту. Поэтому не поленитесь и пройдите его.

OPPO Enco X3s оснащены системой активного шумоподавления ANC. Конечно, вместе с этим есть и «прозрачный» режим. Максимальная заявленная глубина шумоподавления достигает 55 дБ в сверхшироком частотном диапазоне до 5500 Гц. Говорят, что это одна из лучших систем ANC на рынке в любом сегменте, но до Sony и Bose они все же не дотягивают. По моему мнению, конечно. Правда, с ними вообще мало кто может в этом посоревноваться, но в этой модели шумоподавление действительно просто хорошее и этого хватает, чтобы закрыть почти все потребности современного пользователя.

А вот «прозрачный» режим здесь просто шикарный. Есть новый адаптивный режим (New Adaptive Mode), который автоматически регулирует уровень шумоподавления и прозрачности в зависимости от окружения. Например, если вы идете по улице, наушники понимают, что вы двигаетесь, и усиливают передачу окружения. А если сидите дома в тишине, они тихонько передают звуки вокруг, не мешая прослушиванию. Прикольная штука, которая действительно работает.

Для владельцев смартфонов OPPO с ColorOS 15.0.1 или более новой версией доступна функция AI Translate. Это перевод разговоров в реальном времени для более 20 языков. Это превращает наушники в карманного переводчика для путешествий, но жаль, что украинского там пока нет.

TWS-наушники также имеют датчики, которые реагируют на их снятие и одевание. Если вы слушаете музыку и снимаете один наушник, музыка автоматически останавливается. Это очень удобная функция, без которой я уже не могу представить ни одну модель даже среднего сегмента, я уже молчу о флагманах.

Звук и микрофон OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s имеют нейтрально-универсальное и сбалансированное звучание с акцентом на детализацию. Говорят, что это заслуга сотрудничества с Dynaudio и уникальной коаксиальной системы с двойными драйверами.

Низкие частоты здесь глубокие и мощные. Басы объемные, но при этом не «залазят» на середину и не размывают звуковую сцену. Середина детализированная и четкая, поэтому вокал звучит естественно, а инструменты хорошо слышно отдельно. Ну и высокие частоты выразительные и изящные.

В целом TWS-наушники подходят для разных стилей музыки. Особенно хорошо они справляются с классической музыкой, джазом, роком и поп-музыкой. Но лучше всего себя проявляют именно в жанрах, где важна детализация и динамика.

Фирменный профиль Dynaudio Featured действительно дает чистый и аутентичный звук. Это некая базовая настройка, которая подойдет большинству пользователей. Но если хочется больше баса, есть режим с его усилением. Ну и другие режимы попробуйте, правда, мне кроме этого Dynaudio что-то ничего не понравилось. Также дают самому покрутить ползунки в базовом эквалайзере, если вы шарите в этом.

Конечно, радует поддержка кодека LHDC 5.0, поэтому с совместимым смартфоном качество звука действительно хорошее. Это уже получается Hi-Res Audio с частотой дискретизации 192 кГц/24 бит. Ну и разница между AAC и LHDC ощутима, особенно в детализации высоких частот и глубине басов, поэтому если есть возможность подключаться через этот кодек, то делайте это, потому что качество звука существенно возрастает.

Микрофоны в наушниках нормальные, их здесь всего шесть (по три на наушник), а вместе с алгоритмами AI Clear Call и подавления шума ветра они дают просто нормальную передачу голоса. Он немного искажается когда рядом громко и включается адекватная система шумоподавления.

В общем OPPO Enco X3s звучат очень качественно даже по сравнению с флагманскими моделями. Коаксиальная система с двойными драйверами и ЦАП работают. Для аудиофилов поддержка LHDC 5.0 будет приятным бонусом, но все же это наушники больше для широкого круга пользователей, которым нужна модель для всего и сразу.

Подключение, приложение и управление

OPPO Enco X3s получили модуль Bluetooth 5.4. Подключение происходит максимально просто, поэтому открываем крышку кейса, и устройства рядом автоматически обнаруживают наушники. Для Android-устройств поддерживается Google Fast Pair, что делает процесс еще быстрее.

Также здесь есть функция Multipoint, то есть наушники умеют подключаться к двум гаджетам одновременно. Можно слушать музыку с ноутбука и мгновенно принять звонок со смартфона без переподключения.

Аудиоустройство работает с фирменным приложением HeyMelody. Его дизайн простой и понятный. А главное, что здесь есть много полезных функций, которые точно пригодятся пользователю.

Через HeyMelody можно смотреть заряд наушников и кейса, переключаться между режимами ANC, «прозрачным» режимом или просто их выключать. Здесь контролируются автоматические настройки адаптивного режима и тому подобное.

