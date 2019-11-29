ПК месяца (ноябрь 2019)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

За прошедшие полтора месяца с момента предыдущей публикации, в стоковых игровых конфигурациях «ПК месяца» обошлось без глобальных трансформаций. Однако точечные изменения все же есть для платформ всех уровней.

Зачастую планирование новой системы начинается с выбора центрального процессора. В игровой системе вовсе не факт, что это верный алгоритм, но CPU по-прежнему остается важным элементом, определяющим конфигурацию и возможности ПК.

Для базовой игровой системы процессорную позицию занимает Core i5-9400F (6/6, 2,9/4,1 ГГц). Стоимость чипа выше той, что нам хотелось бы видеть для CPU в этой категории, но это самая доступная 6-ядерная модель от Intel, которая справляется с актуальными играми. Даже несмотря на то, что за последний месяц данная модель поднялась в цене на $10 (до $170), ей нет альтернативы в ассортименте Intel. Если мы не хотим ловить фризы в тяжелых проектах, нужен 6-ядерный процессор. Потому сколь бы привлекательной ни была цена на 4-ядерный Core i3-9100F (4/4, 3,6/4,2 ГГц, $95), но если речь в первую очередь идет об игровой платформе, придется почти удвоить бюджет на покупку процессора. Четырех вычислительных блоков без поддержки многопоточности Hyper-Threading уже может оказаться недостаточно для комфортной игры, а в нашем случае даже для начальной платформы мы не хотим исключать из игрового «рациона» даже самые ресурсоемкие проекты.

Для базовой платформы на компонентах AMD мы рекомендуем 6-ядерный Ryzen 5 2600. Дополнительно снизившаяся розничная стоимость этой модели (~$145) лишь добавляет ей привлекательности. Впрочем, на процессорную позицию в стартовой игровой платформе претендует еще один CPU. Для некоторых рынков компания AMD предложила пару любопытных моделей – Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X. Облегченные варианты с привлекательными ценниками должны помочь AMD конкурировать с Intel за внимание пользователей, готовых потратить на покупку процессора порядка $150. Номинальный соперник – Core i5-9400F.

Оба процессора имеют идентичную частотную формулу – 3,6/4,1 ГГц. При этом старшая оснащается 32 МБ L3, а младшая имеет вдвое меньшую емкость кеш-памяти второго уровня – 16 МБ. Однако основным отличием от чипов Ryzen 5 3600/3600X стала деактивация технологии многопоточности SMT. В итоге функциональная формула облегченных чипов принимает вид 6/6, вместо 6/12 у полновесных Ryzen 5 как 3-го, так и 2-го поколений. И это хороший повод задуматься о целесообразности такой покупки.

С одной стороны имеем шесть достаточно быстрых ядер с архитектурой Zen 2, новую функциональную компоновку и весь набор технологических плюшек, характерных для 7-нанометровых процессоров Ryzen семейства Matisse. С другой, поддержка многопоточности – сильное конкурентное преимущество в этом классе процессоров и дополнительное ускорение в задачах с хорошей параллелизацией.

Для нашего рынка уже доступны чипы Ryzen 5 3500, причем они предлагаются пока только в Tray-варианте, то есть без штатной системы охлаждения и с годичной гарантией производителя. При цене в ~$140 это любопытный, но все же неоднозначный вариант. За эти же деньги можно купить «коробочный» Ryzen 5 2600.Соотношение сил этих моделей в играх еще требуют более тщательного исследования. Предположим, что в большинстве случаев Ryzen 5 3500 все же будет иметь некоторое преимущество, но и без исключений точно не обойдется. В то же время меньший объем L3 и отключенная технология SMT скажется на результатах в многопоточных задачах. В новых чипах AMD увеличила производительность на такт (IPC), но все же не настолько, чтобы функциональная формула 6/6 у Matisse выглядела предпочтительнее 6/12 для «двухтысячников».

