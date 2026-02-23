Обзор Verum Audio Verum 2: аудиофильский вызов в стиле Безумного Макса

Найти модель, которая сочетает ручную сборку, инженерную амбицию и доступную цену — нелегкая задача. Украинский производитель сумел привлечь внимание международного сообщества еще первой моделью Verum 1, которая получила репутацию «убийцы гигантов» в своем ценовом сегменте. Второе поколение наушников, Verum 2, родилось в условиях, которые сложно представить большинству производителей электроники, и именно поэтому этот продукт вызывает особый интерес

Verum Audio Verum 2 Від 17 000 грн. Плюсы: мембрана с превосходной микродинамикой; наименьшие искажения звука среди всех измеряемых моделей на сайте Audio Science Review; 44 неодимовых магнита; хороший суббас; удобное оголовье; приятные средние частоты; низкий импеданс; удобное оголовье; магнитные мягкие амбушюры, солидная комплектация. Купить в Verum-audio Минусы: отсутствие шумоизоляции в "стоке", дизайн не для всех. Купить в Verum-audio 8.9 /10 Оценка

Упаковка и комплектация

В прошлом, в начале продаж Verum Audio Verum 2 с платформы Kickstarter, комплектация предлагала два варианта. Обычная содержала чисто наушники и кабель. Однако большой популярностью такой сет не пользовался. Поэтому на сегодняшний день в стандартной комплектации кроме героя нашего обзора можно найти:

Специальный жесткий кейс с фирменной надписью Verum Audio;

Запасные амбушюры;

Кабель 3,5 мм;

Кабель 4,4 мм (балансный);

Адаптер на 6,3 мм

Приятно, что производитель перешел именно на вариант в специальном жестком кейсе, который в отличие от банальной коробки имеет практическое значение и будет служить будущим пользователям по своему назначению. Бонусом — получает дополнительную «карму» имиджевая компонента продукта.

Балансный кабель (4,4 мм) длиной два метра оплетен тканевой изоляцией. Он предсказуем в эксплуатации и не создает лишних неудобств. Второй кабель стандарта 3,5 мм значительно толще, хотя и аналогичной длины. К нему можно установить переходник с фирменным логотипом под стандарт 6,3 мм.





Дизайн и эргономика Verum Audio Verum 2

Внешнему виду Verum 2 трудно дать объективную оценку, ведь это дело вкуса. К тому же существует немалое количество вариантов исполнения декоративных элементов. Лично мне дизайн понравился.

Наушники в чем-то позаимствовали элементы индустриальной эстетики, переплетающиеся с элементами стимпанка и даже стилем Безумного Макса в исполнении Тома Харди. Это радикально отличает их от скучно-консервативных конкурентов.

Модель доступна в нескольких цветах, включая Red, Black и Pearl. Именно последний вариант попал ко мне на обзор, хотя каждый из них выглядит по-своему эффектно.

Конструкция построена вокруг закаленной стальной дуги с лаковым черным покрытием. Чашки изготовлены из ударопрочного ABS-пластика, а амбушюры очень мягкие и приятные не только на ощупь, но и для длительного прослушивания с комфортом. Общий вес тестового образца составляет 451 грамм.

Механизм регулировки оголовья заслуживает отдельного внимания. Оно сделано из двух частей, крепящихся шарниром посередине. Это позволяет лучше подстроить посадку под любую форму головы, а также обеспечивает правильный угол наклона чашек без неравномерного давления на уши. С одной стороны наушники способны обеспечить необходимый прижим, с другой — не создают избыточного давления.

Перфорированный оголовник сделан из натуральной кожи. Он плотно прилегает и при этом не создает лишнего нагрева в месте соприкосновения. Посадку можно регулировать с помощью специальных фиксаторов с фирменным логотипом.

Чашки фиксируются в двух местах вилкой со стильным декоративным изгибом и демонтируются с помощью шестигранника. Сами коннекторы находятся внизу по обе стороны чашек. Это очень удобно, если вы по тем или иным причинам часто меняете кабель (например для сравнения двух источников звука). Их стороны обозначены буквами L и R, прекрасно вписываясь в общую стилистику.





Система магнитного крепления амбушюров заслуживает отдельного внимания. Имеем специальное металлическое кольцо, которое превращает любые большие амбушюры в магнитные, совместимые с Verum 2. Замена подушечек занимает считанные секунды. Это открывает простор для экспериментов со звуком.

