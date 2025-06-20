Обзоры Книги 20.06.2025 в 14:00 comment views icon

«Герой вместо меня» Марии Косян: терапевтическая сила фантастики. Рецензия ITC.ua

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Павло Чуйкін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела обзоров

«Герой вместо меня» Марии Косян: терапевтическая сила фантастики. Рецензия ITC.ua

Аннотация книги украинской писательницы Марии Косян «Герой вместо меня» обещает немного причудливую, но все же классическую фантастику близкого прицела, возможно, мягкую и научную. Но чем дальше читалась книга, тем больше ко мне приходило понимание о ее настоящем значении. Это рефлексия автора на тему российско-украинской войны, ее способ переживания опыта вторжения, ее попытка показать разрушительные последствия для нас, украинцев. А еще это история о наших детях и подростках, которые быстро стали взрослыми из-за войны.

«Герой вместо меня» Марии Косян: терапевтическая сила фантастики. Рецензия ITC.ua
«Герой замість мене»
Від 329 грн.

Плюсы:

глубокий сюжет с двойной структурой; раскрытие сложных актуальных психологических тем; выразительный, образный и литературно качественный язык; есть символизм; живые персонажи; актуальные темы войны, травмы, поиска себя

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Минусы:

очень много лишней экспозиции и ненужных читателю мелочей о вселенных; слишком условные и наивные описания о будущем Украины

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7/10
Оценка
ITC.ua

«Герой вместо меня» / «Герой замість мене»

Авторка Мария Косян
Издательство «Вихола»
Язык Украинский
Количество страниц 600
Обложка Твердая
Год издания 2024
Размер 145×200 мм
Сайт vikhola.com

Роман «Герой вместо меня» фактически состоит из двух сюжетных линий. А если быть точным, то это книга в книге. Первая линия рассказывает о 2041 году, об Украине будущего после войны. Здесь молодой писатель Игорь и его девушка Даша отправляются на остров к большой технологической компании для прохождения эксперимента. За три месяца они и другие участники будут жить здесь, общаться с ИИ и личными психологами, развлекаться, отдыхать и тому подобное. За это им платят деньги, предоставляют максимально крутые условия, но запрещают только одно — разговаривать о прошлом.

Это время Игорь хочет потратить на написание фантастической книги, что он и делает. И вот как раз его роман и является второй сюжетной линией. В его вселенной существуют семь миров, прослоек, а еще есть Летуны, которые могут по ним перемещаться, и Тени — жуткие существа, которых никто не видит, но все чувствуют, потому что они всегда делают зло.

Главного героя этой истории зовут Герой, а еще он единственный, кто может видеть Тени. Также здесь есть Станция — башня со светом, место, которое видно из всех семи реальностей, но добраться туда не может никто. Однако она как-то связана с Тенями и надо узнать как. Постепенно оба мира причудливым образом переплетаются, непонятно где реальность, а где вымысел и это как раз читателю и надо узнать.

«Герой замість мене»

«Герой вместо меня» Марии Косян — не просто книга, а настоящий вызов для воображения, эмоций и внутреннего мира читателя. В ней сочетаются фантастика, фэнтези, психологическая драма и глубокий реализм, который касается современных проблем украинцев, включая депрессию, ПТСР, потерю близких и тому подобное. Это произведение не читается легко, но именно в этом его сила: оно заставляет останавливаться, думать, переосмысливать.

Столкновение двух миров, фантастического и реалистического, не распыляет внимание во время чтения, а наоборот, создает более глубокую перспективу. Идея о том, что вымышленный персонаж может быть отражением автора, придает всей истории особую интимность и объем одновременно. Читатель осознает, что фантастика — не классический побег от реальности, а способ с ней справиться. Фантастическая линия оказывается не менее важной, чем реалистическая, ведь показывает, как психика формирует свои защитные механизмы.

В то же время две сюжетные линии, фактически книга в книге, удваивают объем произведения и делают его большим. Здесь 600 страниц, еще и достаточно мелким шрифтом, поэтому имейте это в виду.

