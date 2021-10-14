Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. В материале ПК месяца (октябрь 2021) мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

К середине осени подтягиваются обещанные игровые тяжеловесы. Уже доступна неоднозначная Far Cry 6 с красочными карибскими пейзажами и интересными сюжетными миссиями. Стадию открытых бета-тестов проходит запланированная на ноябрь масштабная Battlefield 2042. В начале следующего месяца ожидается и потенциально стоящий гоночный симулятор Forza Horizon 5. Для комфортной игры в подобных проектах нужна подходящая платформа.

Процессорные позиции базовых конфигураций остаются без изменений. Напомним, что для платформы на компонентах Intel в этой категории мы предлагаем использовать 4-ядерные чипы Core i3-10100F/10105F. Данные CPU предлагают минимально достаточный уровень производительности и подкупают очень приятной ценой ($85–100). Модификации с индексом «F» в названии модели предлагаются с деактивированной графикой, потому, выбирая такой чип нужно предварительно обзавестись дискретной видеокартой. Если рассчитываете пересидеть непростые времена на встроенной графике, придется использовать полновесные варианты чипов Core i3-10100/10105, которые сейчас стоят заметно дороже (+$50–60).

Выбирая подходящую материнскую плату для базовой игровой системы, рекомендуем смотреть в сторону моделей на Intel B560, которые предлагают актуальную функциональность и позволяет разгонять модули оперативной памяти. Однако обратите внимание на то, что самых доступные платы на данном PCH могут предлагаться с двумя слотами для модулей памяти и не оснащаться охлаждением для силовых элементов VRM. В предложенных конфигурациях даже такой компоновки будет зачастую достаточно, но если думать о перспективах на будущее, лучше смотреть на чуть более оснащенные версии.

Для ПК на базе компонентов AMD по-прежнему рекомендуем обновленную версию Ryzen 5 1600 (AF). К счастью, ошибиться с модификацией данной модели при покупке уже нельзя, так как одноименные чипы первой волны с обозначением AE в товарном артикуле исчезли из продажи. Шестиядерный чип на базе Zen+ пригоден для стартовой игровой платформы, хотя, откровенно говоря, в ценовой категории ~$150 хотелось бы видеть более архитектурно совершенное решение. При выборе Ryzen 5 1600 стоит учитывать, что данная все еще не появилась в перечне поддерживаемых процессоров новой операционной системой Windows 11. Это скорее похоже на неучтенную формальность, так как практически идентичный по характеристикам Ryzen 5 2600 (6/12; 3,4/3,9 ГГц) в списке присутствует. А вот с доступностью в продаже этой модели есть сложности. За последние пару месяцев количество предложений сократилось, доступны лишь остатки с неадекватными для этой категории ценниками в ~$220.

Впрочем, когда речь заходит о выборе видеокарты, колебаниями стоимости процессоров можно попросту пренебречь. На покупку даже базовой модели для стартовой игровой платформы – GeForce GTX 1650 4 ГБ – придется потратить более $400. Напомним, что рекомендованная цена этой модели для американского рынка – $149. При этом реальных альтернатив для этой модели в сложившейся ситуации фактически нет. Видеокарты на чипах AMD в этом классе изначально исключены из-за еще худшего соотношения цена/производительность. За схожую сумму можно попытаться найти GeForce GTX 1060 6 ГБ и получить прирост fps в 15–20%, но обратите внимание на то, что это могут быть восстановленные устройства – складских залежей этих моделей, увы, давно уже нет.

Даже для базовой конфигурации выбираем M.2-накопитель с интерфейсом PCI-E. Даже устройства начального класса из этого сегмента предлагают более высокую производительность, чем у топовых SATA-моделей. SSD объемом менее 500 ГБ не стоит даже рассматривать. Скорее для игровой системы даже начального уровня разумно посмотреть в сторону накопителей емкостью 1 ТБ. Недорогие устройства такого объема уже предлагаются от $90.

Оптимальный игровой ПК

Несмотря на то, что после запуска обновленных чипов Intel Core 11-го поколения прошло уже более полугода, базовую модель линейки Core i5 нужно еще поискать в продаже. Core i5-11400F (6/12; 2,6/4,4 ГГц) периодически появляется в локальной рознице, но спустя пару недель вновь оказывается дефицитной позицией. Это касается как розничной версии, так и Tray-варианта для сборщиков. Потому для оптимальной конфигруации мы вынуждены использовать чипы Core i5-11400 c интегрированной графикой. В данном случае хотя бы доплата умеренная (~$20), а “встройка” может пригодиться во время возможных проблем с дискретной графикой.

