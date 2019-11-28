Поставки дискретных видеокарт в минувшем квартале выросли на 42,2%, доля AMD сократилась до 27,1%
Аналитики Jon Peddie Research опубликовали свежий отчет, посвященный сегменту дискретных видеокарт (add-in boards, AIB) в третьем квартале 2019 года. По их подсчетам, с июля по сентябрь AIB-партнерам Nvidia и AMD удалось поставить около 10,5 миллионов дискретных видеоадаптеров общей стоимостью более $2,8 млрд, что на целых 42,2% превосходит результат апреля-июня этого года и на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018-го. В то же время линейка видеокарт NVIDIA RTX продается очень хорошо — на нее приходится 66% выручки игрового направления «зеленых».
Если говорить о распределении долей, то неоспоримым лидером рынка дискретных видеокарт по-прежнему является NVIDIA, нарастившая свою долю с 67,92% во втором квартале до 72,92% — в третьем. Между тем, команда Лизы Су, которой по-прежнему нечего противопоставить лидеру в high-end сегменте видеокарт, сократила поставки ядер для дискретных адаптеров в квартальном выражении — с 32,1% до 27,1%. В то же время по сравнению с прошлым годом, когда «красные» занимали 25,7%, показатели немного улучшились.
Напомним, что по итогам второго квартала AMD впервые за пять лет обогнала NVIDIA по поставкам всех GPU.
|Поставщик GPU и его доля
|I кв. 2018
|II кв. 2018
|III кв. 2018
|IV кв. 2018
|I кв. 2019
|II кв. 2019
|III кв. 2019
|AMD
|34,9%
|36,1%
|25,7%
|18,8%
|22,7%
|32,1%
|27,1%
|NVIDIA
|65,1%
|63,9%
|74,3%
|81,2%
|77,3%
|67,9%
|72,92%
Остается добавить, графические адаптеры Radeon RX 5500-й серии на 7-нм GPU c архитектурой RDNA и NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super дебютировали в начале этого квартала, поэтому об их влиянии на расстановку сил в сегменте дискретных видеокарт можно будет судить после публикации следующего отчета Jon Peddie Research.
Источник: Jon Peddie Research