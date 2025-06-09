The Outer Worlds 2 Direct — разработчики рассказали о дате выхода, геймплее и двух будущих DLC

Obsidian провела отдельную 30-минутную презентацию The Outer Worlds 2 Direct — разработчики показали геймплей, рассказали о нововведениях и подтвердили два будущих DLC.

Действие происходит в новой колонии — Аркадии. Игрок становится агентом Управления Земли — космическим маршалом, пытающимся остановить капиталистическую тиранию, авторитаризм и религиозные крайности. Разработчики подготовили ряд фракций, таких как Протекторат и Орден Восходящих. Первый из них это диктатура, где «люди отдают свободу в обмен на комфорт», а орден — научные фанатики из прошлого, которые верят, что могут предсказывать будущее математикой. Они строят суперкомпьютеры на ледяных планетах, чтобы они не перегревались. Например, на Монастыре, одной из таких планет с суперкомпьютерами, происходит ключевой сюжетный поворот.

К игровым механикам добавили скольжение, прыжки и паркур по Аркадии. Для удобства можно будет переключаться между видом от первого и третьего лица. Также вернется радио — с музыкой и ведущими, которые реагируют на ваши действия в игре. Немного ранее разработчики показали 11 минут геймплея The Outer Worlds 2 с новой напарницей и сканером.

Система навыков и перков — снова как в Fallout: New Vegas

При создании персонажа нужно выбрать Предысторию, Черты и Недостатки. Obsidian обещает огромный выбор перков — еще больше, чем было в Fallout: New Vegas. Например, разработчики показали перк «Убийца», который дает бонус к движению после убийства скрытностью. Всего The Outer Worlds 2 будет иметь более 100 перков и новых механик.

Flaws (недостатки) — одна из фишек серии — возвращаются в еще более абсурдном виде. Игрок может стать «Клептоманом», который случайно ворует вещи, или «Солнцеглядом» с самолечением на солнце, но жертвует нормальным зрением. Есть и вариант с «Отстойными коленями», которые трещат при каждом движении и выдают вас врагам (знакомо, правда?). Или же Недостаток «Чрезмерная подготовка»: больший магазин, но штраф, если патроны не будут постоянно в запасе.

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Система также позволяет превратить персонажа в полного психопата — убивать всех и даже проходить квесты с уничтожением заказчиков. Но хотите — можете пройти игру как пацифист. Выбор остается за пользователем.

RPG вместо FPS (шутера)

Obsidian делает ставку на ролевую часть. Вице-президент студии Маркус Морган говорит, что игра будет полноценной RPG, а не наполовину шутером от первого лица. При этом команда учла пожелания фанатов относительно боев и прокачала шутерную часть: больше оружия, включая «научно обоснованное» и экспериментальное.

Среди таких будет пистолет, который стреляет слизью из биомассы, и меч-меломан, который бьет сильнее, если попасть в такт музыки. Одна из винтовок проецирует надоедливую рекламу, чтобы отвлекать внимание врагов. В каком-то смысле это что-то ближе к Borderlands, но с уклоном в RPG и сатиру.

Дата релиза, предзаказ и новая эра ценовой политики

The Outer Worlds 2 получила официальную дату релиза — 29 октября 2025 года. Она будет доступна в программе Xbox Play Anywhere, Game Pass (ПК и консоли) и выйдет одновременно на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Battle.net, Xbox Store) и PS5.

Obsidian уже открыла предзаказ. Будет доступна стандартная версия и премиум-издание, которое содержит цифровой набор косметики, боевой пакет и доступ к двум будущим DLC. Пока что в PS Store и Microsoft за игру выставили $80 (поздравляем в новой эре оверпрайс игр), а Steam уже добавил региональные — ₴2 499₴ и ₴3 199 соответственно.

Источник: IGN 1, 2 / Games Radar