При вынужденной экономии можно также рассматривать вариант с покупкой Core i5-10400F (6/12; 2,9/4,3 ГГц)за $185. Если не смущает принадлежность процессора к семейству Core 10-го поколения, это будет достойное решение с отличным соотношением цена/производительность. Общая удельная IPC у этих чипов ниже, чем у процессоров Rocket Lake-S, но в играх отличие будет не принципиальным, особенно при использовании видеокарт среднего класса.

В последние несколько месяцев все тяжелее отыскать в продаже процессоры Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц). Единичные предложения и завышенные ценники подталкивают нас к поиску альтернативы. В среднем классе вариантов не так много, и если задаться целью усилить позиции платформы, то оптимальным вариантом остается Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц). На покупку данного чипа придется увеличить изначальный бюджет, но данная модель заметно производительнее предшественника как в играх, так и в прикладных задачах. Неудивительно, что именно эта модель сейчас возглавила рейтинг популярности процессоров на hotline.ua.

К сожалению мы до сих пор не увидели в линейке Ryzen 5000 более доступных полновесных 6-ядерников. Возможно к появлению гипотетического Ryzen 5 5600 разработчиков подтолкнет конкуренция со стороны будущих процессоров Alder Lake от Intel. Судя по утечкам, Core i5-12400 окажется едва ли не производительнее Ryzen 5 5600X, как во однопоточных задачах, так и по IPC на одно ядро. К сожалению базовые модели Intel для платформы LGA1700 будут представлены лишь в начале следующего года, потому полноценных сравнений возможностей CPU этого класса придется еще подождать. Надеемся, что с выходом новых чипов Intel компания AMD стряхнет пыль с ранее отточенного механизма ценового рычага. Несколько лет назад разработчики умело использовали этот прием, предлагая решения с отличным соотношением цена/производительность. Сильные технологичные продукты позволили диктовать свои условия. Верим, что запуск новой платформы Intel позволит вернуть баланс и получить более привлекательные предложения, вне зависимости от предпочтений.

Пока же компании AMD приходится бороться с неприятными нюансами, связанными со снижением производительности процессоров Ryzen в новой операционной системе Windows 11 из-за неоптимальной работы нового механизма планировщика задач. Первое накопительное обновление ОС лишь ухудшило положение Ryzen, ощутимо увеличив задержки в работе кеш-памяти третьего уровня. Проблемы наверняка временные, АMD обещают вскоре исправить эти оплошности. Такие нюансы стоит принять к сведению, но точно не использовать как определяющие при выборе процессора для игровой платформы.

Из свежих новостей из обособленного мира дискретной графики можно выделить представление видеокарты среднего уровня от AMD – Radeon RX 6600 8 ГБ. Модель основана на графическом процессоре Navi 23 XL с активированными 1792 вычислителями. Это на 14,2% меньше, чем у модификации Navi 23 XT, используемой для старшей модели Radeon RX 6600 XT. Новинка имеет более скромные частотную формулу для GPU и эффективную рабочую частоту чипов памяти GDDR6. Общий объем локальной ОЗУ сохранится – 8 ГБ, также неизменной останется разрядность шины памяти – 128 бит, но вот пропускная способность снизилась с 256 ГБ/c до 224 ГБ/c.

Судя по первым результатам тестов, Radeon RX 6600 8 ГБ способна потягаться с GeForce RTX 3060, хотя зачастую и уступает последней, особенно при подключении режимов с просчетом трассировки лучей. В то же время новинка AMD заметно экономичнее номинального конкурента. Разработчики заявляют о том, что их решение имеет на 30% лучшее соотношение производительности на ватт затрачиваемой энергии.

С учетом рекомендованной цены в $329, Radeon RX 6600 8 ГБ стала бы вполне достойным вариантом для оптимальной игровой конфигурации. Но подобные значения сейчас скорее лишь расстраивают, потому как розничная реальность она другая, и это не только особенность локального рынка. Интернет-площадки уже заполняют свои прайсовые позиции, а ожидаемая стоимость в $800+ не оставляет поводов для оптимизма. Хотя, глядя на актуальные ценники GeForce RTX 3060 12 ГБ и Radeon RX 6600 XT 8 ГБ, очередной раз находишь подтверждение тому, что в этом мире все относительно.