Скошенные амбушюры с открытой конструкцией обеспечивают комфортную посадку даже во время длительных сессий прослушивания. Прямо за их защитной тканью находится излучатель с открытой решеткой. Шумоизоляция в них отсутствует, а басовые порты по совместительству еще и вентиляционные.

Существуют специальные крышечки, которые превращают Verum 2 в закрытые. Они созданы не столько для качества звука, сколько для того, чтобы не раздражать окружающих своими музыкальными предпочтениями.





Технические характеристики Verum Audio Verum 2

Параметр Значение Тип Полноразмерные, открытые Конструкция Открытая (open-back) Излучатель Планарно-магнитный, 105 мм Чувствительность 96 дБ/мВт Импеданс 8 Ом Вес ~450 г

Технологии и особенности

Сердцем Verum 2 являются большие 105-миллиметровые планарно-магнитные драйверы, которые вобрали в себя несколько существенных усовершенствований по сравнению с предшественником. Мембрана стала в десять раз тоньше и теперь имеет толщину всего 2,5 микрометра (2 мкм майлара и 0,5 мкм серебряного проводящего слоя), тогда как у Verum 1 этот показатель составлял 22 мкм. Для понимания масштабов: человеческий волос имеет толщину от 50 до 120 мкм.

Такая сверхтонкая диафрагма непосредственно влияет на скорость отклика и микродинамику. Вместо алюминиевых проводящих дорожек, которые использовались в первой модели, Verum 2 получил серебряные. Серебро обеспечивает лучшую электропроводность и надежность, а площадь покрытия активной зоны выросла с 70% до 95%.

Магнитная система также претерпела серьезное обновление. Количество неодимовых магнитов увеличилось с 28 до 44. Это создает более мощное и равномерное магнитное поле. Все это уместилось в физически более компактном корпусе.





Одной из самых интересных инноваций стала система басрефлексных портов, встроенных непосредственно в амбушюры. Эти порты усиливают суббасовый отклик ниже 70 Гц, одновременно улучшая вентиляцию. Благодаря этому решению Verum 2 воспроизводит глубокий бас естественным образом, без необходимости прибегать к колдовству с эквалайзером, что является редкостью среди планарных моделей.

Звук Verum Audio Verum 2

Звуковая подача Verum 2 сразу дает понять, что перед вами серьезная «вещь» для прослушивания музыки. Тональный баланс тяготеет к нейтральной, но чрезвычайно детализированной подачи с выразительным акцентом на средних и высоких частотах.

Низкие частоты заслуживают отдельного упоминания. Суббас на выходе — чистый и глубокий и гармонично вписывается в общую звуковую картину. Мид-бас старается не перегружать слушателя и не размывает остальной спектр. На треках с минималистичным, но глубоким ритмом, таких как электронная или современная поп-музыка, низкочастотный диапазон остается ненавязчивым и приятным.





Средние частоты стали, пожалуй, самой яркой чертой этих наушников. Вокал подается с ощутимым акцентом. Акустические инструменты звучат живо и реалистично, каждая струна ощущается почти тактильно. Джаз, кантри, или акустическая музыка отрабатывает просто замечательно. Средний диапазон нередко ощущается лучше моделей высшего ценового сегмента.

Верхние частоты детализированы и хорошо разделены, хотя «по дефолту» могут казаться слишком яркими для длительных сессий. Тарелки и перкуссия звучат довольно энергично, однако на высокой громкости могут приближаться к грани резкости. Небольшая коррекция эквалайзером легко снимает этот вопрос. Сам драйвер прекрасно реагирует на EQ благодаря низкому уровню искажений.

Звуковая сцена имеет хорошую ширину, хотя главным преимуществом Verum 2 становится скорее глубина и послойность, чем раскидистость. Инструменты четко ощущаются в пространстве, создавая убедительный трехмерный образ, что особенно заметно на живых записях и сложных аранжировках. Приятно радует, что звук не «плоский».





Опыт пользования

В течение нескольких недель я использовал Verum 2 в двух основных сценариях, и каждый из них раскрыл наушники с несколько иной стороны.