Из интересных событий в сегменте компонентов для десктопов начального уровня можно выделить старт продаж Athlon 3000G. Два ядра, четыре потока, 3,5 ГГц, графическое ядро Vega 3 и рекомендованная цена в $49. Хороший набор характеристик для базовых офисных систем. Можно было бы говорить о том, что здесь нет никаких принципиальных отличий от уже представленных на рынке Athlon 200GE/240GE, однако для Athlon 3000G компания AMD открыла возможность поиграться с разгоном, разблокировав процессорный множитель и не ограничивая разгон интегрированного GPU. Первые эксперименты показывают, что процессор можно ускорить до 3,9–4,0 ГГц, а частоту видеоядра поднять со штатных 1100 до ~1650 МГц. В таком виде он станет еще большей угрозой для Pentium, но для игровых платформ интереса он все же не представляет.

В ноябре компания NVIDIA сделала реверанс в сторону экономных любителей поиграть, представив видеокарту GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ. Как и в случае с большинством других SUPER-новинок производителя, этот адаптер имеет не так много общего с классической моделью линейки. Заметно более быстрый GPU с повышенными частотами и память стандарта GDDR6 увеличили производительность на 35–40% в сравнении с таковой для GeForce GTX 1650. И если последняя вчистую проигрывала возрастным, но относительно доступным и скоростным Radeon RX 570/580, то GeForce GTX 1650 SUPER не только исправила ситуацию, но и с рекомендованной ценой в $160 может стать настоящим хитом начального класса.

Ожидаемая розничная цена в Украине – 4590 грн. (~$190), но и к этому значению стоит относиться лишь как к ориентиру. Можно даже не сомневаться в том, что стоимость новинки на старте продаж будет выше. Причем мы допускаем абсурдные ситуации, когда тюнингованные версии GeForce GTX 1650 SUPER будут стоить как базовые GeForce GTX 1660. Чтобы не попасть в глупую ситуацию, стоит мониторить соответствующие разделы на hotline.ua.

GeForce GTX 1650 SUPER пока еще нет в продаже, но вскоре вскоре они появятся на прилавках. На этот раз NVIDIA не очень торопилась с выводом нового продукта, разработчик явно рассчитывал на официальный старт продаж Radeon RX 5500, которые были анонсированы еще в начале октября, но до сих пор AMD не обозначила рекомендованную цену для этой видеокарты. Очевидно, что производитель здесь занял выжидательную позицию, чтобы озвучить цену своей видеокарты уже с учетом предложения основного конкурента. Что же, надеемся это случится в ближайшее время. По предварительным тестам OEM-версии Radeon RX 5500, видеокарта на базе чипа Navi 14 имеет производительность уровня таковой для Radeon RX 580. Минимальное отставание от GeForce GTX 1650 Super наверняка производители видеокарт смогут компенсировать заводским разгоном. В любом случае, до оглашения официальной рекомендованной стоимости и появления в продаже реальных устройств сложно говорить о соотношениях цена/производительность и выгодности покупки того или иного решения. Предположим, что в случае с GeForce GTX 1650 SUPER и Radeon RX 5500 эти показатели в целом будут очень близки.

Есть надежды на то, что новые устройства с чипами AMD официально представят в середине декабря, а к тому моменту в рознице уже появятся и видеокарты NVIDIA. Пока же в составе базовых конфигураций остаются Radeon RX 570/580.

Оптимальный игровой ПК

Для оптимальной конфигурации в качестве стартового чипа Intel мы предлагаем рассмотреть все тот же Core i5-9600K. Использование в этой категории чипа Intel c функциональной формулой 6/6 – вынужденное решение. Модели с большим количеством вычислительных ядер/потоков стоят заметно дороже. Процессоры Core i5 все же получат поддержку Hyper-Threading, но произойдет это лишь в первом квартале 2020 года, когда будет представлена новая десктопная платформа LGA1200 и чипы семейства Comet Lake-S.

Пока такие решения остаются среднесрочной перспективой, приходится использовать то, что есть на рынке. И здесь Core i5-9600K (3,7/4,6 ГГц) с разблокированным множителем, припоем под крышкой и ценой в ~$250–260 выглядит как компромисс. Также можно рассмотреть версию с отключенной графикой – Core i5-9600KF, которая теперь стоит на $20–25 дешевле.

