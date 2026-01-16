Обзор Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026): телевизор, который приятно удивил

Сегодня на обзоре новенький телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026). Модель L55MB-SME обещает перенести технологии премиум сегмента в более доступный ценовой диапазон и мы узнаем удалось ли ей это. Также проверим, действительно ли 408 зон локального затемнения, яркость 1700 нит и частота 144 Гц делают его конкурентом для более дорогих моделей. Протестировали эту новинку несколько недель и готовы делиться впечатлениями, тестами и опытом реального использования.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) Від 32 999 грн. Плюсы: аскетичный современный дизайн; удобный и многофункциональный пульт управления; технология Mini LED; высокая пиковая яркость 1700 нит; антибликовое покрытие; частота обновления 144 Гц с режимом Game Boost до 288 Гц; поддержка VRR и AMD FreeSync Premium Pro; качественное звучание с настройкой Harman AudioEFX; Google TV с интеграцией HyperOS 3; порт HDMI 2.1; поддержка Dolby Atmos Купить в "Алло" Минусы: кому-то будет толстоват корпус и много веса; порт Ethernet ограничен 100 Мбит/с Купить в "Алло" 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Характеристики Значение Тип телевизора QD-Mini LED Тип матрицы QLED Диагональ экрана 55 дюймов Зоны локального затмения 408 Разрешающая способность экрана 4K UHD (3840×2160) Частота развертки экрана 144 Гц (до 288 Гц в режиме Game Boost) Пиковая яркость 1700 нит Коэффициент отражения 1.8% Процессор 4 ядра ARM Cortex-A73 Графика Mali-G52 (2EE) MC1 Оперативная память 3 ГБ Встроенная память 32 ГБ HDMI 3 x HDMI 2.1 (4K@144Hz на портах 1-2, eARC на порту 2) USB 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Сеть Wi-Fi 6 (2.4/5 ГГц), Ethernet 100 Мбит/с Bluetooth Bluetooth 5.2 Smart TV Google TV с HyperOS 3 Технологии изображения Xiaomi Visual Engine Pro, Global Dimming Engine, Deep Contrast Engine, Dynamic Clarity Engine, Vivid Color Engine Охват цвета 94% DCI-P3, 10-битная глубина (1.07 млрд цветов) Динамический контраст 17,000,000:1 Аудиосистема 2 x 15 Вт (30 Вт всего), 4 динамика, Harman AudioEFX, Dolby Atmos, DTS:X Дополнительно VRR, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM, MEMC 4K 120 Гц, Google Cast, Apple AirPlay, Low Blue Light Крепление VESA 300 x 300 мм Вес (с подставкой) 13 кг Габариты (с подставкой) 1225x780x330 мм

Упаковка и комплектация

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 поставляется в классическом для телевизоров большом боксе.

Внутри находится сам телевизор, обернутый защитной пленкой, пульт дистанционного управления (без батареек AA), два съемных кабеля питания (для нашего и европейского регионов), две, наверное, металлические ножки-подставки и винты к ним, а также документация.

Дизайн Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) сделан в стиле современного минимализма. Наверное, он характерен для всей линейки телевизоров компании. Это лаконичная темно-серебряная панель с узкими рамками и металлическими акцентами, которая органично впишется в любой интерьер.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Рамки вокруг экрана действительно тонкие, что создает эффект «безрамочного» дизайна.

Нижняя рамка немного шире остальных, на ней размещен едва заметный логотип Xiaomi по центру и надпись Harman Audio EFX в правом углу.

Корпус пластиковый, выглядит качественно и не удешевляет общее впечатление. На ощупь поверхность приятная, не оставляет отпечатков пальцев и похожа на металл.

Задняя панель рифленая, серебряно-металлическая, но фактически она из матового пластика с текстурированным рисунком. По центру расположены крепления VESA 300×300 мм для настенного монтажа. Выше видим надпись Xiaomi.

У правого края находится небольшая выступающая панель с основными портами и разъемами: антенна, порт LAN RJ-45, 3.5-мм аудиовыход, два USB-A, три HDMI (среди них один 2.1), и цифровой оптический S/PDIF. Слева есть еще разъем для кабеля питания, а над ним разместили наклейку со всей основной информацией о телевизоре. Также отмечу имеющиеся кабель-каналы с застежками, что очень удобно в любом сценарии размещения телевизора.

Толщина корпуса Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) большая по сравнению с классическими LCD (IPS и VA) телевизорами, но это из-за имеющейся QLED-матрицы. Нижняя часть немного толще из-за размещения блока питания и электроники, но в целом телевизор не громоздкий. Конечно, относительно своей диагонали 55 дюймов и имеющейся матрицы. Его габариты с ножками составляют 1225×780×330 мм, а вес 13 килограммов.

