Компания AMD сообщила, что некоторые из её процессоров демонстрируют снижение производительности в Windows 11. Обычное снижение производительности составляет 3-5%, а в некоторых менее распространенных ситуациях достигает 10-15%. Компания уже работает над исправлением, призванным устранить данную проблему, и планирует выпустить его до конца месяца.

По данным Tom’s Hardware, проблема затрагивает все процессоры AMD, поддерживаемые Windows 11, включая семейства Ryzen, EPYC и Athlon. Снижение производительности становится следствием функциональной задержки кэш-памяти L3, которая увеличилась примерно в 3 раза на упомянутых процессорах. Данная проблема оказывает наиболее существенное влияние на программы, чувствительные к времени доступа к подсистеме памяти.

AMD также отметила ещё одну проблему, пояснив, что UEFI CPPC2 может не планировать потоки предпочтительно на самое быстрое ядро процессора. В результате, может наблюдаться снижение эффективности в приложениях, чувствительных к производительности одного или нескольких потоков процессора. Проблема может существеннее ощущаться на процессорах с более чем 8 ядрами и энергопотреблением более 65 Вт.

Источник: neowin