Для платформы на базе AMD вариант с Ryzen 5 3600 (6/12, 3,6/4,2 ГГц) выглядит вполне убедительно и не требует пересмотра в ближайшей перспективе. Хорошая функциональная формула, относительно высокие рабочие частоты с агрессивным авторазгоном. Процессор стоит своих денег (~$240) и вполне уместно смотрится в контексте игровой системы среднего класса.

Для оптимальных конфигураций мы продолжаем увеличивать мощность дискретной графики. Новые игры меняют требования к этой подсистеме, а учитывая стабилизацию цен на свежие новинки, небольшую доплату считаем допустимым способом улучшить возможности ПК. По такому случаю на штатное место в системе предлагаем рассмотреть GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ. Самые доступные модели этой линейки в Украине уже стоят от $425, а неплохой выбор доступен за $440–450. Вполне с сбалансированная модель, которая куда больше общего имеет с GeForce RTX 2070, чем с номинальной предшественницей – GeForce RTX 2060 6 ГБ. Увеличенный объем памяти, разрядность шины и количество функциональных блоков GPU – отличный апдейт базовой версии GeForce RTX. Здесь и с производительностью классического рендеринга все в порядке, и объем локального буфера подобающий классу, и возможность попробовать пресловутые «лучи» тоже имеется. Для игр в режиме Full HD с высоким/максимальным качеством графики вариант очень хороший.

Не менее привлекательной может оказаться и покупка Radeon RX 5700 XT. Модель с чипом AMD в среднем будет на 5–10% производительнее GeForce RTX 2060 SUPER. Номинально у этих моделей одинаковые рекомендованные стоимости, но на практике оригинальные устройства на Navi 10 XT обычно стоят чуть дороже (~$450–480). Но если вы уж решились на покупку именно Radeon RX 5700 XT, рекомендуем смотреть в сторону именно тюнингованных версий с альтернативными системами охлаждения. Штатный кулер референсного дизайна откровенно шумноват под нагрузкой.

Если ваш бюджет на покупку видеокарты скромнее, а в тяжелых играх мы готовы мириться со средне-высокими настройками качества при Full HD, то сейчас на рынке есть целый набор подходящих моделей. Начиная от Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 6 ГБ, заканчивая Radeon RX 590 и GeForce GTX 1660. Ценовая градация зачастую определяет возможности конкретной модели. Из перечня можно выделить новинку GeForce GTX 1660 SUPER, которая стала стала хорошим апгрейдом классической версии. Память GDDR6 обеспечивает хорошее ускорение, после которого новинка способна почти нагнать более дорогостоящую GeForce GTX 1660 Ti.

Прогрессивный игровой ПК

Процессорную позицию прогрессивной системы занимает Core i7-9700K (8/8, 3,6/4,9 ГГц). Восьми вычислительных ядер этого чипа пока еще хватает для всех игр, но и здесь хотелось бы иметь дополнительный запас производительности, а если точнее – поддержку многопоточности Hyper-Threading. Функциональную формулу 8/16 предлагают Core i9-9900K и Core i9-9900KF, которые стоят заметно дороже. Кроме того, в продаже наконец-то начинают появляться тюнингованные Core i9-9900KS, которые Intel абсолютно справедливо называет самыми быстрыми игровыми процессорами. Вне зависимости от характера нагрузки и количества занятых в процессе ядер/потоков, этим чипы ускоряются до знаковых 5 ГГц. Подобный символизм должен быть оплачен. Напомним, что рекомендованная стоимость этой версии – $513, но фактические розничные цены здесь заметно выше – от $650.

Если вы все же хотите подстраховаться и все же усилить CPU, возможно такие траты будут оправданы. Поддержку HT должны получить процессоры семейства Core i7 из будущей линейки Comet Lake-S под LGA1200. Однако, кроме расплывчатого «Q1 2020», пока нет точных сроков запуска новой платформы и уж тем более появления процессоров в розничной продаже по привлекательным ценам. Учитывая продолжающиеся сложности Intel с выпуском процессоров в требуемых количествах, здесь нельзя делать какие-либо прогнозы.