Есть эквалайзер с неплохими пресетами, о которых говорил выше. Также можно активировать персонализацию звука и пространственное звучание OPPO Alive Audio. Не забыли и об игровом режиме для уменьшения задержек в игре, функцию нахождения потерянного наушника, обновление

Как и в других наушниках OPPO, в OPPO Enco X3s прекрасно реализовано это пространственное звучание. Здесь это не просто фишка «чтобы было», а действительно прикольная и работающая штука. Правда, пространственное звучание не подходит для прослушивания музыки, но для просмотра видео на YouTube или сериала на MEGOGO очень советую попробовать.

Управление наушниками через сенсорную панель простое и понятное, а главное детально и легко настраивается в приложении.

В общем программа HeyMelody удобная и функциональная, а еще здесь есть поддержка украинского языка, чего сильно не хватает приложениям других известных конкурентов.

Автономный робот OPPO Enco X3s

Заявленное время автономной работы OPPO Enco X3s составляет до 11 часов без ANC и до 6 часов с включенным шумоподавлением. Правда, это при использовании кодека AAC. Кейс увеличивает это время до 45 часов и 24 часов соответственно. При использовании LHDC 5.0 время работы немного уменьшается: до 9 часов без ANC и до 5,5 часов с ANC. С кейсом это получается до 37 и 22 часов соответственно.

Зарядка занимает около 50 минут для самих наушников и 80 минут для полного заряда кейса. Беспроводной зарядки нет.

Фактическая автономность почти совпадает с заявленной. Я слушал музыку в основном фоном на громкости до 30% через лучший кодек с включенным адаптивным шумоподавлением. Одного заряда хватало где-то на 7 часов. По моему мнению, это отличные показатели учитывая энергозатратность кодека.

Опыт пользования OPPO Enco X3s

OPPO Enco X3s точно произвели на меня приятное впечатление, хотя до начала обзора я вообще ничего не ожидал. Наверное, это одни из немногих TWS-наушников в среднем сегменте, которые могут конкурировать с флагманскими моделями по качеству звука. Конечно, не со всеми, но могут.

Из этого следует, что мне понравилось качество их звучания. Это значит, что имеющаяся коаксиальная система с двойными драйверами и ЦАП действительно работает. Также здесь неплохой шумодав и отличный прозрачный режим.

Среднему сегменту часто не хватает поддержки LHDC 5.0, а она здесь есть, а значит есть и Hi-Res Audio с частотой 192 кГц/24 бит. И разница между AAC и LHDC ощутима сразу, поэтому даже не аудиофил сможет почувствовать улучшенное качество, конечно, если будет соответствующий смартфон.

Эргономика наушников классическая и проверенная годами, поэтому они легко подходят для длительного комфортного ношения и в них даже можно заниматься спортом и есть. Тест на жевание пройден, как и на ежедневные тренировки. Правда, иногда все же придется поправить тот или иной наушник, но это нормально.

Также понимаю, что это зависит от ушей и для моих больших OPPO Enco X3s прекрасно подошли со средними амбушюрами. А если вам будет что-то не так, то советую попробовать поменять их размеры. Они есть в комплекте.

Сенсор здесь чувствительный, но не слишком. Фантомных нажатий почти не было, ведь сенсорная панель занимает центральную часть внешней стороны ножки, поэтому есть достаточно места, чтобы снимать наушники и при этом ничего случайно не переключить.

Единственное, чего не хватает этим наушникам, так это беспроводной зарядки. При этом иногда производитель все же добавляет ее в другие модели того же сегмента, но здесь решил не делать, а жаль.

Цена и конкуренты

OPPO Enco X3s продаются в Украине по цене от 3700 гривен. Правда, это «серые» продавцы. Официальная цена наушников в крупных сетях составляет 6599 грн. За такие возможности, по моему мнению, это адекватный ценник для этого сегмента. Однако здесь есть серьезные конкуренты, на которые я советую обратить внимание, прежде чем принять решение о покупке.

Є OPPO Enco X3i с ценником от 4260 гривен. Это похожая на героя обзора модель, но немного доступнее. Из других брендов достойны внимания Sony WF-C710N (цена от 3900 грн). Это более бюджетный вариант от Sony, но с хорошим звуком и шумоподавлением. Также есть Anker Soundcore Liberty 4 Pro (цена от 5000 грн). Это интересная модель с двойными драйверами и LDAC.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Превосходная автономность и превосходная оценка. Дизайн, эргономика 8.5 Классическая форма с ножкой. Легкие и комфортные. Функции 8.5 Есть система ANC, адаптивный "прозрачный" режим, AI-перевод, звуковые профили, объемное звучание, настройка звука под каждого пользователя и тому подобное. Цена 7.5 Адекватный ценник для своего сегмента. Качество звучания 8.5 Нейтральное и детализированное звучание. Комплектация 8 Стандартная комплектация.