«Герой замість мене»

Финал книги — настоящий эмоциональный взрыв, который, наверное, сейчас не каждый сможет осилить. Фантастические элементы внезапно исчезают, открывая жестокую правду: эта история о войне, которая продолжается здесь и сейчас. Война становится не фоном, а центральной темой романа. Мария Косян передает боль и ужас украинской действительности настолько искренне, что эти страницы читаются как свидетельство. Однако проходить это будет трудно эмоционально, потому что там рассказываются события, которые помнит каждый украинец и не все готовы сейчас об этом читать. А те, кто были в оккупации, то и подавно.

«Герой вместо меня» роман о внутреннем состоянии поколения, которое взрослело во времена потрясений.

Одной из самых сильных сторон книги является язык авторки. Он эмоциональный, образный и насыщенный метафорами. Также писательница мастерски пользуется диалогами и описаниями, не допуская лишнего пафоса или штампов.

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Однако у книги есть и существенный недостаток и это большое количество экспозиции. Авторка постоянно что-то объясняет, рассказывает детали сначала об одном мире Украины в 2041, а затем о вымышленных реальности с прослойками. К сожалению, сократить это все и как-то органично подать через диалоги или другими способами не получилось, поэтому достаточно много страниц сюжетов двух историй не движутся, а стоят на месте, замершие. А читатель тем временем вынужден узнавать о мельчайших деталях миров, которые вообще не важны для сюжета. Также Мария Косян наивно описывает светлое технологическое будущее Украины со странными деталями и особенностями. По моему мнению, все это лишнее, эти описания можно было смело резать, что только бы пошло роману на пользу.

Герои произведения не являются шаблонными. Игорь — сложный, эмоциональный, часто неуверенный в себе. Даша — нежная, но сильная. Даже вымышленный героем персонаж по имени Герой имеет свою логику и развитие. Все их истории вызывают доверие и сопереживание. А такие детали, как символическая игрушка, которая появляется и в реальности, и в фантазии, подчеркивают размытость границ между миром написанного романа и действительностью.

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«Герой вместо меня» полон символов, каждый из которых имеет многоуровневое значение. Тени — не просто существа, а воплощение боли, страхов, последствий травм. А еще это общий образ ватников, сепаров, «ждунов» и самих россиян. Станция — символ надежды и восстановления. Запрет говорить о прошлом на острове — образ замалчивания травмы, которая не исчезает, а только углубляется. Все это формирует сложные, но важные моменты для размышлений.

«Герой замість мене»

Роман вышел в издательстве «Вихола». Как и большинство их книг он имеет мягкую обложку с клапанами, отличное оформление и яркую картинку. Понять что это фантастика по ней сложно, поэтому здесь я снова к этому прикопаюсь, но картинка хоть не абстрактная и где-то там как-то намекает на имеющиеся параллельные миры.

В целом мне нравятся книги этого издательства за качество, их формат мягкой обложки не заставляет книгу развалиться во время первого чтения, как это иногда бывает с романами других издательств также в мягком переплете. Здесь все сделано как надо, книга держит форму, здесь приятная на ощупь и качественная бумага, удобный для чтения шрифт. Ляссе не завезли, но с переднего клапана каждого издания «Вихолы» можно сделать закладку. Очень удобно и прикольно.

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Вывод:

«Герой вместо меня» — произведение о войне и травме, памяти и забвении, вымысле и правде, слабости и силе. Оно оставляет после себя сильное впечатление, но вместе с этим читается не легко и вообще не просто. Роман большой и наполнен часто лишней экспозицией, а еще здесь фактически две истории под одной обложкой. В то же время это эмоциональная книга о каждом из нас, кто переживал тьму, искал свет и, несмотря на все, остался собой.

Этот роман похож на психотерапевта, который задает неудобные вопросы, а на них нет легких ответов. Потому что «Герой вместо меня» произведение не о ком-то где-то там со стороны. Это личная история о том, как мы падаем, придумываем себя заново и пытаемся жить, даже когда мир вокруг рассыпается.

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