Конечно, хотелось бы получить чип Intel с формулой 8/16 за $350–400 вместо нынешних $530, но пока это лишь грядущая перспектива. С другой стороны, принципиальных технических улучшений новая платформа не принесет, если таковыми не считать появление топовых 10-ядерных 20-поточных моделей. Потому, если не ждать возможности дешевле заполучить для прогрессивной системы чипы Intel в конфигурации 8/16, сделать это можно уже сейчас, доплатив $100–150.

В случае с AMD сейчас все проще. Берем Ryzen 7 3700X и получаем пристойную производительность и уверенность в том, что ближайшее время не появится проекты для которых такого CPU окажется недостаточно. За последнее время эти чипы немного подорожали в локальной рознице, но $400 за этот процессор – справедливая плата. Недавно мы убедились в этом на практике. В многопоточных задачах он просто не оставляет никаких шансов равному по цене Core i7-9700K, хотя чип Intel по-прежнему имеет некоторое преимущество в играх. Если использовать высокое качество графики при Full HD, разница зачастую укладывается в 10%. Если же дополнительно повышать качество или разрешение картинки, отличие в количестве fps будет снижаться.

Нужны ли для игровой платформы процессоры с еще большим количеством ядер? Большой необходимости в этом пока нет. В этом мы могли убедиться во время теста 12-ядерного Ryzen 9 3900X (12/24, 3,8/4,6 ГГц). Каши он точно не испортит – производительность на уровне, но при прироста кадров/c особого не разглядеть. Другое дело, если во время игры вы планируете организовывать стримы с кодированием видео силами CPU. Вот здесь дополнительный потенциал чипа очень пригодится. Ну и в целом для многопоточных задач процессор очень хорош. Тем, кто не только играет, но и создает контент, есть смысл подумать. Особенно если учесть разумную доплату за полуторакратное увеличение ядер/потоков.

Самый требовательные «создатели» уже могут мониторить ситуацию с доступностью 16-ядерных Ryzen 9 3950X. На эти чипы сильный дефицит, товар едва ли не штучный. Тем не менее, процессоры просачиваются на наш рынок, и если вы уверены, что немалые средства на его покупку (~$900) будут потрачены не зря – игра стоит свеч.

Графическая позиция в прогрессивной игровой конфигурации остается за GeForce RTX 2080 SUPER, однако если вам удастся выудить интересное предложение из линейки GeForce RTX 2080 за ~$700, это тоже будет вполне допустимым вариантом. Более того, GeForce RTX 2070 SUPER за $600–650 здесь окажутся все еще уместны в случае ограничения бюджета.

Подходящих Radeon для этого класса систем по-прежнему нет. Очень хочется надеяться на то, что такая задержка с выходом топовых видеокарт AMD связана с решением производителя использовать для старших моделей графические процессоры с архитектурой RDNA 2, предполагающей аппаратное ускорение просчетов трассировки лучей. И хорошо бы разработчикам поторопиться с выходом соответствующих решений. Горячий предновогодний сезон в этом классе AMD отдает на откуп основному конкуренту.

Более того, за третий квартал нынешнего года доля дискретной графики AMD снизилась на 5% – c 32 до 27%. Больше 2/3 общего рынка видеокарт занимают решения NVIDIA. Несмотря на в целом прохладный стартовый прием видеокарт серии GeForce RTX, популярность этих моделей увеличивается. К тому же в целом удачной для калифорнийцев оказалась идея с улучшенными SUPER-версиями видеокарт с повышенной производительностью. В то же время от AMD за последние несколько месяцев в этом сегменте новинок не появилось. После Radeon RX 5700/5700 XT, вызвавших неподдельный интерес и в целом получивших поддержку игрового сообщества, процесс застопорился. Надеемся, что после запуска базовых моделей Radeon RX 5500/5500 XT уже в начале следующего года AMD порадует новыми видеокартами и в топ-сегменте. Конкуренции там явно не хватает, а слишком комфортные условия для одного из участников рынка никому не идут на пользу. Кроме этого самого участника, конечно.

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