В условиях острого дефицита видеокарт любого класса, ширится молва о том, что NVIDIA готова вернуть в строй видеокарты GeForce RTX 2060, причем увеличив объем локальной памяти до 12 ГБ. В этом есть определенная логика, учитывая, что графические процессоры для RTX 2060 производятся компанией TSMC по 12 нанометровой технологии, тогда как GPU для RTX 3000 изготавливаются Samsung по нормам 8 нм. Если есть малейшая возможность перераспределить заказы, увеличив отгрузку столь ценных компонентов страждущим производителям видеокарт, то ее стоит использовать. GeForce RTX 2060 еще вполне боеспособная единица, а модификация с буфером в 12 ГБ позволит забыть о возможной нехватке локальной памяти для любых режимов качества картинки в Full HD. Даже версии с 6 ГБ ОЗУ вполне актуальны, но минимальный ассортимент и ценники в $800–850 часто удерживают от покупки. В этой ценовой категории Radeon RX 6600 8 ГБ выглядит перспективнее.

Согласно еще одной порции слухов, NVIDIA планирует вернуться к разработке десктопных вариантов GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Мобильные версии давно прописались в игровых ноутбуках начального класса. Сейчас же спрос на видеокарты любого уровня запредельно высок, потому расширение «вниз» линейки дискретных адаптеров RTX 3000 также окажется очень кстати. По предварительным данны GeForce RTX 3050 Ti может быть основана на том же графическом процессоре GA106, что и у RTX 3060, но с уменьшенным количеством вычислителей – 3072 вместо 3584. При этом видеокарты этой серии будут предлагаться как с 6 ГБ, так и с 12 ГБ памяти.

В свою очередь для GeForce RTX 3050 скорее будет использоваться кристалл GA107 в компоновке с 4 или 8 ГБ памяти, подключенной по 128-битовой шине. Учитывая статус информации, пока никаких конкретных сроков анонса GeForce RTX 3050/3050 Ti пока нет, равно как и подтверждения самого факта подготовки этих моделей.

Прогрессивный игровой ПК

Процессорную позицию в прогрессивной игровой конфигурации на Intel мы оставляем за 8-ядерным Core i7-10700KF (8/16; 3,8/5,1 ГГц). Последний ли раз данный чип появляется здесь в такой ипостаси во многом будет зависеть от успешности старта новой платформы Intel LGA1700 и возможностей будущих чипов Alder Lake-S, которых мы уже все откровенно заждались. Новые процессоры и материнские платы на базе Intel Z690 будут официально представлены уже в конце нынешнего месяца, тогда как продажи устройств начнутся 4 ноября. Тогда же будут доступны и первые независимые тесты производительности/энергопотребления будущих решений.

Первая волна процессоров Alder Lake будет включать исключительно энтузиастские модели с разблокированными множителями, а также модификации с деактивированной графикой. Из потенциального перечня наиболее привлекательным для игровой конфигурации по всей видимости окажется Core i7-12700KF. Ожидается, что это будет 12-ядерная 20-поточная модель с конфигурацией 8/16+4. Чип содержит 8 производительных ядер (P-cores) c архитектурой Golden Cove, которые поддерживают технологию многопоточности Hyper-Threading и работают на 4,7/5,0 ГГц, а также 4 энергоэффективных ядра (E-cores) на базе Gracemont с частотным диапазоном 3,5/3,8 ГГц. Очень интересно, как себя на практике покажет архитектура big.Little в экосистеме x86.

Практически наверняка для корректной работы подобных гибридов в ОС Win-семейства понадобится операционная система Windows 11 с оптимизированным механизмом планировщика задач, который сможет учитывать архитектурную особенность новых процессоров Intel.

Судя по утечкам, Alder Lake-S сулят хороший прирост производительности, но очевидно, что на старте эти решения потребуют немалых затрат. Ожидается, что сами по себе процессоры будут стоить дороже предшественников. На старте для сборки также понадобятся недешевые материнские платы на топовом чипсете Intel Z690, а также небюджетная память DDR5 с повышенными таймингами. Завершает это «комбо» необходимость в системе охлаждения, оснащенной креплением, совместимым с LGA1700. Все сложно, но очень интересно.

Потому, если вам просто нужна хорошая стабильная система по умеренной цене, которая справляется со всем актуальными проектами и имеет запас на перспективу, то Core i7-10700KF в комплекте с платой на Intel Z590 закрывают этот вопрос. Если время терпит, есть желание экспериментировать с самым прогрессивным железом и вы не очень стеснены в бюджете на покупку игрового ПК, есть резон как минимум дождаться первых результатов тестов. Затем уже либо осознанно вкладываться в новую платформу, либо тратить деньги сопутствующую обвязку.

На фоне приближающегося анонса новых чипов Intel, мы также увеличили процессорную мощь для прогрессивной платформы AMD, предлагая использовать Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц). Пусть проектов в которых он имеет весомое преимущество над 6-ядерным Ryzen 5 5600X пока еще не так много, но дополнительная производительность на перспективу не будет лишней.

