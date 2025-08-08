Серия "Ультрамарины" Грэма Мак-Нилла: брутальный sci-fi с душой. Рецензия ITC.ua

Серия «Ультрамарины» Грэма Мак-Нилла — один из тех литературных пластов эпической вселенной Warhammer 40,000, который смог выйти за пределы узкого фанатского круга и стать заметным явлением даже для тех, кто мало слышал о далекой готической антиутопии 41-го тысячелетия. Это не просто набор романов-боевиков о космодесантниках — генетически модифицированных воинах Астартес. Это история, где непрерывное действие, кровавые баталии и демонические ужасы сочетаются с темами чести, внутренней борьбы и тех редких проблесков человечности, пробивающихся сквозь стальную дисциплину Империума. Мы уже писали о романах «Упыроборец» и «Гадоборец» — яркие истории в фэнтезийном мире Warhammer. Теперь настал черед отправиться в далекое и очень нерадостное будущее, где человечество покоряет галактики.

Плюсы: хорошее качество издания и замечательные жанровые обложки; эволюция главного героя с глубоким внутренним конфликтом; атмосферный и разнообразный мир с планетами, космическими кораблями, другими вселенными, инопланетными расами и т.д.; мастерски описанные сцены битв; необычное сочетание экшена с глубокими сложными темами

Минусы: некоторые персонажи слабо раскрыты поверхностно; кому-то точно не зайдет местная жестокость и постоянные войны, битвы и смерть

Сюжетно серия стартует с романа «Несущий ночь». В нем новоиспеченный капитан Уриэль Вентрис и его рота сталкиваются с политическими интригами, ксеносами и древним злом на планете Павонис. Это размеренное начало серии, которое позволяет ощутить масштаб и атмосферу Империума, прежде чем погрузить читателя в непрерывный экшн «Воинов Ультрамара». Эта книга, она же второй роман в серии, настоящий бенефис тиранидов, описанных так мастерски, что их чужеродность и неумолимость буквально ощущаются читателем физически.

Далее переходим к роману «Мертвое небо, черное солнце». Это кульминация местного хоррора, это путешествие в самое сердце Ока Ужаса, в мир Медренгард, где вся реальность искажена Хаосом. В этой истории писатель раскрывает свой талант к созданию атмосферной, отвратительной и одновременно гипнотической картины, местами напоминающей произведения Лавкрафта и Клайва Баркера.

Четвертая книга, которая называется «Зона поражения», снижает градус демонического ужаса, но зато углубляет тему моральных последствий войны. Здесь автор делает акцент на психологическом измерении событий, и именно этот поворот тона становится своеобразным рубежом в серии: от космического хоррора и масштабных баталий к камерному рассмотрению того, как война деформирует человеческие души.

Это однозначно приземленная история. Она не столько о битвах и инопланетных расах, сколько о том, что война делает с людьми. Здесь поднимается тема военных преступлений, геноцида, размытия границ между героизмом и жестокостью. Вентрис и Пасаний уже не просто герои Астертес из первых частей — они уставшие солдаты, которые пытаются найти смысл в происходящем вокруг них хаосе.

На английском серия «Ультрамарины» состоит из существенного количества романов и рассказов, но на украинском пока вышло только четыре истории.

Центром «Ультрамаринов» является капитан Уриэль Вентрис — сначала образцовый последователь Кодекса Астартес, строгого свода правил, созданного легендарным Примархом Робутом Гиллиманом. Грэм Мак-Нилл делает ставку на эволюцию героя, и это одна из самых сильных сторон серии. С каждой книгой Вентрис отходит от слепого следования предписаниям, начинает действовать креативнее, гибче, даже если это означает нарушение догм, за что его потом жестоко накажут.

Внутренний конфликт главного героя между догмами «Ультрамаринов» и реальностью жизни проходит через все романы, порой выводя на поверхность мучительные моральные вопросы: можно ли победить, оставаясь в рамках правил, если враг не знает таких понятий? И если победа требует переступить линию, то какой ценой она дается? А главное стоит ли победа таких жертв?