Основным домашним источником стал iFi NEO iDSD, подключенный к компьютеру через USB. Эта связка оказалась чрезвычайно удачной. NEO iDSD обеспечивает достаточную мощность для «раскачки» планарного драйвера Verum 2, а его порой теплый музыкальный характер прекрасно дополняет наушники.





Средние частоты приобретают особую насыщенность, бас становится более существенным, а верхний диапазон слегка смягчается, что делает длительные сессии прослушивания значительно комфортнее. Балансный выход 4,4 мм на NEO iDSD позволяет получить максимум контроля и динамики от Verum 2

Именно в этой конфигурации наушники раскрываются наиболее полно: звуковая сцена становится более объемной, а микродетали проступают с особой четкостью. Классическая и джазовая музыка через эту пару звучит с той естественностью, которая заставляет забыть об оборудовании и сосредоточиться исключительно на музыке.

Для мобильного использования я выбрал для теста Shanling UA6 Portable DAC/AMP Adapter и Fosi Audio DS1. Учитывая импеданс и чувствительность Verum 2, портативный источник должен быть достаточно мощным, и UA6 с этой задачей справляется уверенно. Звук остается детализированным и контролируемым, хотя по сравнению с NEO iDSD ощущается несколько меньшая «полнота» в нижнем диапазоне и немного меньший запас динамики на сложных оркестровых пассажах





Тем не менее для повседневного прослушивания дома на диване или во время путешествий UA6 обеспечивает вполне достойный уровень, как для портативного решения. Особенно хорошо эта связка работает с вокальной музыкой и небольшими акустическими составами, где фирменная подача Verum 2 раскрывается сполна даже без стационарного усилителя.

Fosi Audio DS1 также приятно удивил, проявив себя не хуже более дорогих мобильных оппонентов. Для мобильного сценария с ним я использовал iPhone 17 Pro Max и Samsung S25 Ultra. Инсайд: Samsung — настоящий путь самурая- аудиофила, в отличие от «емейзинга». Но об этом расскажу в другой раз.

В целом Verum 2 оказались наушниками, которые масштабируются вместе с источником. Чем более качественный тракт вы им предложите, тем больше нюансов они способны показать. При этом даже с портативным ЦАП они не превращаются в «бледную тень самих себя», а сохраняют свой характер и основные звуковые преимущества.





Цена и конкуренты

Verum 2 стоят в Украине 17 000 гривен, для иностранных клиентов цена вырастает до 499$. Для украинцев, чтобы получить скидку, придется написать Verum Audio через сайт. В этом ценовом диапазоне конкуренция среди планарных моделей остается очень плотной.

Самым очевидным соперником выступает HiFiMAN Sundara, которые предлагают широкую звуковую сцену и хорошую репутацию. Sundara звучит несколько нейтральнее в средних частотах, но уступает Verum 2 в глубине суббаса и физической ощутимости низких частот. Также их импеданс в разы выше героя нашего обзора.

Еще одним серьезным конкурентом стал FiiO FT1 Pro, который появился уже после запуска Verum 2 и предлагает отличное соотношение цены и качества и солидную чувствительность.

Не забываем о Sennheiser HD 490 Pro, которые делают акцент на универсальности и детализации. Низкий вес и велюровые амбушюры могут добавить бонусных баллов при сложном выборе аудиофила.

8.9 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Дизайн спорный, но понравится тем, кому надоел утилитарный стиль. Цена 9 Приятная цена по совокупности характеристик. Качество звучания 9 Превосходный частотный потенциал как для портативных ЦАП, так и для стационарных систем. Комплектация 9 Практичный кейс и джентльменский набор кабелей.

Вывод: Verum 2 стали прямой демонстрацией того, что инженерная амбиция и ручная сборка могут побеждать масштаб и маркетинговый бюджет. Обновленный драйвер со сверхтонкой мембраной, и усовершенствованной магнитной системой — больше, чем просто косметический апгрейд по сравнению с предыдущей моделью. Если вы ищете планарные наушники с выразительным характером, живыми средними частотами и глубоким басом в диапазоне до 20 000 гривен, то Verum 2 заслуживают место в вашем шорт-листе. В целом это продукт, который дает больше, чем обещает цена, и делает это с характером, которого не хватает большинству конкурентов. Купить в Verum-audio

Благодарим магазин Soundmag.ua за предоставленные для обзора: iFi NEO iDSD Silver и Shanling UA6 Silver.