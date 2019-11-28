Поставки дискретных видеокарт в минувшем квартале выросли на 42,2%, доля AMD сократилась до 27,1%





Аналитики Jon Peddie Research опубликовали свежий отчет, посвященный сегменту дискретных видеокарт (add-in boards, AIB) в третьем квартале 2019 года. По их подсчетам, с июля по сентябрь AIB-партнерам Nvidia и AMD удалось поставить около 10,5 миллионов дискретных видеоадаптеров общей стоимостью более $2,8 млрд, что на целых 42,2% превосходит результат апреля-июня этого года и на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018-го. В то же время линейка видеокарт NVIDIA RTX продается очень хорошо — на нее приходится 66% выручки игрового направления «зеленых».

Если говорить о распределении долей, то неоспоримым лидером рынка дискретных видеокарт по-прежнему является NVIDIA, нарастившая свою долю с 67,92% во втором квартале до 72,92% — в третьем. Между тем, команда Лизы Су, которой по-прежнему нечего противопоставить лидеру в high-end сегменте видеокарт, сократила поставки ядер для дискретных адаптеров в квартальном выражении — с 32,1% до 27,1%. В то же время по сравнению с прошлым годом, когда «красные» занимали 25,7%, показатели немного улучшились.

Напомним, что по итогам второго квартала AMD впервые за пять лет обогнала NVIDIA по поставкам всех GPU.

Поставщик GPU и его доля I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 AMD 34,9% 36,1% 25,7% 18,8% 22,7% 32,1% 27,1% NVIDIA 65,1% 63,9% 74,3% 81,2% 77,3% 67,9% 72,92%

Остается добавить, графические адаптеры Radeon RX 5500-й серии на 7-нм GPU c архитектурой RDNA и NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1650 Super дебютировали в начале этого квартала, поэтому об их влиянии на расстановку сил в сегменте дискретных видеокарт можно будет судить после публикации следующего отчета Jon Peddie Research.

Источник: Jon Peddie Research