Пульт дистанционного управления

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) комплектуется черным длинным пультом с минималистичным дизайном. По современным меркам его можно даже назвать большим, но он комфортно лежит в руке и не вызывает усталости при длительном пользовании.

Корпус пульта из матового пластика, а вот кольцо навигации из глянцевого, поэтому со временем точно затрется и будет сверкать. Однако это типичная практика для многих современных пультов телевизоров.

На пульте расположена кнопка питания (сверху), кнопка вызова Google Assistant, навигационное колесо с центральной кнопкой OK, кнопки навигации (назад, дом, меню), кнопки регулировки громкости, кнопки быстрого доступа к Netflix, YouTube, Prime Video и Xiaomi TV + Free (+ одно выбранное приложение), кнопки управления воспроизведением (пауза, перемотка), и кнопки переключения каналов и источников сигнала

Пульт работает через Bluetooth 5.2, поэтому не требует прямой видимости с телевизором и имеет увеличенную дальность работы. Питание идет от двух батареек AA, но их в комплекте нет.

Экран Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

В основе Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) лежит панель QLED-матрица с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и технологией подсветки Mini LED.

В отличие от обычной LED-подсветки, где используется несколько десятков крупных светодиодов, в Mini LED их тысячи, и они значительно меньше по размеру. В этой модели имеем 408 независимых зон локального затемнения. То есть телевизор может выборочно затемнять или полностью выключать определенные участки экрана.

Это означает, что рядом с яркими объектами (например, огонь или вспышка) экран отображает глубокий черный цвет без «свечения» вокруг. Это особенно заметно и, наверное, критически важно для просмотра фильмов или сериалов, особенно в темных сценах.

Пиковая яркость имеющейся панели телевизора составляет 1700 нит и это впечатляющая цифра для модели этой средней категории. В реальных условиях это означает, что изображение очень яркое, а главное, что оно остается насыщенным и четким даже в ярко освещенной комнате в солнечный день. Конечно же, HDR-контент выглядит именно так, как задумывали режиссеры и все это отображается с реалистичностью.

По заявлению производителя, уровень черного в телевизоре Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) достигает 0.0001 нит, что дает динамический коэффициент контрастности 17,000,000:1. В переводе на человеческий язык это значит, что темные сцены выглядят действительно темными, без темно-серого цвета, характерного для более простых телевизоров.

Отдельно отмечу имеющееся антибликовое покрытие с коэффициентом отражения всего 1.8%. Для сравнения стандартные глянцевые экраны имеют показатель около 5%, а специализированные матовые — 2.6%.

То есть даже когда позади вас окно или включена люстра, фактически висит перед и над телевизором, на экране действительно почти не видно ее бликов. Это особенно заметно при просмотре фильмов вечером, когда в комнате работает освещение. Конечно, если вы его оставляете в этом случае.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) также оснащен технологией квантовых точек (Quantum Dot), а значит он охватывает 94% цветового пространства DCI-P3. Телевизор поддерживает форматы HDR10, HDR10+, Dolby Vision и HLG.

За обработку изображения отвечает процессор Xiaomi Visual Engine Pro, который включает несколько алгоритмов на основе искусственного интеллекта (куда же без них сейчас). Говорят, что функция Global Dimming Engine управляет 408 зонами затемнения в реальном времени, адаптируя подсветку к контенту. А функция Deep Contrast Engine динамически улучшает контрастность, усиливая разницу между светлыми и темными участками. Еще есть Dynamic Clarity Engine, которая уменьшает размытие в движении, анализируя траектории объектов и компенсируя задержку матрицы. Наконец, функция Vivid Color Engine расширяет цветовую гамму для контента из старых стандартов (SDR).

На практике это означает качественную, насыщенную и яркую картинку с четким изображением и глубокой контрастностью.

Конечно, телевизор предлагает несколько предварительно настроенных профилей, а еще есть ручные настройки. И здесь уже каждый настраивает это под себя. От себя советую активировать режим FILMMAKKER MODE, который убирает все улучшения и современные доработки изображения. То есть вы увидите фильм или сериал именно в таком виде, с такими цветами и умышленным несовершенством, как все это задумывал режиссер.

Те же братья Дафферы как раз рекомендуют смотреть их сериал «Очень странные дела» или любые другие фильмы или сериалы именно без этих улучшений. Они советуют выключить все это, особенно на современных телевизорах. Прикольно, что в Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) есть режим, который выключает все за вас и делает картинку настоящей. Очень советую.

Функциональность Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) работает на операционной системе Google TV, которая построена на базе Android TV 11. Это знакомый многим пользователям интерфейс, но все же немного обновленный.