Отмечая 5-летие процессоров с архитектурой Zen, руководители поделились некоторыми ближайшими планами и своим видением развития десктопных платформ. В начале будущего года компания AMD должна представить чипы Ryzen со значительно увеличенным объемом кеш-памяти L3. Наращивание буфера стало возможным благодаря специфической компоновке кристаллов 3D V-Cache. Возросшая емкость кеша должна ощутимо увеличить производительность чипов в определенных задачах. По крайней мере разработчики обещают заметный спурт в играх, где прирост может составить до 15%. Наверняка новые процессоры будут работать на материнских платах с чипсетами серии AMD 500, но вряд ли компания упустит возможность для того, чтобы не предложить как минимум топовые решения на условном AMD X670.

Что же касается принципиально новой платформы AM5 и чипов с архитектурой Zen 4, которые получат поддержку DDR5 и PCI Express 5.0, то соответствующий анонс можно ожидать не ранее второй половины 2022 года. А это значит, что, как минимум первые два квартала, AMD будет пытаться сдерживать натиск Intel с помощью обновленных Ryzen под AM4, и, надеемся, более агрессивной ценовой политики.

Каким бы мощным ни был центральный процессор, без соответствующей видеокарты в актуальных играх дела не будет. Это основной ограничитель количества кадров/c, а чтобы держать fps на приемлемом уровне, сейчас приходится раскошеливаться. Несмотря на серьезные криптовалютные ограничения в Китае, стоимость виртуальных монет остается на высоком уровне, и даже после ситуативных просадок вновь возвращается к росту. Если такие тенденции сохранятся, нет никаких предпосылок к тому, чтобы видеокарты начали дешеветь. Особенно если учитывать разноплановые сложности в сегменте производства электроники.

Несмотря на очень высокие цены, играть ведь как-то нужно. Консоли имеют ряд ограничений, а ноутбуки не всегда полноценно заменяют мощные игровые системы. Но это уже скорее вкусовщина. Почитателям «трушных» десктопов приходится страдать, это правда. Принять нынешнюю цену производительных видеокарт могут только самые стойкие и убежденные энтузиасты-затейники, которые не готовы ограничиваться казуалками.

В базовых рекомендациях мы оставляем GeForce RTX 3070 8 ГБ и Radeon RX 6700 XT 16 ГБ. За прошедший месяц и без того немалая стоимость этих моделей в среднем подросла еще на $100. Все надежды на LHR-модификации видеокарт с урезанными возможностями майнинга не оправдались. Майнеры нашли возможность распределить нагрузку между добычей монет с различными алгоритмами, тем самым используя все ресурсы видеокарт, потому стоимость таких моделей уже слабо отличается от полновесных адаптеров. Не за то боролись.

Ценителям 4К-гейминга приходится страдать еще больше. Для такого режиме рекомендуем видеокарты от GeForce RTX 3080 10 ГБ или Radeon RX 6800 XT 16 ГБ, а по нынешним временам такая покупка разгрузит ваш кошелек на $1800–2000. В хорошие времена примерно во столько бы обошлась полная сборка прогрессивного ПК. Знаете кого благодарить.

Несмотря на душевные цены, попытаемся абстрагироваться и отметить еще несколько утечек в отношении топовой дискретной графики. Предположительно в начале будущего года NVIDIA планирует обновить парк производительных видеокарт. В частности GeForce RTX 3080 должна получить 12 ГБ памяти, вместо нынешних 10 ГБ. Для этого разработчикам понадобится увеличить разрядность шины с 320 до 384 бит, потому рассчитывать можно и на повышение ПСП. Скорее всего мы также увидим GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ. Вдвое увеличенный объем памяти будет полезен для тяжелых режимов, а с ситуациями, когда младшая модель имеет больший объем памяти, чем у старшей, мы уже сталкивались. Звезды предсказывают и появление нового флагмана линейки – GeForce RTX 3090 Ti, который будет основан на чипе GA102-350 в конфигурации с 10 752 вычислителями и 24 ГБ памяти GDDR6X с рекордной эффективной частотой в 21 000 МГц.

Похоже что 2022-ой будет ну очень насыщенным в плане десктопного железа, да и в этом году еще ожидаются годные новинки. Потому продолжаем следить за рынком ключевых компонентов для игровых систем, предлагая в рамках «ПК месяца» базовые конфигурации различных категорий. Конечно, при нынешней стоимости и доступности основных элементов – видеокарт – сложно сбалансировать системы, но, не стоит отчаиваться и опускать руки. Канонические десктопы еще свое возьмут.