Вторым героем серии является сержант Пасаний — верный друг Уриэля Вентриса. Он тот, кто всегда прикроет спину и скажет нужное слово в момент сомнений. Их дуэт работает как идеальная военная машина, но одновременно и как дружба, проверенная не одной войной. Пассанию точно не хватает глубины по сравнению с главным героем, но он выполняет свою роль как условный сюжетный якорь для капитана Вентриса.

Важный аспект серии — взгляд на Империум людей. Да, Ультрамарины считаются условными «хорошими парнями», но даже они лишь часть тоталитарной машины, которая уничтожает миллиарды во имя абстрактного «выживания вида» и во славу Бога-Императора. Писатель показывает Империум не светлым идеалом, а суровым, безжалостным режимом, где доброта всегда роскошь, а милосердие часто равнозначно предательству.

Грэм Мак-Нилл пишет легко и просто, поэтому даже новичок в Warhammer сможет втянуться в эту серию и не будет способен уйти на перерыв. В этих романах местная терминология употребляется разумно и в основном понятно, диалоги реалистичны и увлекательны, а события подаются с достаточной степенью контекста. Это однозначно серьезный плюс для тех, кто только открывает для себя вселенную Warhammer 40,000. Параллельно, опытные фаны смогут насладиться более глубокими слоями — как в изображении тиранидов в «Воинах Ультрамара», так и в критическом взгляде на Империум как тоталитарную структуру, где люди всего лишь ресурс.

Стиль писателя очень динамичен. Он умеет писать так, что сцены боев живут в сознании, как кадры блокбастера. То есть эти книги точно можно назвать кинематографическими. Автор часто меняет точки зрения, что позволяет показать события глазами разных участников и обогащает общую картину.

В то же время не все сюжетные решения выдержаны безупречно. По моему мнению, иногда случались надуманные повороты, были небольшие «дыры» в логике, а местами я натыкался на искусственные описания чего-то или кого-то. Однако все это мелочи, потому что в целом романы достигают именно той комбинации эпичности и эмоциональности, которая держит читателя до последней страницы. Конечно, кому-то одни понравятся больше, другие меньше, но в целом их уровень высок, читаются книги легко и интересно.

Отдельного упоминания заслуживает фирменная брутальность серии, да и в целом всей вселенной Warhammer 40,000. Грэм Мак-Нилл не избегает подробностей. В его описаниях всегда трещат кисты, хлюпает кровь, а местный боди-хоррор иногда выходит на такой уровень, что даже опытным читателям космических боевиков будет жутко и неудобно. И все же эта жестокость никогда не кажется самоцелью, потому что она логично вытекает из контекста вселенной, где война лишь постоянное состояние бытия.

Важно знать, что в Украине книги по вселенным Warhammer выпускало издательство «Molfar». Но недавно стало известно, что компания Games Workshop, владеющая всеми лицензиями на эти вселенные, забрала право издавать книги у «Molfar». Одни связывают это с российским следом и приверженностью некоторых влиятельных кругов среди Games Workshop к россиянам, другие говорят о возможной смене одного украинского издательства на другое. Также есть еще несколько версий и теорий, но пока главное следующее — в ближайшее время украинский читатель не будет иметь новых книг по этой замечательной вселенной. Поэтому я призываю уже бежать на сайт издательства «Molfar» и скупать все остатки этих книг, потому что их скоро просто не будет. А еще их сейчас отдают с замечательными скидками.

По поводу самого издания книг, то оно здесь хорошее. Мне очень нравятся картинки на обложках, которые сразу говорят о жанровости, стиле и отношении к той или иной вселенной. А еще они оформлены круче, чем многие американские и западные издания. По крайней мере, по моему мнению. Поэтому это тот редкий случай, когда мне больше нравится украинская обложка, чем западная.

Также нет вопросов к качеству печати, шрифтов и бумаги. Нельзя сказать, что это идеальные издания, но точно не плохие. Все здесь просто сделано хорошо и этого более чем достаточно для приятного чтения и места этих книг в библиотеке современного любителя фантастики.