Железо телевизора состоит из 4-ядерного процессора ARM Cortex-A73, графического ускорителя Mali-G52, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Как для телевизора это очень неплохая начинка, особенно подчеркну большое количество ОЗУ и ПЗУ.

Интерфейс Google TV открывается быстро, меню навигации плавное, приложения запускаются также быстро и без подвисаний.

Главный экран Google TV построен по принципу «контент на первом месте». Здесь есть рекомендации от установленных стриминговых сервисов, собираемые в единую ленту, поэтому теоретически не нужно блуждать по отдельным приложениям, ведь система сама предлагает фильмы и сериалы на основе ваших предпочтений.

Однако по желанию можно выключить все эти штуки и оставить минималистичный главный экран, на котором будут только приложения.

Отдельным преимуществом Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) является интеграция оболочки HyperOS 3 от Xiaomi. Это не замена Google TV, а дополнительный функциональный слой, который расширяет возможности телевизора во взаимодействии с экосистемой умного дома.

Например, здесь есть функция HyperConnect, когда телевизор становится центральным хабом для управления другими устройствами Xiaomi. Можно настроить автоматические сценарии, например, выключить свет при запуске фильма и тому подобное. Добавили и Xiaomi Super Island. Это динамический центр уведомлений, который отображает важную информацию с других устройств прямо на экране телевизора. Еще есть «Быстрая трансляция», когда телевизор мгновенно появляется в списке устройств для трансляции на смартфонах Xiaomi, без дополнительных настроек.

Конечно, новинка поддерживает популярные технологии беспроводного подключения типа Google Cast, Apple AirPlay и Miracast.

С установленными приложениями на Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) все стандартно. У телевизора есть доступ к Google Play Store, откуда можно скачать Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Megogo, Sweet.TV и другие популярные сервисы, приложения и игры.

Голосовой помощник Google Assistant работает корректно и понимает украинский язык. Можно попросить найти конкретный фильм, включить YouTube, изменить громкость или получить прогноз погоды. Микрофон в пульте адекватный и работает нормально.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) активно позиционируется как телевизор для геймеров, и на это есть веские основания. Нативная частота панели составляет 144 Гц при разрешении 4K. Это отличный показатель, который дает плавную картинку в динамичных играх. Для сравнения большинство телевизоров ограничены 60 Гц, а 120 Гц типа как считаются премиум-характеристикой.

Но здесь есть еще режим Game Boost, который повышает частоту до 288 Гц. Правда, эта сверхвысокая частота доступна только при разрешении Full HD (1920×1080) или QHD (2560×1440). Для большинства консольных игр это менее актуально, но для владельцев мощных игровых ПК и поклонников соревновательных шутеров, это будет топ. Конечно, если вы хотите подключить ваш игровой ноутбук или ПК к телевизору.

Кроме этого телевизор поддерживает все необходимые технологии для гейминга, включая VRR, AMD FreeSync Premium Pro и ALLM (Auto Low Latency Mode).

В режиме игры задержка ввода составляет около 10-12 мс при 144 Гц, что является отличным показателем. Это означает практически мгновенную реакцию экрана на ваши команды с геймпада или клавиатуры. Это важный параметр для игр типа CS: GO, Valorant или Call of Duty, поэтому даже в это можно сыграть на Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026).

Для стандартного видеоконтента (фильмы, сериалы, YouTube) телевизор уже использует технологию компенсации движения MEMC на частоте 120 Гц. Она генерирует промежуточные кадры, делая движение более плавным, но я знаю, что не всем это заходит, поэтому эту штуку можно выключить в настройках.

Звук Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Аудиосистема Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) состоит из четырех динамиков общей мощностью 30 Вт (2×15 Вт на канал). Это значит, что телевизор имеет по одному твиттеру и одному полноценному драйверу с каждой стороны корпуса.

Как для встроенных динамиков телевизора местное звучание приятно удивляет, ведь имеем четкие высокие частоты, сбалансированную середину и даже ощутимые (хотя и не глубокие) басы. Голоса звучат разборчиво, а диалоги в фильмах не «тонут» в звуковых эффектах.

Максимальная громкость телевизора достаточна даже для большой комнаты. На уровне 70-80% звук еще остается чистым, без хрипа, жужжания или других искажений.

Кроме Dolby Atmos здесь есть настройки звука от Harman, поэтому теоретически звук получается детализированным и объемным. На практике я не смог отличить один профиль от другого, но мне понравились они оба.

В целом для телевизора этого класса звучание более чем приличное. Можно комфортно смотреть фильмы и сериалы без внешней акустики. Но для действительно кинематографического опыта или насыщенного игрового звука, конечно, стоит покупать саундбар или полноценную аудиосистему 5.1.

Опыт использования Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

После нескольких недель использования Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) могу сказать, что это качественный телевизор, который оправдывает свою цену и обещания производителя. Больше всего, конечно, мне понравилась именно картинка, тем более мой основной телевизор имеет технологию LED. А на QLED да еще и с Mini LED подсветкой изображение просто взрывается цветами и деталями. А еще она ну очень яркая, поэтому мне пришлось уменьшить этот показатель до 70 процентов, потому что глаза буквально выедало.

Как вариант здесь есть автоматическая яркость как на смартфонах, поэтому телевизор самостоятельно будет увеличивать или уменьшать ее в зависимости от типа и яркости освещения в комнате. Очень советую активировать именно эту функцию.

Антибликовое покрытие также работает и оно действительно существенно уменьшает уровень бликов на экране. Особенно, когда в комнате горит верхний свет, или с бокового окна на кухне достает до моей гостиной.

Для игр телевизор также замечательный. Подключил PlayStation 5 и все автоматически перешло в игровой режим без моего вмешательства. Увеличенная частота кадров на такой диагонали дает невероятный опыт, плюс яркость, плюс насыщенные цвета и почти настоящий черный (ну, потому что лучше всего этот цвет все же отображается на OLED).

Google TV работает быстро и стабильно, но мне все же пришлось привыкать после лет использования обычного Android TV. Для меня здесь слишком много виджетов, поэтому в настройках аккаунта Google я перешел в минималистичный режим, где показываются только приложения. Мне так лучше.

Переключение между приложениями занимает 2-3 секунды, навигация плавная и все это благодаря 3 ГБ оперативной памяти, которых точно достаточно для большинства задач, особенно если у вас была модель с меньшим количеством. Этого количества ОЗУ более чем достаточно, чтобы телевизор «летал» и все открывалось максимально быстро. Также напомню о 32 ГБ встроенной памяти, поэтому о ней можно не думать.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Mini 55 (2026) имеет несколько встроенных приложений, правда, одно из них не работает в нашей стране (PatchWall), а вот другое (Xiaomi TV+) уже является бесплатным сборником различных мировых и тематических каналов. Поэтому как бонус имеет место, тем более на первое время.

Пока тестировал никаких технических проблем не возникло. Телевизор работает стабильно, не перегревается, не возникает артефактов изображения. Он не перезагружался, не выключался и не глючил.

Кому-то не понравится, что телевизор толстый и громоздкий, но опять же, это такая технология и тут по другому никак. Современные LED-телевизоры действительно очень тонкие и легкие, но этот нет. Однако я не думаю, что это критично.

Также говорят, что имеющийся порт Ethernet ограничен лишь скоростью в 100 Мбит/с. К сожалению, проверить мне это не удалось, но даже если и так, этого хватит для запуска 4К без проблем. Тем не менее для кого-то это может быть действительно недостатком.

Цена и конкуренты

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026), а именно глобальная модель L55MB-SME официально продается в «Алло» и сейчас стоит 32 999 гривен. По моему мнению, за эти возможности, технологии и диагональ это хороший прайс, но конкуренты тоже не спят.

Также стоит отметить, что Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (L55MB-SME) является фактическим ребрендингом прошлогодней модели Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 года для китайского рынка. А у них сейчас есть там местная версия Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 и она существенно мощнее этой нашей, глобально-европейской.

Или это плохо? Однозначно нет, потому что даже с «урезанными» характеристиками глобальная версия предлагает адекватное соотношение цены и качества. Плюс это, наверное, такая маркетинговая стратегия, ведь компания хочет выйти на глобальный рынок с агрессивной ценой, поэтому использует прошлогоднее железо, но с новым брендингом. Как по мне, то оно должно сработать.

Из конкурентов стоит отметить TCL 55Q6C (цена от 24 210 гривен), что стоит дешевле, но имеет вообще не такой яркий экран. Еще есть предыдущая модель Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 с ценником от 23 900 гривен, которая отлично выглядит и в 2026 году.

Обратите внимание и на Samsung QE-55QN70F (цена от 27 000 гривен), а также на Hisense 55U8Q с ценником от 34 950 гривен.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Экран 9 Превосходная панель с Mini LED, высокая яркость, отличное антибликовое покрытие. Дизайн, эргономика 8.5 Качественные материалы, тонкие рамки, устойчивые ножки. Минималистичный дизайн без лишних акцентов. Программное обеспечение 8.5 Google TV работает хорошо, интеграция HyperOS 3 полезная. Кому-то может быть многовато виджетов. Функции 9 144 Гц, VRR, ALLM, три порта HDMI, Apple AirPlay, Google Cast и тому подобное. Цена 8.5 Хорошее соотношение характеристик и стоимости. Звук 7.5 Приличное звучание для встроенных динамиков. Harman AudioEFX работает хорошо, но для кинотеатрального опыта нужна внешняя акустика.